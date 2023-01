Je vis GRATUITEMENT dans un hôtel vieux de 150 ans – il offre une vue fantastique mais je risque de me faire expulser bientôt

Un HOMME surnommé “le squatter le plus chanceux de Grande-Bretagne” vit dans un grand hôtel délabré qui était autrefois l’un des plus beaux du pays – tout seul.

Tom, 30 ans, a emménagé un jour à l’hôtel Grosvenor de Bristol lorsqu’il a poussé une porte à carte-clé – et elle s’est ouverte.

L’hôtel vieux de 150 ans est resté inutilisé pendant environ deux décennies – avec des meubles pourris remplissant les chambres et des graffitis recouvrant les murs.

Tom a depuis commencé à vivre dans le bâtiment massif, qui a été construit en 1875, mais est tombé dans un état de délabrement sérieux.

Chaque nuit, il monte le grand escalier pour accéder à l’une des différentes pièces qu’il a commencé à ranger et à rendre habitables.

Il bénéficie d’une vue imprenable sur Bristol – bien qu’il doive éviter les planchers douteux et se méfier des lacunes aléatoires.

Tom a créé un salon avec un canapé, une table et quelques chaises et a débarrassé une partie des déchets du sol – et peint même quelques murs.

Il a déclaré: “Vous pouvez dire que cet endroit était autrefois la vraie crème de la crème.

”Une partie du bois, le bois d’acajou foncé, le papier peint, l’ornementation autour des hauts plafonds, le travail minutieux.

”Il y a tellement de patrimoine ici. Les gens qui sont passés par cet endroit sont incroyables.

“C’est un bâtiment magnifique, il y a beaucoup de choses que j’apprécie vraiment. Et d’avoir un espace sûr à l’intérieur.”

Tom dit qu’il pense que l’hôtel pourrait être utilisé pour héberger des Ukrainiens ici en disant “peut-être que cet hôtel pourrait être une réponse à certains problèmes à court terme”.

Il a grandi dans le Hertfordshire et vit à Bristol depuis six semaines – luttant pour trouver un soutien officiel après avoir quitté la cure de désintoxication.

Tom a déclaré: “J’avais trouvé une carte-clé dans une ruelle et il est arrivé que lorsque je l’ai utilisée pour le balayage, la porte s’est ouverte. Mais la porte était déjà ouverte.

”Je pensais que c’était lié à la carte-clé, mais ce n’était vraiment pas le cas. Je range progressivement, lentement chaque pièce une à la fois.

Le bâtiment est pris dans une rangée de planification et Tom pourrait être le dernier résident de l’hôtel Grosvenor.

La longue saga de la « horreur » près de la gare ferroviaire de Temple Meads a atteint son dernier chapitre cette semaine.

Un rapport mettant à jour le conseil municipal de Bristol prévoit d’utiliser un bon de commande obligatoire (CPO) pour acquérir l’ancien hôtel afin de réaménager le terrain sur lequel il est situé.

Un “chemin de décision” soumis au cabinet comprend des plans pour un accord de développement et de terrain conjoint (JDLA) pour le développement du site de Temple Square (y compris un autre ancien hôtel, le George & Railway) et l’achat de Station Approach, ainsi que le projet d’acquisition d’un terrain à Temple Square, y compris l’ancien hôtel Grosvenor.

Le CPO proposé du Grosvenor fait partie d’un programme qui devrait coûter entre 16,67 et 19,67 millions de livres sterling promis de fournir “des avantages significatifs pour la ville… à la suite de la croissance économique à long terme entraînée par le projet George and Railway parallèlement à la régénération plus large réalisé grâce à un accord de développement et foncier conjoint ».

Une décision sur l’avenir du terrain et des bâtiments qui s’y trouvent – autrefois coupés en deux par un célèbre survol – sera prise par le cabinet de Bristol.

L’arpenteur principal du développement du conseil municipal de Bristol, Jan Reichel, a déclaré dans son rapport: “Le développement aura le potentiel d’atteindre des résultats de durabilité élevés, sur la base de propositions de conception et de l’excellente accessibilité des développements au cœur du quartier du Temple et à proximité de Temple Gare de Meads.”

Tom dit cependant que l’hôtel Grosvenor n’est pas seulement un nom sur un rapport ou un bâtiment à acquérir par une variété d’acronymes – c’est sa maison.

Il a déclaré: ” Je pense souvent à la transition entre les personnes à l’extérieur du bâtiment qui vaquent à leurs occupations quotidiennes, essayant de courir pour quelque chose.

“Je suis assis ici avec un temps infini, essayant de me recueillir dans mes propres morceaux de méditation, mais en même temps, j’ai l’impression que je peux m’occuper car il y a beaucoup à faire”.

Le conseil souhaite acheter un terrain à Temple Square, y compris l’ancien hôtel Grosvenor “pour soutenir le réaménagement et la régénération plus larges de la zone du quartier du temple”

