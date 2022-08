Je vis dans une coquille brûlée après que le feu a causé 20 000 £ de dégâts – les pieds de mon fils sont couverts de suie… nous ne pouvons pas vivre comme ça

Une maman DÉVASTÉE a été forcée de vivre dans une coquille brûlée d’une maison pendant deux mois après qu’un incendie a ravagé sa maison.

Ami Carnegie affirme que son association de logement n’a réussi à réparer aucun des 20 000 £ de dommages majeurs causés par l’incendie terrifiant de juin.

Ami Carnegie et son fils de deux ans Zai devant leur maison dans le Cambridgeshire Crédit : Andrew Styczynski

La propriété de trois chambres à Fulbourn a brûlé après un incendie de hangar Crédit : Le Soleil

Le pied nu de Zai après avoir marché à l’intérieur une heure après le nettoyage d’Ami Crédit : Le Soleil

Du verre fondu recouvre l’allée carbonisée de la famille, une partie de la toiture s’est complètement détachée et les restes carbonisés de la clôture qui sépare le jardin du voisin reposent toujours sur la pelouse.

Il n’y a pas non plus de fenêtres à l’arrière de la propriété de trois chambres à Fulbourn, dans le Cambridgeshire, propriété d’Accent Group.

Et les dommages causés par la fumée à l’intérieur sont si graves que les pieds de son fils de deux ans, Zai, deviennent noirs moins d’une heure après qu’elle a passé la serpillière.

Ami, qui a trouvé sa maison grâce au système d’enchères Home Link du conseil, a déclaré: “Cela a eu un impact énorme sur ma vie.

“Nous sommes à deux mois de l’incendie maintenant et nous sommes toujours confrontés à tout cela. Pourquoi cela prend-il si longtemps?”

Le professeur de natation à temps partiel a déclaré que peu importe le nombre de fois qu’elle passe la serpillière, les pieds de Zai sont toujours noirs à cause des restes de suie en moins d’une heure.

Et le couple est enfermé à l’intérieur, même par temps chaud, car il est «trop dangereux» de s’aventurer à l’extérieur.

“Nous sommes coincés”, a déclaré Ami. “Je peux nettoyer et nettoyer et nettoyer autant que je veux, mais le noir sur les sols ne partira pas.

“Mais nous ne pouvons pas non plus jouer dans le jardin car il n’y a pas de clôture et une route à 60 mph.

“Les gens passent devant, et je veux dire à la vapeur, donc c’est complètement dangereux.”

La maison d’Ami a pris feu le 25 juin après qu’un incendie s’est déclaré dans le cabanon de son voisin.

Il a détruit les deux jardins, l’arrière de leurs maisons et la voiture d’à côté, causant des dommages estimés à 20 000 £.

Se souvenant du jour de l’incendie, l’homme de 29 ans a déclaré: “J’étais assis devant la télévision avec mon fils quand il y a eu un bang, bang, bang à la porte et quelqu’un sonnait à ma porte.

“J’ai pensé, ‘qu’est-ce qui se passe?’ alors j’ai ouvert la porte et ce type que je n’avais jamais rencontré de ma vie criait : « sors, sors, ton cabanon est en feu ».

“J’ai couru dehors et j’ai vu toute la fumée, alors je me suis dit:” Oh mon Dieu, oh mon Dieu “, alors je me suis précipité à l’intérieur et j’ai récupéré mon fils, puis je suis sorti.

“Le feu s’est intensifié très rapidement. Il y avait des vents violents et c’était une journée chaude. Il y a eu plusieurs explosions.”

“TRAÎNER LEURS TALONS”

Le service d’incendie et de sauvetage du Cambridgeshire a considéré l’incident comme un accident et Home Group a mis Ami et son fils dans un hôtel pendant deux nuits.

Mais la mère affirme que peu de choses ont été faites depuis lors pour réparer les fenêtres, les hangars, les clôtures et les sols brisés, ou tout autre dommage.

“Ils traînent vraiment les pieds”, a déclaré Ami.

“Tout le cadre de ma fenêtre du bas est fondu et le verre complètement brisé, et le cadre de ma fenêtre du haut est fondu et le verre fissuré.

“Le soffite, reliant le toit au mur de la maison, a complètement disparu, tout comme la clôture.

“Il y a aussi du verre fondu partout dans l’allée, et l’allée où la voiture de mon voisin a explosé est inclinée.

“Et il y avait un couvercle de drain fondu dans mon jardin arrière qui a été remplacé, mais ils ont installé la mauvaise taille, donc maintenant c’est un risque de trébuchement.”

Il m’a fallu 10 ans d’enchères pour obtenir cette maison, donc je ne veux vraiment pas partir Ami Carnegie

Ami a déclaré qu’elle avait déposé des plaintes répétées auprès d’Accent et du conseil, mais qu’on lui avait dit à plusieurs reprises que “l’aide arrive bientôt”.

Et bien qu’elle puisse demander à déménager pour s’échapper, elle est désespérée de rester dans celle-ci car c’est “parfait” pour ce dont elle a besoin.

“Il m’a fallu 10 ans d’enchères pour obtenir cette maison, donc je ne veux vraiment pas partir”, a-t-elle déclaré.

“C’est ma maison, ma maison pour toujours, donc je veux juste que tout soit réparé.”

Un porte-parole d’Accent Group a déclaré: “Tout d’abord, nous voulons nous excuser à nouveau auprès de Mme Carnegie pour le temps qu’il a fallu jusqu’à présent pour résoudre ce problème.

“Ce n’est pas le niveau de service que nos clients devraient attendre de nous, ou que nous aspirons à offrir.

“Un autre logement a été immédiatement proposé à Mme Carnegie, et cette offre tient toujours.

Indépendamment de cela, nous travaillons avec Mme Carnegie et les résidents des propriétés voisines pour résoudre de toute urgence les réparations afin qu’elle et sa famille puissent à nouveau se sentir heureux et à l’aise dans leur maison.

“De plus, nous examinons le cas et ferons avancer les apprentissages identifiés pour garantir que notre service continue de s’améliorer.”

Les pompiers s’attaquent à l’incendie du 25 juin Crédit : Andrew Styczynski

Ami attend toujours que sa maison soit réparée deux mois plus tard Crédit : Andrew Styczynski

Le professeur de natation à temps partiel a accusé l’association de logement Accent Group de “traîner les talons” Crédit : Andrew Styczynski

Le gâchis laissé après l’incendie Crédit : Andrew Styczynski

Le sol noirci devant la maison Crédit : Le Soleil