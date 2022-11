Je vis de Pot Noodles – Je ne peux pas me permettre de prendre une douche à la maison mais je préfère dépenser mon argent pour mes huit animaux de compagnie

Un ouvrier d’usine à court d’argent dit qu’il vit de Pot Noodles car il ne peut rien se permettre d’autre.

Ashley Goudou travaille des quarts de 10 heures sept jours sur sept, mais a toujours du mal à joindre les deux bouts.

Il marche une heure pour se rendre au travail pour économiser sur les frais de déplacement et les douches au gymnase pour réduire ses factures d’énergie à la maison.

Mais avec le loyer et les charges de son appartement d’une chambre à Bristol qui lui coûtent plus de 1 000 £ par mois et huit animaux de compagnie à entretenir, il lui reste peu d’argent pour s’occuper de lui-même.

Le jeune homme de 20 ans a déclaré avoir souvent recours à des nouilles instantanées, car c’est souvent l’option la moins chère.

Ashley a déclaré au Mirror : “J’avais l’habitude de manger deux repas sains par jour et maintenant je ne mange que des nouilles en pot parce que c’est tout ce que je peux vraiment me permettre.

“Je vais à la salle de gym pour prendre une douche parce que je n’ai pas les moyens d’acheter de l’essence à la maison pour prendre un bain. C’est ridicule.”

Malgré ses difficultés quotidiennes, Ashley, qui gagne 6,81 £ de l’heure dans une usine, dit qu’il fera toujours passer ses animaux en premier.

Il a quatre chats de sauvetage, Tinkerbell, Messy, Red et Ruby, et quatre chiens – les Frenchies Blue et Willow, cinq ans, le bouledogue Dolche, sept ans, et le bouledogue Bruno, deux ans.

“Je m’inquiète toujours à la fin du mois si j’ai assez d’argent pour nourrir les chiens, mais je préfère les nourrir plutôt que moi-même”, a déclaré Ashley.

L’aspirant vétérinaire, qui était autrefois en soins et a déménagé à l’âge de 16 ans, compte sur les dons aimables du Bristol Animal Rescue Centre.

Le refuge propose des examens vétérinaires gratuits, des lits pour chiens, de la litière pour chats, des vaccins et de la nourriture pour chiens.

“Sans leurs dons et leur nourriture, cela ne serait pas possible”, a déclaré Ashley, qui a vu son WiFi et son gaz coupés.

“Mais je ne veux pas en prendre trop parce que certaines personnes sont plus mal loties que moi.

“Remettre [my pets] dans un sauvetage n’est pas une option pour moi.

“Je n’aurais pas le cœur. Je préfère ne pas me nourrir.”