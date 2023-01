«Je vis dans la réalité» – Rory McIlroy riposte à Patrick Reed alors que la guerre des mots entre golfeurs après l’escalade de l’incident de lancer de tee

Rory McIlroy a riposté à Patrick Reed, affirmant que l’Américain ne “vivait pas dans la réalité” après leur récente bataille judiciaire.

McIlroy a ignoré Reed sur le parcours avant le Dubai Desert Classic auquel Reed n’était pas content et il a lancé un tee vers l’Irlandais du Nord.

Getty McIlroy a riposté à Reed

Reed a ensuite déclaré plus tard: “si vous allez agir comme un petit enfant immature, vous pourriez aussi bien être traité comme tel.”

McIlroy a ensuite parlé lui-même de la situation : « Patrick est venu dire bonjour. Je ne voulais pas vraiment qu’il le fasse. Je n’ai pas vu de tee. Je n’ai pas senti de tee. De toute évidence, quelqu’un d’autre a vu cela. Mais c’est définitivement une tempête dans une tasse de thé. Je n’arrive pas à croire que c’est devenu une histoire.

Les deux ont traversé leur propre guerre après qu’une assignation à comparaître a été envoyée au nom de McIlroy, car il a été appelé comme témoin dans l’affaire de diffamation de Reed contre le PGA Tour.

« J’ai été cité à comparaître par son avocat la veille de Noël. Donc, essayer de passer un bon moment avec ma famille et que quelqu’un se présente à votre porte et vous livre ça, vous n’allez pas bien le prendre.

« Je vis dans la réalité, je ne sais pas où il habite. Si j’étais à sa place, je ne m’attendrais pas à un bonjour ou à une poignée de main.

Reed a suggéré que la convocation du témoin n’avait pas été envoyée par lui et que son implication dans LIV était la raison de leur rupture.

“Nous avons eu de grandes batailles et notre amitié a été assez bonne jusqu’à ce que nous rejoignions évidemment LIV”, a déclaré Reed.

“Je me suis approché et j’ai souhaité à Harry (Diamond, le cadet de McIlroy) une bonne année, puis à Rory parce que c’est la première fois que je les voyais.

Getty Patrick Reed suggère que la rupture est due à son implication dans LIV

“Harry m’a serré la main et Rory a juste regardé là-bas et a joué avec son Trackman (appareil) et a décidé de m’ignorer. Il m’a vu et il a décidé de ne pas réagir.

“Nous savons tous d’où cela vient – faire partie de LIV. Puisque mes tees sont des tees Team Aces LIV, je lui en ai jeté un. C’était une sorte de réplique amusante. C’est drôle comme un petit film s’est transformé en moi le poignardant et lui lançant un tee-shirt.