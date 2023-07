Je vis dans une GROTTE et je dors sur des tas de foin – voici les risques TRÈS dangereux

CE passionné de plein air dort dans des grottes aux côtés de son chien en utilisant uniquement de l’herbe sèche et une couverture pour éviter de payer un loyer.

Donny Dust est un éducateur en pleine nature qui partage ses compétences sur TikTok pour aider les autres à survivre dans la nature.

L’expert en plein air a montré comment il crée un abri confortable dans la nature – mais il y a d’importants pas à prendre avant de s’installer pour la nuit.

S’adressant à ses plus de 10 millions de followers sur TikTok, il a déclaré: «Ce que vous voyez derrière moi est un petit abri sous roche.

« Avant de pouvoir rentrer chez moi ce soir, je dois m’assurer que tout est en sécurité. »

Donny recherche d’abord tout signe de caca d’animal pour voir si une créature a revendiqué la zone comme la sienne.

Il recherche également des nids de frelons et des toiles d’araignées, qui pourraient tous deux présenter un risque.

Donny a déclaré: «Je vérifie également le plafond. Si je vois un tas de fissures, ça pourrait me tomber dessus en pleine nuit et je n’ai pas envie de dormir ici.

« Le meilleur endroit pour regarder est au fond de l’abri sous roche. »

Après s’être assuré que l’abri tiendrait toute la nuit, il a rassemblé un sac d’herbe sèche à utiliser comme rembourrage.

Il a expliqué : « Pourquoi est-ce que je ne dors pas simplement sur ma couverture ? Eh bien, la couverture est trop mince et le sol aspirera toute la chaleur de mon corps.

Après avoir soigneusement allongé deux couches d’herbe séchée, Donny a déposé une peau d’élan pour fournir une chaleur supplémentaire.

Il rayonnait : « Nous sommes à l’abri du vent et avons une couverture aérienne.

« J’utilise ce que la nature me donne. »

Les téléspectateurs ont été étonnés de sa capacité à créer un abri confortable avec si peu de fournitures.

L’un d’eux a plaisanté : « Si jamais il y a une apocalypse zombie, j’essaierai de te trouver, car je sais que tu survivras.

Donny a répondu: « Vous êtes les bienvenus pour être pendu. »

Un autre a dit: « Vous détenez tellement de pouvoir et de connaissances. »

L’année dernière, l’expert en survie Bear Grylls a déclaré au Sun la seule règle cruciale à suivre si vous êtes perdu dans le désert.

« Premièrement, si quelqu’un est perdu… Souvent, les gens paniquent et ils continuent et ils essaient de faire en sorte que l’environnement corresponde à ce qu’ils pensent qu’ils devraient voir. Et ils aggravent encore une mauvaise situation », a expliqué Bear.

« Donc, le premier est : arrêtez-vous et réfléchissez, prenez votre temps pour essayer de vous orienter et ne vous précipitez pas. »

