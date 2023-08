Je vis à Benidorm depuis 40 ans – voici ce qu’ils font BEAUCOUP mieux que les Britanniques. . . mais les touristes font toujours la même erreur

Une maman qui vit à Benidorm depuis 40 ans a révélé la seule chose qu’elle fait mieux que les Britanniques alors que les touristes font toujours la même erreur.

Michelle Baker a fourni des conseils judicieux aux amateurs de soleil sur la façon de survivre à la ville de fête arrosée.

Michelle Baker a donné ses meilleurs conseils pour survivre à Benidorm 1 crédit

Elle a conseillé aux Britanniques de vivre comme les locaux et de boire de l’eau en sirotant de l’alcool 1 crédit

La maman de cinq enfants, qui a grandi au Royaume-Uni, gère la page Facebook Benidormforever, où elle propose des informations touristiques et plonge dans le mode de vie espagnol.

Mais malgré son dévouement à la page informative, elle a déclaré que les Britanniques ignoreraient toujours les conseils.

« Je dis toujours de ne pas être un imbécile du premier jour … mais ils le seront », a-t-elle déclaré au Daily Star.

Elle a révélé que l’excitation prend généralement le dessus en un instant après que les vacanciers ont remarqué à quel point l’alcool est bon marché dans la station.

Et c’est ce qui conduit souvent au désastre, a-t-elle expliqué, car ils ne prêtent aucune attention au comportement des habitants.

Bien que cela puisse sembler logique, Michelle a conseillé aux Britanniques de : « Boire à l’ombre et boire de l’eau avec votre alcool », car cela peut être incroyablement déshydratant.

C’est ainsi que les habitants de Benidorm profitent de leur alcool tout en restant en sécurité et en s’amusant.

Elle a également offert des pépites de conseils aux parents voyageant avec des enfants, les exhortant à recharger leurs boissons régulièrement car les enfants oublient souvent de « se sentir assoiffés » avec toute l’adrénaline.

Les conseils de Michelle viennent après que la légendaire interprète d’enterrement de vie de garçon connue sous le nom de Benidorm Jade a révélé ses principaux conseils de survie à The Sun Online sur la façon de s’assurer que vos vacances soient les plus folles de tous les temps.

La jeune femme de 30 ans se vante d’avoir contribué à apporter encore plus de plaisir alcoolisé sur les rives ensoleillées de Benidorm en aidant à organiser des excursions sauvages pour les enterrements de vie de garçon et en organisant des spectacles au Miller’s Bar.

Les conseils clés de Jade sont simples – et ils consistent tous à prendre soin de vous et à vous assurer de ne pas vous épuiser pendant vos vacances.

Les vacanciers doivent s’assurer d’avoir de la crème solaire, beaucoup d’eau, des vitamines et plus d’alcool.

« C’est tout, si vous oubliez votre crème solaire, vous avez terminé le premier jour, et la seule façon de surmonter une gueule de bois est plus d’alcool », a-t-elle déclaré.

Et le petit ami de Jades, largement connu sous le nom de Frank The Stag Man, a également partagé en exclusivité ses meilleurs conseils pour passer le moment le plus fou dans la station balnéaire.

Le « roi de Benidorm » autoproclamé – qui a déjà accueilli 200 enterrements de vie de garçon et de jeune fille dans son bar en une journée a averti les touristes que : « L’argent est roi à Benidorm, les endroits acceptent la carte mais certains ne le font pas ».

« Nous avons beaucoup d’expériences avec des gens qui ont des cartes, et puis parce qu’ils sont à l’étranger, leur carte est bloquée par leur banque. »

Le propriétaire du bar s’est souvenu avoir vu plusieurs invités ivres essayer de retirer de l’argent des machines, mais leur carte a été refusée – et a déclaré que cela devenait un problème croissant dans la ville.

« Ils sont en week-end et les banques ne sont pas ouvertes, donc ils ont une carte et ils ne peuvent pas l’utiliser », a-t-il déclaré.

« Quand tu pars en vacances quelque part et que tu colles ta carte dans un mur ou que tu vas payer un verre et que soudain ta carte est bloquée et que tu ne peux pas joindre la banque avant lundi, c’est un vrai problème.

« Souvent, les hôtels demandent des cautions. Comment allez-vous payer votre caution si votre carte est bloquée et que vous n’avez pas d’argent liquide ? »

Frank exhorte également les touristes à prendre une photo de leur hôtel afin qu’ils ne se perdent pas en rentrant chez eux après une soirée, surtout s’ils prennent un taxi.