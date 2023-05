Je vis dans un joli village qui a inspiré l’un des peintres les plus célèbres du Royaume-Uni – la région est ruinée par des hordes de touristes

Les LOCAUX vivant dans un village qui a inspiré l’un des peintres les plus célèbres du Royaume-Uni disent que la région est ruinée par des hordes de touristes.

Les habitants de Dedham Vale disent que leur paysage pittoresque – qui a été capturé dans des œuvres d’art vieilles de 200 ans exposées à la National Gallery – est maintenant jonché de détritus.

Dedham Vale est devenu célèbre après que John Constable l’ait peint de son vivant Crédit : Alamy

Mais des habitants comme Charles Clover disent que les touristes ruinent maintenant la ville

Il a dit que les foules viennent et laissent derrière elles toutes leurs ordures

Les photos montrent des monticules de déchets entassés autour des poubelles et contre les clôtures, avec des bouteilles, des sacs en plastique et des boîtes se déversant sur les trottoirs.

Et les villageois vivant à la frontière Essex-Suffolk disent qu’ils sont habitués aux visiteurs qui envahissent leur ville, mais ils en ont assez du désordre qu’ils laissent derrière eux.

Les foules se pressent dans le village dans l’espoir de capturer ce que John Constable, décédé à l’âge de 60 ans en 1837, a dépeint dans son travail.

Les habitants disent que les touristes avec des téléphones portables à la main inondent la ville, également connue sous le nom de Constable Country, dans l’espoir de prendre la photo parfaite pour les médias sociaux.

Le local Charles Clover a déclaré que la zone s’était également transformée en « Bournemouth Beach », les masses se présentant également avec des kayaks et des paddleboards.

Le journaliste environnementaliste et auteur a déclaré à la BBC : « Nous accueillons les touristes, mais il y a des endroits où ils ne se comportent pas très bien.

« À l’ère des médias sociaux, le simple fait de mettre Dedham dans le moteur de recherche a juste attiré l’attention des gens sur un domaine et c’est devenu un problème.

« Ce n’est pas du tout une plage, c’est un champ de fermier avec un sentier dessus.

« C’est merveilleux, mais d’énormes groupes familiaux, avec tous les impedimenta et les paddleboards, sont tous arrivés sur ce qu’on appelle la plage de Dedham sur les réseaux sociaux. »

Kevin Pincher, qui dirige les salons de thé du centre Dedham, a reflété les préoccupations de Charles.

Il a déclaré: « Nous avons beaucoup de visiteurs qui viennent – ils descendent à la rivière et apportent tout leur matériel de pique-nique – et ne montent pas la rue principale jusqu’au centre du village.

« Ils font exploser leurs matelas pneumatiques, ont des kayaks et des planches à pagaie et restent là-bas.

« J’aimerais qu’ils emportent leurs déchets avec eux, qu’ils montent au village et qu’ils voient les églises et les autres commerces proposés à Dedham.

« Ce serait bien d’avoir de la fréquentation, mais il faut la gérer correctement. »

Environ 2 000 vivent dans le village, mais on pense que plus de six millions de touristes y affluent en été.

Les habitants demandent maintenant que des mesures soient prises pour protéger leur petite ville.

Tom West, qui dirige le pub Marlborough du village, a déclaré que les visiteurs affectent tous les éléments de la vie du village, y compris le stationnement.

Il a décrit l’afflux estival comme « insoutenable ».

Il n’est pas rare que les villageois pensent que les touristes ruinent leur ville.

Une ville balnéaire a été ravagée par les acheteurs de résidences secondaires et les locations de vacances des visiteurs.

Les résidents d’un autre complexe ont déclaré que les maisons de vacances laissaient les habitants sans abri et leurs rues comme une ville fantôme.

Et dans un autre endroit côtier pittoresque utilisé pour filmer un spin-off de Star Wards, les habitants ont révélé pourquoi ils veulent que les visiteurs sortent.

Le célèbre Hay Wain de John Constable a été inspiré par la région

Les habitants disent que les touristes affluent avec leurs canoës et leurs paddleboards et traitent la région comme la « plage de Bournemouth »