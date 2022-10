Je vis dans un lotissement infesté de rats avec un seul voisin – c’est comme un chantier de démolition mais je ne bouge pas

UN PENSIONNÉ dit qu’il vit dans un domaine infesté de rats avec un seul autre voisin – mais refuse de déménager.

Phill Campbell, 70 ans, a déménagé à Union Street à St Helens, Merseyside, il y a 16 ans, pensant qu’il y passerait le reste de sa vie.

Phil Campbell dit que la propriété du domaine est infestée de rats Crédit : Mercure

La plupart des gens ont quitté le domaine et leurs maisons sont condamnées Crédit : Mercure

Les maisons vides seraient la cible de comportements antisociaux et de consommation de drogue Crédit : Mercure

Mais prétend maintenant qu’il vit au milieu d’un “site de démolition” qui ressemble à une ville fantôme et est plein de vermine.

Sa maison fait partie du domaine de Gerard’s Bridge, où l’association de logement Torus prévoit de démolir 61 maisons en raison de préoccupations concernant leur “durabilité future” et de “problèmes environnementaux plus larges”.

Torus a réussi à déménager et à reloger tous les locataires, à l’exception de Phill et de son voisin.

En effet, Phill et son voisin sont tous deux propriétaires de leurs maisons et n’ont pas encore conclu d’accord avec Torus pour les racheter.

Il y a environ 18 mois, Torus a offert à Phill 81 000 £ pour sa maison de trois étages, mais il l’a refusée, affirmant qu’il aurait besoin d’un montant beaucoup plus important pour acheter une autre maison ailleurs.

Il a envoyé une contre-offre à Torus et a déclaré qu’il était ouvert à l’idée d’un échange de propriété – mais affirme qu’il n’a pas eu de nouvelles d’eux – et qu’il « vit maintenant dans les limbes ».

Torus affirme cependant que les deux propriétaires ont reçu une offre pour leur propriété sur la base d’une évaluation de marché indépendante.

Il a ajouté qu’il ne peut poursuivre aucun plan de régénération tant que tous les résidents n’ont pas déménagé et a l’intention de “réengager” avec les propriétaires pour tenter de parvenir à une “résolution”.

Parlant de la situation, Phill a déclaré: “Je ne suis pas déraisonnable dans tout ce que je demande. J’ai acheté cette maison comme résidence de retraite et j’étais prêt à passer le reste de mes jours ici.

“Le problème, c’est que je suis retraité, j’ai 70 ans maintenant, je vis au milieu d’un chantier de démolition et ma cuisine est infestée de vermine. Je me sens isolé et assez vulnérable.”

Les rapports indiquent qu’il n’y a actuellement aucun plan convenu pour développer le site une fois la démolition effectuée, même si les résidents ont voté sur les plans de démolition des maisons en juillet 2019, 78 % de ceux qui ont voté étant en faveur de la démolition.

En ce qui concerne le problème des rats, Torus a récemment envoyé quelqu’un pour s’attaquer au problème, mais Phill dit qu’ils sont revenus.

Un porte-parole de Torus a déclaré: “Nous comprenons que les rats sont un problème dans les régions et continuons à travailler avec nos propres équipes de lutte antiparasitaire et celles du Conseil pour gérer la situation.”

‘ENGAGÉ POUR LA RÉGÉNÉRATION’

L’association de logement a ajouté qu’elle était “engagée dans la régénération de Union Street et de la communauté au sens large, mais il n’y a pas de plan convenu pour le réaménagement de ce site à l’heure actuelle”, après que des résidents ont signalé que des comportements antisociaux devenaient un problème croissant sur le domaine.

Les habitants disent que la situation s’est aggravée depuis que les maisons sont vides, même si la sécurité 24 heures sur 24 parcourt le domaine pour empêcher les personnes d’entrer dans les propriétés condamnées.

Ewa Wilinksa, 36 ans, qui vit près de Union Street, a déclaré que des gangs de jeunes mettaient régulièrement le feu aux maisons vides et jetaient des briques à travers les fenêtres.

Elle a déclaré: “Nous avons beaucoup de problèmes avec les enfants ici. Ils brûlent des ordures et ce n’est pas vraiment sûr pour nous.

“Si vous marchez là-bas tout le temps, un endroit brûle. Tout le temps, il y a des ordures, tout le temps, il y a du verre.

“C’est frustrant. Je ne peux pas sortir avec mon petit garçon parce qu’il y a tout le temps quelque chose – du verre, des ordures.”

PROBLÈME AVEC LA DROGUE

La voisine d’Ewa, Angelika Tysko, 38 ans, a fait écho à ces commentaires, affirmant qu’il y avait un problème de drogue et de comportement antisocial, car les enfants brisaient les fenêtres et allumaient des incendies.

Denise, 49 ans, qui a déménagé dans la région il y a 10 ans, dit qu’il n’y a plus de sens de la communauté depuis que les maisons ont commencé à se vider.

Paul Warburton, directeur du logement du groupe Torus, a déclaré : « Torus est pleinement engagé dans la régénération des zones et nous comprenons que le temps que cela prend a été frustrant pour les résidents.

“Malheureusement, Torus ne peut pas aller de l’avant avec des plans de régénération tant que tous les résidents n’ont pas déménagé, car la démolition partielle n’est pas une option en raison des fournitures de services publics et de la priorité à la sécurité et au bien-être des personnes.

“Bien que nous ne puissions pas commenter un cas individuel, nous pouvons confirmer que des propriétaires occupants ont reçu une offre pour leur propriété basée sur une évaluation de marché indépendante, malheureusement ces offres ont été refusées, nous resterons en contact avec ces résidents pour essayer d’atteindre un la solution.

‘RELOGEMENT DES HABITANTS DE TORUS’

“Notre objectif, au cours des derniers mois, a été de reloger les résidents de Torus, ce qui a pris un certain temps. Nous pouvons confirmer que depuis la semaine dernière, ils ont été relogés dans d’autres propriétés. Notre attention peut maintenant revenir aux deux propriétaires occupants et excusez-vous pour tout retard à leur répondre.”

Ils ont poursuivi en disant: “Nous sommes conscients des problèmes persistants liés aux comportements antisociaux et nous continuons à travailler avec la police pour essayer de résoudre ces problèmes ainsi que la sécurité sur place 24 heures sur 24 que nous avons mise en place.

«Nous comprenons que les rats sont un problème dans les régions et continuons à travailler avec nos propres équipes de lutte antiparasitaire et celles du Conseil pour gérer la situation. Nous avons également installé une clôture sur le site pour empêcher l’accès et les décharges sauvages.

“Nous sommes désolés que ces problèmes en cours perturbent les résidents environnants et nous serons en contact avec eux au cours des prochaines semaines pour fournir d’autres mises à jour, nous chercherons également à renouer avec les propriétaires occupants pour discuter de la situation dans une tentative pour trouver une solution.

L’inspecteur de police local de St Helens de la police de Merseyside, Stacey Pope, a déclaré: «Nous prenons très au sérieux la question du comportement antisocial et exhortons les résidents à signaler toute préoccupation et nous prendrons des mesures. Nous travaillons continuellement avec des organisations locales et des écoles de la communauté pour impliquer et éduquer les enfants sur les comportements acceptables.

« Notre équipe de police locale a également donné des conseils à l’association de logement sur l’amélioration de la sécurité sur le site.

“En outre, nous assistons à des réunions régulières avec des agences partenaires, y compris des associations de logement et l’autorité locale, pour discuter de tout incident de comportement antisocial afin que nous puissions réagir en conséquence et assurer une présence visible pour résoudre tout problème.”

Ils ont exhorté toute personne disposant d’informations sur un comportement antisocial dans la région à les contacter en envoyant un DM à @MerPolCC, en appelant le 101 ou en contactant Crimestoppers de manière anonyme au 0800 555 111.

L’association de logement Torus reconnaît qu’il y a un problème de vermine Crédit : Mercure