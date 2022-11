Je vis dans un village touché par le crime où nous avons peur de sortir et j’ai été volé le jour de Noël – tout le monde dit la même chose

Les résidents TERRIFIÉS vivent dans la peur de quitter leur propre maison après une énorme flambée de cambriolages dans leur domaine.

Des véhicules, des vélos, de l’argent et des bijoux ont été volés lors de la vague de crimes dans et autour d’Oak Grove à Armthorpe, Doncaster – et un propriétaire d’entreprise admet qu’il a été perquisitionné plusieurs fois, il y est “habitué”.

Bob Needham dit que son animalerie a été perquisitionnée 20 fois au cours des 30 dernières années Crédit : NNP

Les résidents du cul-de-sac tranquille vivent dans la peur en raison du taux élevé de criminalité Crédit : NNP

Bob Needham, qui dirige l’animalerie Fish N Fings, a expliqué que son entreprise avait été cambriolée au moins 20 fois en 30 ans.

L’homme de 71 ans a dépensé des milliers de livres pour installer des caméras de sécurité et faire fermer ses fenêtres.

À l’intérieur de la vitrine se trouve un rocher qui était autrefois utilisé pour l’ouvrir pendant l’un des raids.

Lui et d’autres résidents sont à bout de souffle, furieux et frustrés que l’on ne fasse pas assez pour résoudre le problème.

Bob raconte au Sun : “En 2021, j’ai été touché quatre fois entre novembre et Noël.

“Ils sont venus ici la veille de Noël et ont volé de l’argent dans la caisse.

“Ils ont également ciblé ma maison où ils ont pris ma camionnette qui a ensuite été radiée.

“Au cours de l’une d’elles, je me suis fait voler une collection de pièces d’une valeur d’environ 7 500 £ que je n’ai pas récupérée.

La boutique de Bob a été ciblée par des criminels effrontés à plusieurs reprises Crédit : NNP

Les voleurs ont ciblé 10 maisons au cours des 18 derniers mois seulement Crédit : Ben Lack

“Mais maintenant, ils ne se soucient que de prendre de l’argent, ils n’ont pas tendance à faire le point.

“J’ai eu des bouteilles de spiritueux et de vin derrière le comptoir avant qui étaient des cadeaux de personnes mais elles n’ont pas été prises.

“Les voleurs ne se soucient que de casser la caisse et de prendre de l’argent.

“J’ai monté des fenêtres dans le passé, mais elles ont déjà grimpé par-dessus et sont tombées sur le sol à l’intérieur.”

J’ai été cambriolé que de nombreuses fois j’y suis habitué Bob Needham

Bob dit qu’il s’est tellement habitué au crime qu’il se sent comme un canard assis, attendant juste le prochain incident.

Il ajoute: “Je m’y mets maintenant, mais c’est triste. J’ai été réveillé le matin de Noël dernier par le cambriolage de la boutique, ce qui a gâché la journée.

“La police vient généralement le jour même ou le lendemain, mais il n’y a qu’environ 90 cas sur 1 000 qui obtiennent des condamnations.

“J’ai été cambriolé autant de fois que j’y suis habitué.”

Attaque à la batte de baseball

OAP Sharon, qui a un cancer, a été attaquée avec une batte de baseball Crédit : NNP

Sharon Hornsby, 71 ans, a reçu deux diagnostics de cancer et affirme que la peur des intrus a un impact énorme sur sa santé physique et mentale.

L’OAP a été frappée à la tête avec une batte de baseball lors d’un raid à son domicile en 2020.

L’infirmière à la retraite vit avec son fils adulte qui est souvent absent. Elle raconte : “Je me suis couchée un soir et juste avant 23h, j’ai entendu un crash.

“Je suis descendu et j’ai vu le bras d’un homme alors je suis allé me ​​cacher sous mes couvertures et j’ai composé le 999.

“Je les ai suppliés de venir m’aider mais j’ai dû attendre 45 minutes.

“Ils étaient environ quatre et ils portaient tous des cagoules. L’un d’eux connaissait mon nom et a demandé où était mon sac à main, c’était tellement mauvais.

Ils étaient environ quatre et ils portaient tous des cagoules. L’un d’eux connaissait mon nom et a demandé où était mon sac à main, c’est comme ça que c’était mauvais Sharon Hornby

“Alors que j’allais attraper mon sac, l’un d’eux m’a lutté et a mis ses bras autour de mon cou.

“Je tremblais et je pleurais, puis j’ai senti un coup sur la tête qui m’a fait perdre connaissance.”

La prochaine chose dont Sharon se souvient est de s’être réveillé à l’hôpital.

Au cours du raid, elle s’est fait prendre 400 £, ainsi que des bracelets, des bagues et un collier.

Dans son cul-de-sac et ses environs, des caméras de vidéosurveillance et des portes de jardin verrouillées ont été installées.

Sharon passe maintenant des heures à surveiller les caméras de vidéosurveillance dans sa maison par peur Crédit : BBC

Sharon vit maintenant dans la peur d’être à nouveau attaquée Crédit : NNP

Sharon ajoute : “J’ai dépensé des milliers d’euros pour installer la vidéosurveillance et installer une grande porte sur le côté, mais je ne me sens toujours pas en sécurité.

“La police ne s’en soucie pas ou n’en fait pas assez. Elle ne protège pas les victimes innocentes.

“Je ne me sens plus en sécurité mais c’est ma maison. Je n’ai pas grand-chose mais j’ai travaillé pour tout ce que j’avais.

“Ça a été horrible. Je n’aime pas ouvrir la porte à qui que ce soit.

“Heureusement, ils n’ont pas pris mon chien, mais chaque fois que quelqu’un vient à la maison, il est également très nerveux.

La police s’en moque ou en fait assez. Ils ne protègent pas les victimes innocentes. Je ne me sens plus en sécurité, mais c’est ma maison Sharon Hornby

“C’est horrible et c’est un cauchemar de vivre comme ça.”

Sur les 10 cambriolages des 18 derniers mois, un seul a donné lieu à des poursuites.

Il suit une tendance nationale – des études récentes montrent que le nombre de suspects accusés de cambriolages résidentiels et commerciaux en Angleterre et au Pays de Galles a chuté de 55% au cours des sept dernières années.

En 2015, la police a inculpé 25 163 suspects – cette année, le chiffre est tombé à seulement 11 271.

Certains habitants d’Oak Grove ont été agressés lors de cambriolages violents Crédit : NNP

Le nettoyeur de vitres à la retraite Ian Hoppe, 67 ans, a déclaré au Sun : “Je connais des gens qui ont été touchés et c’est inquiétant.

“Des gens se sont fait pincer des vélos et quelqu’un à proximité a vu quelqu’un essayer d’entrer chez lui.

“Je ne sais pas pourquoi cette zone est spécifiquement ciblée, mais il y a des bois à environ 100 mètres, donc c’est un endroit facile pour s’éloigner.

“Je ne blâme pas la police parce qu’elle a un travail difficile mais c’est une inquiétude pour les gens.

“Tu t’inquiètes à chaque fois que tu sors de chez toi mais tu dois vivre.

“Vous ne devriez pas vous attendre à ce que cela se produise encore, mais cela semble augmenter avec la crise du coût de la vie.”

Le surintendant-détective Jamie Henderson, responsable des cambriolages à la police du South Yorkshire, a déclaré: «Un travail important pour prévenir les cambriolages et attraper ceux qui les commettent à Doncaster est en cours depuis un certain temps.

“Bien qu’il reste encore des progrès à faire, nous avons déjà constaté une forte baisse de 23% des cambriolages signalés en juillet et août de cette année par rapport aux deux mêmes mois en 2019.”