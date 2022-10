Je vis à côté de la prison la plus notoire du Royaume-Uni – des retards frappent à ma porte en posant des questions effrontées après leur libération

C’est une journée sombre et nuageuse alors qu’une femme se tient sur le seuil de sa maison jumelée et tire une bouffée de sa cigarette.

Alors qu’elle fait tomber l’extrémité de celui-ci sur le sol, elle demande: “Vous avez une pièce d’identité?” et fait un signe de tête vers une haute clôture avec du fil de fer barbelé enroulé autour du sommet.

La résidente Denise Christie dit que des condamnés libérés frappent à sa porte et demandent de l’argent Crédit : NNP

Les habitants qui vivent à côté des HMP Low Newton et Frankland révèlent les problèmes étranges auxquels ils sont confrontés Crédit : Getty

“Les prisonniers sont libérés et frappent à ma porte pour demander de l’argent, alors je dois m’assurer que je suis en sécurité”, dit-elle.

Le bâtiment auquel elle fait référence est HM Prison Low Newton, une institution fermée pour femmes et jeunes délinquants qui a abrité certaines des tueuses les plus meurtrières du pays.

La prison, qui a ouvert ses portes en 1965, a abrité la tueuse en série Rose West, la mère meurtrière de Baby P, Tracey Connelly, et plus récemment la meurtrière Joanna Dennehy, qui a tué trois hommes.

Denise Christie vit en face du complexe terrifiant – qui comprend également la tristement célèbre prison de catégorie A HM Frankland – avec sa fille et a une vue sur l’entrée depuis son jardin.

La cuisinière de 52 ans affirme que les prisonnières frappent souvent à sa porte après leur libération pour demander des taxis et de la monnaie.

Elle a déclaré: “Ils libèrent des prisonniers de là-bas et ils frappent beaucoup à votre porte.

“Ils le font tous les quelques mois, principalement pour demander s’ils peuvent prêter de l’argent ou utiliser votre téléphone. Certains d’entre eux demandent des taxis pour Middlesbrough.

“Je ne m’inquiète pas de répondre à la porte, je dois juste poliment

déclin.”

Denise admet que les sirènes et les ambulances étaient “intimidantes” lorsqu’elle a emménagé il y a 13 ans, mais en six mois, elle s’est installée.

Les habitants l’ont rapidement avertie de la menace potentielle pour sa fille alors âgée de neuf ans.

Elle se souvient : “Mon voisin m’a dit de la garder à l’intérieur pendant les heures de visite, car les pédophiles rendent visite aux pédophiles et les violeurs rendent visite aux violeurs.

“Donc, elle n’a pas été autorisée à sortir de la maison avant l’âge de 14 ans. C’était un choc d’entendre.”

Denise ne s’inquiète pas pour sa sécurité même lorsque d’anciens condamnés frappent à sa porte car elle prétend que les tueurs sont libérés d’une manière différente.

Charles Bronson et Peter Sutcliffe étaient deux des résidents les plus notoires du HMP Frankland 1 crédit

Célèbre, le tueur en série Rose West a été emprisonné dans les prisons du comté de Durham Crédit : Shutterstock

Cependant, parfois, les résidents sont priés de rester à l’intérieur pour leur sécurité.

Denise a déclaré: “Vous voyez passer des convois lorsque des prisonniers de haut niveau arrivent. Ils vous empêchent de quitter votre domicile, mais une fois qu’il est dégagé, vous continuez à vivre normalement.

“Parfois, quand il y a une grosse affaire, il y a des journalistes qui filment à l’extérieur. J’ai allumé la télé une fois et j’ai pensé ‘c’est ma maison.'”

La prison partage le même complexe tentaculaire que HMP Frankland, l’une des prisons pour hommes les plus dures du Royaume-Uni.

Le pénitencier de catégorie A héberge des criminels notoires tels que le tueur Levi Bellfield et le meurtrier Wayne Couzens et abritait autrefois les prisonniers violents Charles Bronson et Peter Sutcliffe, qui ont assassiné 13 femmes.

Frankland a ouvert ses portes en 1980 avec seulement quatre ailes de 108 cellules chacune, mais s’est agrandie en 1998 lorsque deux autres ailes ont été ouvertes – elle compte maintenant huit ailes et abrite environ 850 hommes.

Vêtements pincés sur la corde à linge

La femme au foyer Sharon Wheatley, 50 ans, a toujours vécu toute sa vie dans la région et insiste sur le fait qu’elle n’a “jamais eu peur”.

Elle a déclaré: “Certaines personnes me demandent si j’ai déjà vu quelqu’un s’échapper, mais ce n’est pas le cas.

“Même si quelqu’un s’échappe, il ne reste pas ici. Il s’enfuira dans les terres agricoles, surtout à Frankland.”

Un malheur surprenant qu’elle a connu a été la disparition de certains de ses biens.

Sharon a expliqué: “Il y a des années, les gens qui visitaient l’institut pour jeunes contrevenants pinçaient des trucs sur votre corde à linge.

“Ce n’étaient jamais les prisonniers, juste leurs amis et leur famille. Mais maintenant, il n’y a plus de problèmes. Je me sens incroyablement en sécurité.”

Sharon dit qu’il est facile de repérer quand un prisonnier est sur le point d’être libéré car “il y a des manifestants dehors”.

Elle ajoute : “Il n’y a personne d’innocent là-dedans, c’est réservé au pire du pire.”

La mère d’un enfant prétend que c’est comme vivre n’importe où ailleurs et son principal reproche est “le volume de trafic”.

“C’est le nombre de travailleurs qui s’y rendent – ​​on ne peut pas traverser la route à sept heures du matin.”

Lutte pour vendre sa maison

Le maçon Steven a du mal à vendre sa maison car la prison est si proche Crédit : NNP

Vous pouvez voir le HMP Frankland depuis le jardin arrière du maçon Crédit : NNP

Steven Nixon a construit sa maison de quatre chambres, à trois portes du HMP Frankland, en 2005.

Mais maintenant, le maçon de 56 ans a du mal à fouetter la propriété, qui est au prix de 450 000 £, en raison de sa proximité avec la prison.

Il a déclaré: “La maison est à vendre, mais certains acheteurs se sont désintéressés parce qu’ils s’inquiétaient pour la prison.

“Certains disent : ‘Qu’en est-il des gens qui viennent nous rendre visite ?’ Mais, on n’entend jamais rien, c’est vraiment sûr.”

Steven vit si près de la prison sécurisée qu’elle est visible depuis son jardin à l’arrière.

“Vous ne pouvez pas le voir si vous vous asseyez au fond du jardin à côté du cabanon”, a-t-il ajouté.

“C’est le meilleur endroit où vivre, je lui donnerais un dix sur dix. J’ai acheté le terrain parce que je pensais que c’était un super endroit, c’est une belle région.

“La seule raison pour laquelle je déménage, c’est que je veux réduire mes effectifs, mais il y a

rien à craindre. C’est l’endroit le plus sûr.”

“Les gens essaient de vous faire fuir”

Un résident âgé anonyme dit que certains avaient « peur » lorsque les prisons ont été construites Crédit : NNP

Une résidente âgée, qui ne voulait pas être nommée, a passé toute sa vie dans le quartier et y était avant la construction des prisons.

Elle a dit : « Je me souviens quand il n’y avait que des champs et des terres agricoles, il n’y avait que 30 maisons. C’était très calme.

“Quand ils ont annoncé qu’ils construisaient les prisons, c’était un peu effrayant mais nous n’étions pas pétrifiés.

“Certaines personnes âgées dans la rue essayaient de vous faire peur, mais c’était intéressant, c’était quelque chose de différent.

“J’y travaillais comme femme de ménage et mon mari était officier dans

Frankland. C’était le meilleur travail que j’aie jamais eu, j’ai adoré ça.”

“La circulation est mauvaise mais c’est très sûr”

Le soignant à plein temps Maz Aghdam, 49 ans, qui vit dans la rue depuis sept ans, dit que le quartier est “très sûr” et qu’il est “vraiment heureux” d’y vivre.

Il a déclaré: “Beaucoup de gens se promènent ici. Nous n’entendons jamais rien de la prison.

“Nous avons déménagé ici parce que nous avions des problèmes avec certains voisins précédents, mais nous n’avons jamais eu de problèmes ici.

“Parfois, la circulation est mauvaise et les agents pénitentiaires passent devant la maison, donc un dos d’âne serait bien mais à part ça, nous n’avons rien à redire.”