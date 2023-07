Je vis dans un Boeing 727 dans les bois – j’ai adoré transformer un avion en ma petite maison… mais j’ai fait une grosse erreur

Un HOMME qui vit dans un Boeing 727 converti au milieu des bois a dit qu’il adorait ça – mais il a fait une erreur majeure.

Le rêve de Bruce Campbell de vivre dans un avion abandonné a commencé alors qu’il n’avait que 15 ans.

3 Bruce Campbell, 73 ans, aime maintenant vivre dans l’avion rénové 1 crédit

3 Il ne lui en coûte que 370 $ par mois pour vivre dans l’ancien Boeing 727 1 crédit

L’ingénieur électricien a déboursé près de 26 000 $ pour 10 acres de terrain dans l’Oregon, aux États-Unis, et a commencé à donner vie à ses idées.

Mais, l’ingénieur électricien a admis avoir commis une énorme erreur au tout début du processus.

L’homme de 73 ans a expliqué qu’il avait demandé à une casse de l’aider à trouver un avion.

Il a dit CNBC le faire: « C’était une erreur de classe Whopper. Je ne ferai plus jamais ça. Les sociétés de sauvetage sont des démolisseurs.

« Je recommande fortement d’acheter un avion de ligne complètement intact et complètement fonctionnel, à l’exception peut-être du retrait des moteurs. »

Finalement, Bruce a reçu un avion de ligne Boeing 727, qui pouvait accueillir 200 personnes et se vantait de 1 066 pieds carrés.

Il avait en fait transporté les restes du propriétaire de la compagnie aérienne, qui avait été marié à l’ancienne Première Dame, Jacqueline Kennedy Onassis au moment de sa mort.

Bruce l’a payé 100 000 $, puis a dû le remorquer sur son terrain, ce qui lui a coûté 120 000 $ supplémentaires.

Mais, l’ex-ingénieur ne regrette pas son choix de vie, il a déclaré : « Quand tu vis dans une structure comme celle-ci, tu te sens un peu plus épanoui dans ta vie.

« Et si vous êtes un ingénieur, un scientifique ou toute personne qui apprécie l’élégance et la beauté de la technologie aérospatiale, c’est juste un endroit plus heureux où vivre. »

Le résident rusé s’est construit une salle de bain entièrement fonctionnelle, a installé une machine à laver, un réfrigérateur, un chariot de service alimentaire et une cuisine.

Cependant, il a avoué qu’il s’agissait d’un espace « minimal » car il se décrit comme un « nerd » qui ne cuisine pas.

Il dort sur un canapé futon, qui sert également de banc de travail pendant la journée.

Les factures ne totalisent que 370 dollars par mois, y compris l’électricité et la taxe foncière, ce qui lui laisse de l’argent à dépenser pour restaurer les anciens systèmes électriques dans tout l’avion.

Il a poursuivi: «Je n’ai aucun regret d’avoir poursuivi cette vision. D’après mon expérience avec mes invités, je crois que l’humanité adoptera cette vision de tout cœur dans une proportion suffisante pour que nous puissions utiliser chaque avion de ligne qui se retirera du service.

Et, son rêve n’est pas encore terminé – il envisage de créer une maison similaire au Japon avec un autre avion.

« Il est destiné à mettre une maison que j’aime dans un pays que j’aime et avec des gens que j’aime », a-t-il ajouté.

« Si je peux simplement retrouver ma jeunesse, tout ira bien. »