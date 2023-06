En 2018, à la fin de mon mariage de 18 ans, j’ai quitté ma maison de 4 chambres, 3 salles de bains et 3 000 pieds carrés et j’ai commencé la recherche d’une nouvelle maison. Les endroits que j’ai visités étaient hors de mon budget, j’ai donc dû faire preuve de créativité. Lorsque j’ai vu la tendance des mini-maisons sur les réseaux sociaux, j’ai réalisé que cela pouvait être un excellent moyen d’obtenir l’espace de luxe que j’ai toujours voulu à un prix abordable. Aujourd’hui, je vis dans une petite maison sur roues de 520 pieds carrés que j’ai construite pour 175 000 $. Je paie 725 $ par mois en frais de logement, ce qui couvre ma place de parking (dans la cour arrière de la maison de quelqu’un), Internet, l’eau et l’électricité.

Dans l’ensemble, il m’a coûté environ 175 000 $ pour construire la maison, ce qui comprenait la structure de coque préfabriquée, la main-d’œuvre et les coûts des matériaux. Photo : Sean Farney pour CNBC Make It

Au début, ma plus grande inquiétude était de devoir abandonner une grande partie de mes affaires, car elles ne rentreraient pas dans le nouvel espace. Mais cette inquiétude s’est rapidement estompée – et c’est en fait la raison n°1 pour laquelle je suis plus heureux que je ne l’ai jamais été.

L’espace limité me fait apprécier ce que j’ai déjà

Après que mon ex-mari et moi avons vendu notre maison en avril 2019, j’ai dû commencer à purger mes affaires. J’avais un dressing rempli de vêtements et de chaussures, mais j’ai vite compris que je n’en portais qu’environ 30 %. J’ai donc fouillé ma garde-robe, rempli huit grands sacs poubelles et les ai livrés à Goodwill. À ma grande surprise, j’ai immédiatement ressenti un sentiment de soulagement. Et à ce jour, je ne pourrais même pas vous dire ce que j’ai donné.

Depuis la réduction des effectifs, mes habitudes d’achat en ligne ont changé. Ma plus grande règle est que je n’achète rien à moins de savoir exactement où je vais le mettre. Photo : Sean Farney pour CNBC Make It

Quand je vivais dans la plus grande maison, j’achetais constamment des choses que je n’utilisais jamais. Je garderais certains d’entre eux pendant des années, juste au cas où j’en aurais besoin un jour. Ils ont repris des tiroirs et des placards de rechange. Notre sous-sol ressemblait à un dépotoir.

La baignoire profonde est l’une de mes parties préférées de cette petite maison. Photo: Jen Gresset

Maintenant que j’ai moins d’espace, je ne jette plus compulsivement des choses dans le panier. Si je sais que je n’ai pas d’endroit où le mettre, je ne l’achèterai tout simplement pas. Ce changement d’état d’esprit m’a non seulement fait économiser de l’argent, mais il m’a aidé à ressentir plus de gratitude et à prendre encore mieux soin de mes affaires.

Nous avons installé des armoires coulissantes dans la cuisine et ajouté de nombreux compartiments cachés dans les escaliers du grenier. Photo: Jen Gresset

J’ai remplacé les achats en ligne constants par des achats locaux

Je suis devenu plus attentif à l’endroit où j’achète les choses que je faire besoin. J’adore faire du shopping sur Amazon, mais chaque petit article arrive dans un colis, qui est à l’intérieur d’un film à bulles, qui est à l’intérieur d’une boîte. Toutes ces choses prennent de la place dans ma maison et dans mes poubelles. J’avais l’habitude de rouler une poubelle de la taille d’une benne à ordures sur le trottoir une fois par semaine. Maintenant, j’ai une poubelle de cuisine de 13 gallons et un bac de recyclage de 13 gallons. C’est ça.

Mon comptoir de cuisine se prolonge en une table à manger ronde et intégrée, où je travaille également en tant que designer indépendant. Photo: Jen Gresset

J’essaie d’acheter localement des petits articles, même s’ils coûtent parfois plus cher, pour limiter les emballages. Cela fait du bien de soutenir les petites entreprises et d’éliminer les emballages inutiles. Si ce dont j’ai besoin est uniquement sur Amazon, j’attendrai d’avoir quelques articles dans mon panier avant de passer la commande.

Faire le lit prend moins d’une minute. Je viens de m’asseoir, de redresser les oreillers et de gonfler la couette. Photo: Jen Gresset

J’ai de l’espace pour me divertir, et beaucoup moins à nettoyer

J’ai adoré recevoir des invités dans ma maison de 3 000 pieds carrés, qui avait un grand plan d’étage ouvert. Mais cela signifiait aussi des heures interminables à passer la serpillière, à passer l’aspirateur et à remettre les choses en place.

J’adore que mes enfants restent chez moi. L’une de nos choses préférées à faire est de cuisiner ensemble, en particulier les pâtes maison. Photo : Sean Farney pour CNBC Make It

Dans ma petite maison, moins d’espace signifie moins de nettoyage et moins de choses à organiser et à entretenir. J’ai conçu ma cuisine pour qu’elle soit la plus grande partie de la maison, afin que je puisse toujours recevoir confortablement jusqu’à cinq invités à la fois. Le nettoyage est facile et ne prend pas plus d’une heure.

Votre petit espace peut être ce que vous voulez qu’il soit. Mon meilleur conseil est de commencer par vous demander où vous passez le plus de temps et de vous concentrer sur cela en premier. Photo: Jen Gresset

Lorsque j'ai commencé mon petit voyage à la maison, j'ai lutté avec l'idée de devoir réduire mes effectifs. Mais peu à peu, je suis devenu moins attaché aux choses matérielles, ce qui m'a donné un sentiment de liberté auquel je ne m'attendais pas. J'ai appris à vraiment apprécier le des choses significatives dans la vie : du temps avec mes enfants, un espace pour respirer et méditer, et une maison qui m'appartient uniquement. Jen Gresset est un graphiste, rédacteur, styliste photo et créateur de contenu basé au Colorado. Pendant son temps libre, elle aime courir, faire de la randonnée et s'entraîner pour les courses. Retrouvez-la sur Instagramoù elle partage son petite maison expérience.