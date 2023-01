Je vis avec sept rats de compagnie et je les laisse grimper sur moi – les gens pensent que c’est dégoûtant mais je m’en fiche

Un ENSEIGNANT qui garde sept rats comme animaux de compagnie insiste sur le fait qu’ils sont de “bonne compagnie”.

Marjolein Gottschal, 33 ans, a hébergé deux rongeurs à l’âge de 14 ans et son obsession a commencé là.

Marjolein Gottschal a sept rats domestiques chez elle aux Pays-Bas Crédit : Jam Press

L’institutrice, 33 ans, laisse les rongeurs lui grimper dessus Crédit : Jam Press Vid

Elle a maintenant sept rats de compagnie qu’elle laisse grimper sur elle – au grand dégoût de ses 100 000 abonnés TikTok.

Marjolein, qui vit aux Pays-Bas, a même nommé ses compagnons à fourrure Rosie, Pebbles, Bonnie, Kayla, June, Dani et Turbelien.

Elle publie des clips effrayants des créatures grimpant sur elle, avec une vidéo les montrant se précipitant jusqu’à son épaule une par une.

Mais ses téléspectateurs ont été horrifiés, affirmant que cela les avait fait « paniquer ».

Un utilisateur a écrit: “Non, mon âme a quitté mon corps.”

Une autre personne a dit: “Oh, c’est un non de ma part après qu’ils aient repris ma cuisine.”

Un troisième a commenté: “J’ai presque eu une crise de panique en regardant ça, je suis pétrifié d’eux.”

D’autres, cependant, ont été laissés en admiration devant l’amant de Marjolein pour ses rats.

Un utilisateur de soutien a déclaré: “J’adore les rats, de si jolies petites créatures, j’aimerais récupérer le mien.”

Un deuxième a commenté: “C’est génial. Merci de montrer aux gens que les rats sont cool.

Et un autre a ajouté: “Des petites beautés si incomprises, extrêmement intelligentes et aimantes.”

Marjolein essaie maintenant de convaincre d’autres amoureux des animaux que les rats apprivoisés font de bons animaux de compagnie et ne sont pas des nuisibles.

Elle a déclaré à Need To Know : “Je pense que les rats domestiques ne méritent pas cette image négative car ils sont si différents et n’ont rien à voir avec les rats sauvages.

“Ils aiment être avec les humains, se câliner, s’asseoir sur votre épaule et aller partout où vous allez et ils aiment même apprendre des tours.

“Contrairement à la croyance populaire, les rats sont des animaux très hygiéniques.

“Ils passent beaucoup de temps à se laver et à se toiletter.

“Ils sont de bonne compagnie et je pense que c’est très mignon quand ils dorment tous ensemble dans leur hamac.”

Elle pense également que les gens changent d’avis une fois qu’ils ont rencontré ses animaux de compagnie.

Elle a ajouté: “Les gens disent des choses comme” oh, ils me font peur “ou” dégoûtant “.

“Mais quand les gens les rencontrent dans la vraie vie, ils sont toujours très positifs après environ une demi-heure quand ils apprennent à les connaître.

“Même les gens qui en avaient peur finissent par courir avec un rat sur l’épaule.”