Je vis dans une tente à plein temps depuis 3 ans et maintenant elle flotte sur un LAC – je n’ai pas de travail et je prends une douche dans les forêts

Un HOMME qui a abandonné son travail quotidien vit dans une tente depuis trois ans – et maintenant elle flotte sur un lac.

JoJo a pris la décision audacieuse de quitter sa maison et vit désormais hors réseau en Suède avec sa partenaire Norah.

Le charpentier a lui-même construit un radeau en bois de 2,9 mètres sur 7 mètres en utilisant une méthode de baril standard et la structure de 1,5 tonne est propulsée par un moteur Suzuki d’occasion.

Il transporte tous les biens qu’ils ont et dont ils ont besoin, selon l’heureux couple.

Norah a déclaré sur le compte YouTube Exploring Alternative : « J’adore l’eau, donc c’est très agréable d’en être entourée et de pouvoir y plonger quand je veux.

«Cela ressemble à des vacances d’été sans fin.

« J’aime le fait que nous puissions nous déplacer sans avoir à démonter la tente et à la remonter.

«On se croirait dans une maison.»

« Tout ce à quoi vous pouvez penser, vous pouvez le réaliser », a ajouté JoJo.

JoJo vivait déjà dans une tente depuis deux ans, partageant son temps entre le camping en forêt et une île.

Il fait un peu de vidéographie en freelance, mais vit principalement de ses économies depuis qu’il a quitté le réseau.

À bord, ils disposent d’un lit standard, d’un espace de vie, d’une cuisine de fortune et de toilettes sèches à compost.

Norah a expliqué que la qualité de l’eau des lacs suédois signifie que les deux hommes peuvent laver leur vaisselle et – eux-mêmes dans l’eau.

Il est également suffisamment propre pour être utilisé pour cuisiner et boire, si un purificateur d’eau est utilisé.

Les aventuriers se rendent chaque nuit dans une baie différente et attachent simplement une corde autour d’un arbre sur le rivage lorsqu’ils souhaitent s’amarrer.

Pour des raisons de sécurité, ils gardent un petit canoë comme radeau de secours.

Pour rendre l’intérieur plus confortable, le couple a également installé un poêle à bois et un petit poêle.

Norah explique : « On mange principalement des pâtes aux légumes, beaucoup de riz, du quinoa, du couscous, des haricots, des pois chiches, beaucoup de légumes quand on en a, on ne peut pas toujours faire les courses.

« Nous n’avons pas de réfrigérateur, mais nous sommes végétaliens donc ce n’est pas très nécessaire. »

Sur ce qu’elle trouve difficile dans ce mode de vie, Norah a admis : « Je trouve difficile d’être dans un endroit différent chaque soir, ce sera bien quand nous déménagerons d’avoir un peu de temps pour réfléchir. »

Pendant ce temps, JoJo a avoué : « C’est un défi, le plus gros problème est le petit espace, et nous avons toujours besoin de connaître les prévisions météorologiques. »

Mais ils ne le changeraient pour rien au monde.

« J’aime pouvoir me déplacer avec tout ce que vous avez et ce dont vous avez besoin et voir différents endroits, c’est juste agréable d’avancer lentement avec quelque chose que vous avez construit vous-même », a ajouté JoJo.

Les gens étaient étonnés du style de vie du couple.

« Bonne chance à vous deux. On dirait une vie paisible. La simplicité est tout. J’adore votre tente et votre radeau », a écrit l’un d’eux.

« Ouah. Quel couple incroyable. C’est vraiment révélateur que tout est vraiment possible », a écrit un autre.

« Le fait que vous ramassiez même des déchets en cours de route est extrêmement réconfortant. »

Un troisième a accepté : « Je pense que c’est juste une idée géniale et un mode de vie différent. J’ai été très impressionné par la façon dont ils ont réfléchi au processus et cela semble très bien fonctionner.

« Vu la direction que prend l’avenir, je vais moi-même quitter la grille, et nous l’attendons avec impatience. Des trucs géniaux les gars. Soyez béni et en sécurité.

« Incroyable, j’adore ta tente Raft, elle a l’air tellement amusante et paisible, une belle façon de vivre et d’explorer », a fait écho un quatrième.

