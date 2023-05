Je vis à deux pas d’une rangée de millionnaires dans un bidonville infesté de rats, terrorisé par des gangs… la police effrayée refuse d’entrer

Il surplombe Richmond Park, où des célébrités de premier plan se trouvent en train de se promener tranquillement, et se trouve à distance de marche de certaines des propriétés les plus prisées de Londres.

Mais le domaine d’Alton à Wandsworth est devenu un « bidonville » infesté de rats où les gangs prospèrent et où la police a trop peur pour marcher, selon les habitants.

Le Sun s’est rendu cette semaine et a découvert que certaines personnes refusaient désormais de quitter leur domicile la nuit, affirmant qu’elles risquaient d’être poignardées ou volées.

D’autres locataires se sont plaints des ascenseurs cassés dans les immeubles de grande hauteur et de la façon dont les espaces verts du domaine sont devenus un aimant pour les trafiquants de drogue.

L’un d’eux, qui n’a pas souhaité être nommé, a déclaré : « Il y a des gangs partout dans ce domaine. Ils viennent des villes voisines de Southfields, Battersea et Clapham.

« C’est parce que c’est un endroit idéal pour traiter. Il y a beaucoup d’espace pour qu’ils opèrent et la police n’est jamais là. »

Pendant ce temps, le prix moyen d’une propriété à proximité de Roehampton Gate est de 4,22 millions de livres sterling.

Certains résidents d’Alton Estate affirment que le conseil néglige délibérément les nombreux bâtiments classés afin de justifier une refonte majeure afin de pouvoir attirer des locataires plus riches.

S’exprimant sur un banc de parc alors que des rats filaient entre les maisons en arrière-plan, la retraitée Dene Lyon a déclaré qu’elle n’avait jamais vu sa maison bien-aimée dans un tel état.

L’ancien employé du NHS, 77 ans, a déclaré: «Je suis revenu de l’hôpital un jour et j’ai vu 11 rats assis sur ma fenêtre. Je les ai comptés.

« C’est un problème depuis environ trois mois maintenant. La seule chose que le conseil a fait à ce sujet est d’envoyer une lettre nous disant de ne pas jeter nos déchets sur la route et de garder nos balcons dégagés.

« Voyez-vous des balcons dans cette rangée d’appartements ? Non, car nous n’en avons pas.

« J’ai grandi ici et je n’ai jamais vu de rats jusqu’à maintenant.

«Les gens se plaignaient à l’époque en disant que les enfants se déchaînaient et que sais-je, mais je n’ai jamais eu de problèmes.

« Le domaine était propre et les maisons et appartements étaient agréables et nous avions un gardien sur place entre 9h et 17h.

« Maintenant, le mur en face de ma maison est dans un tel état qu’il ressemble à un bidonville et le gardien n’intervient que de temps en temps à cause des compressions.

«Ils ont déplacé beaucoup de personnes temporaires dans la région, y compris certaines souffrant de problèmes de santé mentale qui ne sont pas correctement médicamentés.

«Nous avons eu des gens qui faisaient des wheelies sur des scooters sur la route.

« Ils allaient régénérer le domaine mais cela n’allait pas du tout améliorer nos vies et nous ne voulions rien changer.

« Ils ont dit qu’ils construisaient des endroits « plus agréables ». Eh bien, les gens comme nous ne peuvent normalement pas s’offrir de plus belles maisons. Il y avait des rumeurs selon lesquelles ils faisaient venir des riches. J’étais tout à fait contre.

« Pourquoi changer quelque chose qui fonctionnait ? Nous avons toute l’herbe et les arbres dont nous avons besoin. »

Négligé

Dene a ajouté que malgré le fait qu’elle vivait à deux pas de maisons de 2 millions de livres sterling, elle n’échangerait pas son bungalow – mais souhaite que le conseil « range » le domaine.

« C’est juste la bonne taille pour quelqu’un qui vit seul comme moi et c’est facile de se déplacer », a-t-elle déclaré.

« Le domaine est un peu délaissé en ce moment, mais je pense que c’est leur façon de justifier la régénération.

«Mon message au conseil est:« Rangez l’endroit et donnez-nous un peu de peinture, mais laissez-nous tranquilles, la plupart d’entre nous sont heureux. Cette zone n’a pas besoin d’être régénérée, elle a juste besoin d’être entretenue.

Le domaine d’Alton a été construit dans les années 1950 malgré les vives objections des résidents bien nantis du Surrey avant que Roehampton ne soit aspiré dans le sud-ouest de Londres.

Situé à côté des terrains de golf de Richmond Park, c’est aujourd’hui l’un des plus grands lotissements de Grande-Bretagne avec environ 13 000 habitants et se vante d’un mélange d’architecture brutaliste et de son homologue d’inspiration scandinave.

Alton est réputée pour ses espaces verts et ses immeubles de faible hauteur et de grande hauteur, dont un certain nombre sont classés Grade 1 et Grade II par le patrimoine national, ce qui signifie que toute restructuration doit être approuvée par le conseil.

Mais malgré cela, les projets de bulldozer de 288 maisons sur le domaine pour faire place à 1 108 nouvelles ont été approuvés par le maire de Londres Sadiq Khan en janvier de l’année dernière.

Les propositions comprenaient la création de 261 logements abordables – ce qui signifie qu’ils conviendraient aux locataires à faible revenu – et la construction de nouvelles installations communautaires, d’une nouvelle place et de bureaux.

Cependant, la majeure partie du projet a été gelée après que les travaillistes ont pris le contrôle du conseil des conservateurs pour la première fois en 44 ans en mai de l’année dernière.

« Pas de dissuasion »

L’ancien chauffeur de bus Stephen Lang a déménagé au domaine d’Alton il y a six ans après que sa santé se soit tellement détériorée qu’il ne pouvait pas monter les escaliers et n’est pas un fan de la «régénération malarky».

Il a un cancer du poumon de stade quatre et craint que des gens comme lui soient laissés à eux-mêmes pendant que le débat fait rage.

Stephen, 63 ans, a déclaré: «Vous ne voyez plus l’ancien projet de loi ici parce qu’ils ont peur.

«De temps en temps, vous les verrez faire un passage en voiture, mais comment est ce maintien de l’ordre?

« Il n’y a plus de moyen de dissuasion maintenant. Les criminels arrêtent simplement ce qu’ils font et attendent que la police parte.

« Il y a beaucoup de soins dans la communauté ici. C’est devenu un dépotoir pour les autorités locales. Ils mettent des gens qui veulent te poignarder et mettre le feu à des choses à côté de gens comme moi.

« La mairie m’a jeté ici parce que je ne peux plus monter les escaliers. Toute cette régénération malarky.

« Ils devraient résoudre les problèmes que nous avons, mais au lieu de cela, ils cachent simplement les fissures.

« Il n’y a pas de régénération, à mon avis. Tout ce qu’ils veulent, c’est tirer plus d’argent du loyer.

Moule

Phil Lydon, 39 ans, est un autre résident d’Alton Estate qui estime qu’il n’est pas sûr de quitter sa maison le soir.

Mais en restant à l’intérieur, il fait face à un autre type de menace. Il prétend que ses murs sont couverts de moisissure et qu’il est tenu éveillé la nuit par l’air glacial et les rats qui couinent.

Au moment où nous parlons, des rongeurs peuvent être vus en train de gambader sur les jouets des enfants devant l’une des maisons de son voisin.

Phil a déclaré: «Il y a des rats à l’arrière et de la moisissure partout dans le bâtiment et c’est tout simplement dégoûtant.

« Le conseil est venu et a repeint le moule, mais il est toujours là.

« C’est vraiment mauvais pour moi parce que je dois utiliser une machine de dialyse après avoir été poignardé dans le dos à Brixton en septembre de l’année dernière et je souffre d’asthme.

« Je ne peux pas dormir la nuit. Je dois garder toutes les fenêtres ouvertes pour me débarrasser de l’odeur et il fait très froid.

« Quand j’ai emménagé ici pour la première fois il y a deux ans, c’était calme, mais maintenant il y a tellement de gangs qui rôdent, je ne sortirai pas après 19 heures.

« Quelqu’un a été poignardé ici la semaine dernière. Ils essayaient de prendre sa voiture.

«Ils ont des caméras de vidéosurveillance dans tout le domaine, mais je suis convaincu qu’elles ne fonctionnent pas.

«Le conseil de Wandsworth doit retirer son doigt. Si vous ne payez pas votre loyer, ils frappent à votre porte dans les deux semaines. Mais demandez-leur de résoudre un problème et ils sont assis sur leurs mains.

Le constructeur de bateaux à la retraite David Platt, 74 ans, tient à parler des aspects positifs de la vie dans un domaine où il a un certain nombre d’amis et de gentils voisins.

Il a déclaré: «J’adore vivre dans ce domaine car il est ouvert et vert et le parc Richmond n’est qu’à cinq minutes.

« Je vis dans un cul-de-sac, qui est agréable et calme, et les ramasseurs de déchets viennent nettoyer tous les jours.

« Il y a probablement quelques gars sur le domaine et des gens qui vendent des substances douteuses, mais c’est comme partout. Je me promène la nuit, je n’ai pas peur.

Mais il a ajouté: «Ce qui me dérange le plus dans la régénération, c’est qu’ils vont démolir les magasins ici et ils me manqueraient parce qu’ils sont si proches de chez moi.

« Quand je sors pour acheter quelque chose, je vois normalement quelques personnes que je connais à qui dire bonjour.

« Je n’ai jamais vraiment été d’accord avec ce type de développement.

« Ils disent qu’un quart des nouveaux appartements seront des logements abordables, mais ce n’est pas vraiment abordable, n’est-ce pas ? Pas pour les gens comme moi.

Un porte-parole du Wandsworth Council a déclaré au Sun: «Le conseil s’est engagé à améliorer la vie quotidienne de tous nos résidents alors que nous travaillons à la construction d’un arrondissement plus juste, plus compatissant et plus durable.

« À Roehampton et sur le domaine d’Alton, nous nous efforçons d’offrir de meilleures conditions de logement, des options de transport et des opportunités d’affaires et d’emploi.

« Nous nous engageons à fournir un domaine d’Alton revitalisé. Nous écoutons activement les points de vue et les idées des résidents alors que nous élaborons des propositions pour la régénération du domaine d’Alton avec notre engagement des parties prenantes générant plus de 500 réponses qui joueront toutes un grand rôle Nous nous sommes engagés à investir et à améliorer le domaine et un programme de travaux d’amélioration est en cours.

«La vidéosurveillance sur le domaine d’Alton a été mise à niveau l’année dernière et nous pensons qu’il est important que les résidents puissent se sentir en sécurité chez eux et dans leur communauté. Nous travaillons en étroite collaboration avec la police pour aider à résoudre les problèmes de comportement criminel et antisocial.

« Notre investissement dans l’expansion des Area Housing Teams permet d’offrir un meilleur service aux locataires sociaux. Nous offrons des traitements pour les rats et les souris et répondons à tous les rapports d’humidité et de moisissure. Nous avons mis en place des procédures solides pour identifier et traiter la cause profonde de ces problèmes. »

