Je vis à Gaza et même avec le cessez-le-feu Israël-Hamas, je suis terrifié

VILLE DE GAZA –Lorsque mon grand-père est venu en voiture jeudi pour apporter à ma mère quelque chose de ma grand-mère, j’ai soudainement ressenti une énorme envie de descendre à sa rencontre, ce que je ne fais pas toujours quand il vient juste de laisser tomber quelque chose et de partir.

Depuis le début des bombardements la semaine dernière, je saisis toute chance que j’ai de rencontrer mes proches; parce que cette chance pourrait être ma dernière. Aujourd’hui, tout le monde à Gaza parle aux membres de sa famille, à ses amis et même à ses abonnés sur les réseaux sociaux comme si c’était la dernière fois qu’ils leur parlaient. La réalité traumatisante que nous vivons ici et la peur constante de perdre sa famille, ses amis, sa maison, ses souvenirs et tout ce qui fait un être humain, nous ont transformés en des gens qui vivent pour survivre à la journée; chaque jour est notre dernier jour, chaque souffle est notre dernier souffle, chaque mot, câlin ou baiser est notre dernier.

Israël et le Hamas ont convenu jeudi d’un cessez-le-feu. Mais je ne peux pas oublier, même lorsqu’il n’y a pas eu d’attentats à la bombe dans la région, le son angoissant des drones israéliens bourdonnant au-dessus de votre tête. Il suffit de vous donner un sentiment perpétuel de danger. Vous rappelant que peu importe où et quand vous êtes à Gaza, vous n’êtes pas en sécurité. Essayer de dormir avec ce son au-dessus de votre tête est un tout autre cauchemar.

Des vies ruinées, des familles détruites

Les habitants de Gaza ont à peine dormi. Nous ne dormons qu’après avoir atteint un niveau de fatigue où nous ne pouvons plus rester éveillés, et nous tombons presque inconscients. Nous sommes éveillés et alertes la plupart du temps au cas où nous devions évacuer nos maisons et fuir pour sauver nos vies. Cela suppose que les forces d’occupation israéliennes nous ont donné la chance de nous échapper en premier lieu avant de niveler nos maisons au sol.

Deux de mes camarades de classe, Zainab Al-Kolak et Rewaa Al-Zamly n’ont pas eu le privilège d’être prévenus avant que leurs maisons ne soient bombardées. Rewaa m’a dit: «Nous n’avons reçu aucun avertissement. Nous venons tout à coup de voir notre toit tomber au-dessus de nos têtes.

La belle-sœur de Rewaa, qui était enceinte de 5 mois, a été tuée par la frappe de missile israélienne avec sa fille de 2 ans, la nièce de Rewaa. «Nous avons attrapé mon neveu alors qu’il volait dans les airs par miracle, sinon nous l’aurions perdu aussi», a-t-elle déclaré. La mère de Rewaa a été tirée des décombres et a également été gravement blessée.

Quant à l’histoire de Zainab, le moins que je puisse dire, c’est que mon ami Zainab a survécu à un massacre. Elle a perdu 22 membres de sa famille, dont sa mère Amal, ses deux frères Taher et Ahmad, et sa seule sœur Hanaa. Elle a été blessée et a dû subir une intervention chirurgicale.

En lisant ces histoires, vous les considérez probablement comme quelque chose d’étranger que vous ne vivrez jamais même si elles vous dévastent, et j’espère absolument qu’elles le resteront. Mais pour les gens ici à Gaza, ces histoires sont une réalité incontestable. Rewaa a envoyé un texto lors de notre discussion de groupe de littérature américaine: «Les gars, priez pour qu’ils arrachent ma mère et ma belle-sœur vivantes de sous les décombres.»

Je me souviens des frissons que ces mots m’ont envoyés dans le dos. Il m’a soudainement frappé que la mort était beaucoup plus proche de moi que je ne l’imaginais. Cela pourrait être moi. Cela pourrait être n’importe lequel d’entre nous. Cela m’a fait me poser une fois de plus la question que je me pose toujours: j’ai eu la chance de survivre à de multiples agressions dans la bande de Gaza auparavant, dont l’une a duré 51 jours en 2014. Cette chance suffira-t-elle à me faire survivre encore une autre? Il semble que j’ai. Mais dans combien de temps le prochain conflit commencera-t-il? Et si c’était notre tour la prochaine fois?

La vue de mes jeunes frères et sœurs jouer et rire ensemble me fait toujours sourire, mais depuis le début des bombardements, ce sourire s’est toujours accompagné d’une douleur douloureuse. La douleur qui vient après m’être souvenue que je pourrais les perdre en une fraction de seconde, et ce rire pourrait se transformer en un silence assourdissant et froid.

Rahf Al Hallaq est un étudiant en littérature anglaise à l’Université islamique de Gaza. Suivez-la sur Twitter: @hallaq_ra