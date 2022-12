Je vis dans la rue la plus festive du Royaume-Uni – certaines personnes nous trollent mais on s’en fiche – c’est pour une bonne cause

C’est la rue la plus festive d’Écosse avec des dizaines de maisons décorées de guirlandes lumineuses, d’étoiles brillantes, de pères Noël gonflables et d’ânes étincelants.

Lavender Drive à Newton Mearns, près de Glasgow, a été transformée en un paradis hivernal après son premier démarrage lors du verrouillage de 2020.

Tracy McKissack devant sa maison de Noël à Newton Mearns Crédit : Les Gallagher

Lavender Drive à Newton Mearns collecte des fonds pour Cash for Kids Crédit : Les Gallagher

Il a collecté plus de 35 000 £ pour des œuvres caritatives en trois ans – et est déterminé à obtenir encore plus d’argent pour les enfants défavorisés ce Noël.

David McKissack, 57 ans, vit dans la rue depuis dix ans.

Il a déclaré: «Cela a d’abord commencé à remonter le moral de tout le monde et également à collecter des fonds pour des associations caritatives contre le cancer après qu’un voisin, Fred, a reçu un diagnostic en phase terminale.

“C’était juste une chose personnelle pour la rue et pas pour quelqu’un d’autre.

« Il me faut une journée pour tout construire. Tout est maintenu avec des écrous à oreilles et vous n’avez plus de doigts. Cela prend un week-end pour la plupart d’entre nous tous.

« La première année, nous y avons passé quelques semaines et le nombre de personnes venues voir n’a fait qu’augmenter.

“C’est arrivé au stade où les gens venaient nous voir et nous demandaient si nous faisions une collecte pour une œuvre caritative.

«Nous avons sorti quelques seaux et avons fait ce que nous pouvions. En deux semaines environ, nous avions collecté environ 5 000 £. La première année était la recherche sur le cancer et en 2021, c’était Beatson.

«L’année dernière, nous étions beaucoup plus organisés et avons allumé les lumières en novembre, nous étions ces personnes. Nous avons collecté un peu plus de 22 000 £.

“Cette année, nous collectons pour Cash For Kids, nous avons juste senti que dans le climat actuel, c’était le meilleur.”

Cash for Kids est géré par Bauer Media, qui est à l’origine de stations de radio telles que Clyde One, Forth One et Northsound One.

Il recueille des fonds pour les enfants touchés par la pauvreté, la maltraitance et la maladie.

L’épouse de David, Tracy McKissack, 52 ans, a déclaré: «Nous ne nous attendons certainement pas à collecter autant cette année, mais ce n’est pas de cela qu’il s’agit.

« Nous n’avons pas l’intention d’amasser un certain montant, juste d’apporter un peu de gaieté festive.

“Nous savons que tout l’argent que nous collectons contribuera grandement à aider certains enfants à passer un Noël plus agréable.”

Les joyeux voisins allument leurs lumières à 16 heures jusqu’à dix heures du soir, conscients de la crise énergétique.

David, père de trois enfants, a déclaré: «Si cela crée du bien, l’argent n’a pas d’importance.

«Dès que vous dites Newton Mearns, tout d’un coup, vous êtes un gagnant à la loterie. Il n’y a pas une personne dans cette rue qui ne travaille pas, sauf une qui est à la retraite.

“Certaines personnes nous ont trollé mais je pense juste sérieusement, ne voyez-vous pas que c’est pour une bonne cause.”

David, qui travaille pour un marchand de plombiers, a ajouté : « Certaines nuits, vous pouvez passer 20 minutes à essayer d’entrer dans votre allée. Les enfants adorent ça.

«Nous regardions un film l’autre soir et tout ce que vous pouviez entendre était des hee-hawing et des rires dehors. C’est les petites choses.

«La semaine de Noël, nous avons la musique qui hurle et les chansons festives qui la donnent, madame.

“C’est une bonne ambiance.”

Clyde One DJ George Bowie prévoit une visite dans la rue avant Noël.

Lavender Drive à Newton Mearns ressemble à un film de Noël Crédit : Les Gallagher

Ça commence à ressembler beaucoup à Noël à Newton Mearns Crédit : Les Gallagher

Tracy McKissack dehors avec ses décorations de Noël à Newton Mearns Crédit : Les Gallagher

