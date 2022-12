Je vis dans une ville balnéaire où les Britanniques sans-abri dorment dans les portes tandis que les demandeurs d’asile sont hébergés dans des hôtels – c’est choquant

En vous promenant dans la “Chippy Parade” vers la promenade, une statue du Jolly Fisherman accueille les visiteurs de Skegness.

Mais l’atmosphère de la ville balnéaire du Lincolnshire, célèbre pour sa plage de sable et ses parcs de caravanes, est tout sauf joyeuse.

Un sans-abri à Skegness appelé Steve dit que c’est “injuste” qu’il ne soit pas pris en charge de la même manière que les demandeurs d’asile Crédit : Hull News and Pictures

Migrants sur la plage de Skegness Crédit : Hull News and Pictures

À l’extérieur du Skegness Ex-Service Club, un sans-abri qui se fait appeler Steve est assis recroquevillé sur le trottoir, un bocal en plastique devant lui contenant quelques pièces de monnaie et quelques billets.

C’est une soirée amère sur le front de mer célèbre pour ses vents vivifiants de la mer du Nord, et Steve tire son sac de couchage contre lui, se préparant pour une autre nuit fraîche dans les rues.

Pendant ce temps, à 200 mètres de là, des demandeurs d’asile sont transportés par bus pour séjourner dans des hôtels – six au dernier décompte, et leur nombre ne cesse d’augmenter.

En regardant, Steve grogne : « Tout est injuste ».

L’une des installations accueillant des demandeurs d’asile sur North Parade a un panneau “pas de postes vacants” accroché à côté d’un message sur la porte accueillant les invités.

Mais nous n’avons pas été chaleureusement accueillis lorsque nous avons frappé – à la place, nous avons été accueillis par un agent de sécurité hostile de Securitas, qui nous a fait sortir de la “propriété privée”.

Quelques portes plus loin, la réception était la même ; on nous a dit que personne n’était disponible pour parler.

Au moins cinq hôtels de Skegness sont actuellement occupés par des demandeurs d’asile et des migrants de la Manche.

Un agent de sécurité à l’extérieur d’un hôtel à Skegness Crédit : Hull News & Pictures

Dee Allen est un propriétaire d’hôtel qui s’est vu refuser l’accueil de migrants Crédit : Hull News and Pictures

Le mois dernier, des responsables du ministère de l’Intérieur auraient été « assis rafraîchissant booking.com » à la recherche de plus de capacité, selon une source.

Nous avons raconté comment les contribuables sont piqués pour près de 6 millions de livres sterling par jour – environ 2 milliards de livres sterling par an – pour garder 35 000 personnes en attente d’expulsion dans des hôtels britanniques.

Une propriétaire d’hôtel qui refuse d’héberger des demandeurs d’asile est Dee Allen, 35 ans, de l’hôtel Hatters, qu’elle dirige avec son mari Gary.

“C’est devenu un gros problème”, nous dit-elle. “Six hôtels, je crois, à Skegness ont maintenant accueilli des demandeurs d’asile.

« Nous n’avons aucun problème avec les vrais demandeurs d’asile, mais la charité commence à la maison.

«Nous avons près de 30 000 de nos propres sans-abri dans les rues. Il y a des gens qui meurent sur les listes d’attente du NHS.

« C’est choquant. Alors, que fait le gouvernement ? Apportez une charge d’autres personnes d’autres pays.

“Cela va ruiner ce complexe hôtelier – et ça va empirer.”

‘Ville morte’

Dee dit que Skegness est une ville très unie où tout le monde se soutient, mais ce sens de la communauté et de la fierté s’érode.

« Quand j’étais enfant, mon père m’amenait ici avec mon frère », se souvient-elle.

« Maintenant, c’est en train de devenir une ville fantôme. Les gens sont rebutés de venir ici.

“Aucune somme d’argent ne peut nous acheter pour que des demandeurs d’asile prennent le contrôle de notre hôtel.”

Dee dit qu’ils ont été approchés deux fois par Serco pour accueillir des migrants – une fois en septembre de l’année dernière, et de nouveau il y a quelques mois.

Elle affirme que le ministère de l’Intérieur leur a offert environ 10 000 £ par semaine pour héberger 52 demandeurs d’asile – mais les conditions étaient qu’ils devraient licencier tout leur personnel, fermer l’hôtel aux visiteurs et annuler toutes les réservations futures.

« Nous ne voulons pas contribuer à cette corruption », dit Dee.

«Une grande partie effrayante pour les gens de Skegness est de savoir où sont les femmes et les enfants? Ils semblent tous être de jeunes hommes dans la trentaine.

Skegness est une “ville fantôme” en hiver Crédit : Hull News and Pictures

Stewart Wigman, 67 ans, de Mansfield, un agent de santé mentale à la retraite du NHS, visite sa caravane à Skegness la plupart des week-ends avec sa partenaire Caroline.

Il dit avoir remarqué que la ville changeait.

“Les magasins s’adressent désormais davantage aux Européens qu’aux locaux”, dit-il.

« Nous ne pouvons pas entrer dans un médecin ou un dentiste.

« Les gens ne se sentent pas en sécurité avec des gangs de jeunes qui se bousculent. Les touristes commenceront plutôt à aller à Scarborough ou à Whitby.

“Cet endroit va mourir de faim et perdre de l’argent.”

Steve Brown, 71 ans, de Boston, Lincs, est un autre visiteur régulier et dit que plus cela durera, plus l’impact sera important sur la ville.

Steve Brown dit qu’il est injuste que les sans-abri ne soient pas aussi bien traités que les demandeurs d’asile Crédit : Hull News and Pictures

« Nous ne voudrons pas revenir ici parce que l’ambiance n’est pas agréable », dit-il.

« Qui veut voir des gangs de jeunes hommes errer en criant et en hurlant ? Ce n’est tout simplement pas allumé.

“Nous ne nous soucions pas de la migration, nous ne nous soucions pas des immigrants. Le problème que nous avons, c’est qu’il y a trop de illégal les immigrants.

« La plupart ne veulent pas s’intégrer et prennent tout ce qu’ils peuvent. C’est honteux.

“Vous vous promenez ici le soir et vous voyez des sans-abri allongés dans les vitrines des magasins, et ces gens ici ont tout ce dont ils ont besoin.”

“Rien ici pour eux”

Un habitant de Skegness appelé John, qui a refusé de donner son nom de famille, s’inquiète de l’impact sur les travailleurs locaux et affirme que la station balnéaire n’est pas le bon endroit pour les demandeurs d’asile car il n’y a “rien ici pour eux”.

« Je ne viendrais pas m’arrêter ici. Ils doivent être dans les grandes villes », dit-il.

« Ces personnes n’ont pas été traitées. Nous ne savons pas ce que nous avons dans cette ville.

“J’ai entendu dire que le personnel de l’hôtel avait été licencié. C’est assez mauvais ici en hiver car c’est sans que les gens perdent leur emploi.

Mais le visiteur Alfons Podlaszewski, 57 ans, souligne que Skegness est calme à cette période de l’année et que les hôtels ont des chambres vides qui devraient être utilisées.

“En été, ce serait différent, ce serait bondé”, dit-il. « Nous sommes un pays riche et nous devons aider là où nous le pouvons.

“Ils ne sont que des humains et doivent aller quelque part.”

Tracy Rose, 51 ans, et sa fille Tyhesia, 21 ans, qui sont en vacances dans le North Yorkshire, sympathisent également avec le sort des migrants – mais comprennent pourquoi les habitants sont frustrés.

Tracy Rose, 51 ans, et sa fille Tyhesia, 21 ans, comprennent la colère des locaux Crédit : Hull News and Pictures

Alfons Podlaszewski dit que les hôtels de Skegness ont des chambres vides qui devraient être utilisées Crédit : Hull News and Pictures

“Ils viennent de pays dans lesquels je n’aimerais pas vivre, et ils doivent vivre quelque part, mais ça semble toujours être ici”, dit Tracy.

“Je peux comprendre les locaux. C’est difficile pour tout le monde en ce moment.

“Tout le monde se débat, et ils ont l’impression que ces demandeurs d’asile viennent ici et sont hébergés dans des hôtels et que tout est payé.”

La situation semble alimenter l’animosité envers les migrants – ce qu’Erol Mustafa, 21 ans, et Stefan Novakovik, 26 ans, ont vécu de première main.

Les hommes, qui sont des amis de Macédoine, travaillent légalement au Royaume-Uni depuis six mois en tant qu’ingénieurs en logiciel dans la ville voisine de Boston.

Je peux comprendre les habitants. C’est dur pour tout le monde en ce moment. Tout le monde se bat Tracy Rose, visiteuse de Skegness

Ils nous ont parlé lors d’une excursion d’une journée à Skegness avant de se rendre à Londres et de rentrer chez eux.

Erol déclare : « J’ai beaucoup voyagé mais j’ai toujours voulu visiter le Royaume-Uni. Une opportunité s’est présentée par le travail.

« Mais les résidents plus âgés de Boston n’apprécient pas les migrants, et il semble que ce soit la même chose ici à Skegness.

« Il y a eu des moments où nous nous sommes sentis mal à l’aise. Un jour, nous buvions une pinte à l’extérieur d’un pub et quelqu’un nous a lancé une canette depuis une voiture en marche.

« Nous avons également eu de bonnes expériences. Dans l’ensemble, cela a été une bonne expérience – je travaillerais à nouveau pour une entreprise britannique. “

Nous avons parlé à deux demandeurs d’asile – Baxtyar Muhammady, 22 ans, un Kurde iranien, et Ali Waled, 20 ans, un Kurde irakien – qui sont tous les deux à Skegness depuis un an, mais n’ont pas le droit de travailler.

Baxtyar Muhammady, 22 ans, un Kurde iranien, et Ali Waled, 20 ans, un Kurde irakien, ne sont pas autorisés à travailler Crédit : Hull News and Pictures

Baxtyar, qui parle un anglais raisonnable, dit que son voyage vers le Royaume-Uni depuis l’Iran a été en partie par bateau et périlleux, mais il a reçu peu de compassion.

« Skegness est très petit », nous dit-il. « On m’a dit de rentrer chez moi.

« J’aimerais vivre avec ma famille, mais je ne peux pas. C’est trop dangereux de revenir en arrière.

« Je veux juste être libre et en sécurité. La vie est courte.”

En quittant Skegness au coucher du soleil, la ville a une sensation morne et désolée.

Il est difficile de l’imaginer animé en été, avec des touristes dégustant des glaces et des fish and chips sur la plage.

“Skeggy en hiver est un endroit perdu”, nous dit un local lors de notre départ.

« C’est assez pour qu’ils fassent demi-tour et qu’ils rentrent en France à la rame.

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré: «Le système d’hébergement des demandeurs d’asile est soumis à une énorme pression, avec plus de 37 000 migrants hébergés dans des hôtels en raison de l’énorme augmentation des traversées dangereuses de petits bateaux, coûtant au contribuable 5,6 millions de livres sterling par jour.

“Les décisions concernant les membres du public qui résident temporairement dans les hôtels et le personnel relèvent des hôteliers et le ministère de l’Intérieur ordonne aux prestataires d’effectuer des contrôles de diligence approfondis avant l’utilisation de tout site.”

Le Jolly Fisherman est la mascotte de la ville Crédit : Hull News and Pictures