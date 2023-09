Je vis dans une vieille banque HANTÉE : j’ai trouvé d’incroyables trésors cachés dans des coffres-forts et la salle de réunion est ma chambre.

Une FEMME qui achetait une banque hantée dans laquelle elle travaillait et la transformait en maison finirait par trouver d’incroyables trésors cachés en cours de route.

Cathy Calhoun a acheté la National Bank of Spring City à Spring City, en Pennsylvanie, après avoir appris sa fermeture.

Cathy Calhoun a acheté une banque et l’a transformée en maison

La banque a été achetée pour 52 000 $ (41 693 £) il y a près de 35 ans.

L’un des coffres du rez-de-chaussée a été transformé en bar

Non seulement c’était le lieu de son premier emploi de caissière de banque en 1972, mais c’était aussi le lieu où a eu lieu le plus grand braquage de banque de la côte Est.

Mais elle ne se doutait pas que cet endroit allait devenir sa future maison après y avoir travaillé dix ans.

Lorsque Cathy a appris en 1989 que la banque était sur le point de fermer ses portes et d’être mise en vente, elle a décidé d’acheter la propriété.

Cathy savait que ce serait un défi de rénover la banque – construite en 1872 – mais elle était prête à utiliser sa connaissance du bâtiment pour élaborer un plan.

Elle l’a payé 52 000 $ (41 693 £) il y a près de 35 ans et l’a complètement transformé depuis.

Cependant, un inconvénient mineur après l’achat était que les gens ne se rendaient pas compte que la banque n’était plus ouverte aux affaires.

Les gens frappaient à sa porte et s’informaient des services bancaires, ce à quoi Cathy leur répondait en plaisantant : « dépôts uniquement ».

Le bâtiment s’est accompagné d’une superficie habitable de 5 200 pieds carrés, dont Cathy en a converti une partie en trois chambres et trois salles de bains.

L’une des principales voûtes du bâtiment a été transformée en bar, ce qui est très impressionnant.

Après avoir supprimé un mur de coffres-forts pour libérer plus d’espace pour s’asseoir, le bar cool à l’étage ressemble désormais à un établissement très respecté.

Cependant, Cathy a décidé de laisser l’autre mur intact, ce qui signifie qu’une partie de l’intérieur d’origine de la banque reste.

Parmi les coffres-forts qu’elle a retirés, Cathy a pu tous les ouvrir sauf 222 sans clé.

À l’intérieur de celui qu’elle a ouvert, il y avait de vieux billets de banque, d’anciens billets et pièces de monnaie, ainsi que des certificats d’actions.

Ceux-ci sont désormais exposés dans le bar en tant que souvenirs et lui confèrent une véritable atmosphère rustique.

Selon CNN Money, ce n’est pas le seul coffre-fort à convertir.

La voûte du rez-de-chaussée, dépourvue de ventilation, est devenue un hammam et possède toujours sa porte d’origine.

Pendant ce temps, la salle de coupure de la banque, où les particuliers découpaient les coupons de leurs obligations, est devenue une salle d’eau.

Cathy a enlevé le plafond suspendu et restauré l’incroyable hauteur de 40 pieds du hall, tandis que les caissons et la lucarne d’origine ont été réparés pour donner à l’endroit un éclairage plus naturel et chaleureux.

En plus de cela, elle a embauché un peintre pour reproduire sur son plafond le magnifique ciel coloré de Pennsylvanie au coucher du soleil.

Enfin, l’ancienne salle de conférence est désormais le lieu de résidence de Cathy.

Elle a réussi à le transformer en un boudoir exquis avec un lit, une cheminée, une télévision grand écran, un jacuzzi et une salle de bain.

Il y a également eu un ajout bien accueilli à l’extérieur de la maison.

Lorsque Cathy a emménagé dans la banque, bon nombre de ses luminaires anciens ont été conservés, y compris l’horloge de rue originale de Seth Thomas.

Celui-ci repose désormais à sa place d’origine, à l’avant du bâtiment, au grand plaisir des habitants de la ville qui se souviennent de l’avoir regardé pour connaître l’heure de la journée plusieurs années auparavant.

Cathy a également apposé de nouvelles lettres à l’extérieur de sa maison, étiquetant le bâtiment Calhoun Federal.

Bien que l’ancien caissier de banque ait emménagé seul, des rumeurs circulaient selon lesquelles quelqu’un – ou quelque chose – occupait déjà le bâtiment.

En 1921, un vol de banque a fait un mort étouffé dans la chambre forte du sous-sol.

L’un des réalisateurs, pris en otage, souffrait d’asthme et a fait une crise d’asthme.

Depuis, certains affirment que son fantôme erre dans les escaliers, l’ayant vécu de ses propres yeux.

Mais Calhoun l’a pris dans un bon esprit, affirmant que s’il est là, il est très amical.

« Les gens ont vu une ombre ici – ils me le disent tout le temps. » elle a dit à CNN.

« Qui que ce soit, ils doivent être amicaux car ils ne me dérangent jamais. »

Cathy a entièrement rénové le bâtiment

L’entrée extérieure du bar de la maison

Une autre des anciennes voûtes a été transformée en sauna, avec la porte d’origine toujours intacte.

Le coin salon comprend deux canapés et une télévision

L’entrée de la maison de Cathy porte désormais son nom.