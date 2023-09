Je vis dans une cage pour chien… Je la décore avec des peluches et c’est comme un refuge douillet, mais les creeps pensent toujours la même chose.

Une FEMME dit qu’elle dort dans une cage pour chien décorée de couvertures et d’ours en peluche car elle la trouve plus confortable que son lit queen-size.

Lia Parker utilise le chenil comme son « refuge » douillet pour échapper au stress de la vie quotidienne et se calmer lorsque son SSPT éclate.

Lia Parker, 21 ans, dit qu’elle préfère dormir dans la cage du chien plutôt que dans son lit Crédit : Jam Press/@angelfairer

Elle a décoré le chenil avec des guirlandes lumineuses, des couvertures, des oreillers et des peluches. Crédit : Jam Press Vid/@angelfairer

La jeune femme de 21 ans a expliqué que monter dans ses dortoirs inhabituels, généralement réservés aux animaux de compagnie, la calmait.

Elle a ajouté des couvertures, des oreillers et des rangées d’animaux en peluche à son « endroit sûr » pour rendre la structure métallique plus confortable.

Lia a déclaré qu’elle « se rendait simplement » dans la cage tous les soirs pour dormir un peu, mais qu’elle aimait aussi s’y détendre tout au long de la journée.

La TikTokeuse basée aux États-Unis dispose d’un immense lit en face du chenil dans lequel elle pourrait dormir, mais préfère reproduire la façon dont les chiens endormis se couchent.

Elle a ouvertement discuté de ses conditions de vie peu orthodoxes sur les réseaux sociaux et compte pas moins de 127 000 abonnés.

La créatrice de contenu partage souvent des extraits de son étrange configuration et répond aux questions de ceux qui sont curieux de savoir comment tout a commencé.

Lia a révélé qu’elle avait grandi dans un foyer « perturbateur » et qu’elle cherchait du réconfort dans de petits endroits, comme dans sa garde-robe.

Elle a décidé de réinventer son « espace sûr » durant son adolescence et a opté pour une cage pour chien pour continuer sa méthode « d’auto-apaisement ».

Il avait même exactement les mêmes dimensions que sa garde-robe, ce qui a scellé l’affaire pour Lia.

L’amateur de chenil a expliqué : « Cela m’aide à réguler émotionnellement et symptomatiquement.

« Pour moi, c’est comme un câlin et comme un refuge, quelque part séparé de tout ce qui me déclenche ou me bouleverse ».

Elle a expliqué qu’elle remplit sa caisse d’oreillers, de couvertures et de peluches qui simulent en quelque sorte un « câlin chaleureux ».

Mais elle savait que la majorité des gens n’accepteraient pas ses dispositions particulières pour dormir.

Lia a poursuivi : « Je suis sûre que s’il s’agissait d’une boîte en carton ou d’une couverture, personne ne s’en soucierait.

« Les gens aiment détester et juger ce qu’ils ne comprennent pas et les internautes sont prompts à faire des suppositions ».

Certains trolls effrayants ont même tenté de sexualiser son sanctuaire, un sujet qui, selon la victime du SSPT, la met mal à l’aise.

Lia a expliqué : « Ce n’est pas parce que je ne comprends pas pourquoi ils pensent cela ou pourquoi quelqu’un d’autre voudrait cela, mais parce que je fais tout mon possible pour mettre des avertissements et faire référence à mon traumatisme.

« J’ai l’impression qu’ils fétichisent intentionnellement quelque chose dont j’ai clairement expliqué qu’il était lié au traumatisme.

« Bien sûr, ce n’est pas mon rôle de faire mes preuves auprès de ces gens.

« Les gens qui l’obtiennent l’obtiennent et les gens me contactent tout le temps pour me dire qu’ils ont fait quelque chose de similaire.

« Cela me rend vraiment heureux ».

L’Américaine affirme qu’elle a confié son idée farfelue à plusieurs thérapeutes et à un psychiatre « qui ont tous aimé et soutenu » son projet.

Elle dort dans la cage du chien depuis l’âge de 18 ans et n’a pas l’intention de s’en débarrasser de si tôt.

Lia espère que partager ses méthodes d’adaptation avec le monde entier contribuera à éliminer la stigmatisation entourant les problèmes de santé mentale et les traumatismes durables.

Elle affirme que de nombreux adultes qui aiment aussi se détendre dans des endroits improbables la contactent régulièrement pour partager leurs expériences.

Le TikToker a ajouté : « J’ai toujours été assez ouvert sur les réseaux sociaux.

« J’ai beaucoup expliqué à quel point je pense qu’il est important de déstigmatiser le SSPT et les effets à long terme des traumatismes.

« J’ai l’impression que beaucoup de gens ont honte de ce qui leur apporte du réconfort, mais je me suis dit que si la caisse pouvait m’aider, elle pourrait aussi aider les autres.

« J’aime mon espace sûr, j’aime le fait qu’il se trouve dans sa propre chambre et qu’il me semble donc totalement déconnecté du reste de ma vie et de tout ce que j’associe aux déclencheurs ou aux facteurs de stress ».

Lia partage régulièrement des vidéos de son espace sûr sur les réseaux sociaux et a même proposé à ses abonnés une visite guidée de la petite cage.

Lia a expliqué que la cage est son « espace sûr » où elle « s’apaise » Crédit : Jam Press Vid/@angelfairer