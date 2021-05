Le vaste ancien vainqueur de l’homme le plus fort du monde, Bjornsson, a poursuivi son parcours dans le monde de la boxe avec un combat contre Vallily à Dubaï, voyant ses réactions mises à l’épreuve autant que sa force redoutable lors d’un combat mouvementé à Dubaï.

Cela devrait mettre Bjornsson en bonne place lorsqu’il affrontera l’ennemi anglais Hall en septembre, face à la puissance phénoménale dans une confrontation qui est surnommée «Le match de boxe le plus lourd de l’histoire».

Bjornsson et Vallily auraient été « extrêmement respectueux » l’un de l’autre après avoir tenté de se faire oublier, bien qu’on ne puisse pas en dire autant de l’attitude de la recrue envers Hall, avec qui il a échangé des piques alors qu’ils s’affrontaient pour le record du monde de soulevé de terre.

Une exposition pleine d’action entre @ThorBjornsson_ et Simon Vallily. Des bombes lourdes lancées du début à la fin. Des rondes plus précieuses pour Thor avant son affrontement avec son grand rival @eddiehallWSM plus tard cette année#BjornssonVallily#ThorBjornsson#SimonVallilypic.twitter.com/6mhJYUtdOo – MTK Global Boxing (@MTKGlobal) 28 mai 2021

« Eddie Hall, tu ferais mieux de t’entraîner parce que je viens pour toi et je t’assomme » promis fanfaronnade Bjornsson. « Je te respecte en tant qu’athlète, mais je vais te mettre KO. À bientôt.

« Simon était un bon adversaire pour moi et c’était bien de tester mon menton, ainsi que ma capacité à me battre sur le ring avec un professionnel.

« Il m’a donné de bons clichés qui ont bien atterri, alors merci à lui d’être venu ici pour cette exposition. »

Semblant maigres, nets et concentrés dans les clips d’entraînement et les photos publiées sur les réseaux sociaux, les questions retentissantes tournent autour de la question de savoir si le muscle et la puissance se traduiront par l’excellence sportive lorsque Bjornsson et Hall entreront dans un cadre qui leur reste relativement inconnu à la recherche de hauteurs sportives.

« Je suis content de ma performance » dit Bjornson. « J’ai consacré ma vie à la boxe et à mon entraînement trois fois par jour et j’ai un immense respect pour ce sport.

« C’est ahurissant à quel point c’est difficile. Je viens d’un sport où vous n’avez pas besoin de beaucoup d’endurance, mais cela teste non seulement mes capacités physiques mais aussi mes capacités mentales.

«Je boxe à temps plein en ce moment et j’adore ça. Merci à tous ceux qui sont venus ici ce soir et merci à tous ceux qui regardent à la maison. »

Vallily a dit : « Crédit à Thor. J’ai vu son dernier combat et depuis lors, il a beaucoup travaillé et a définitivement prouvé. Il a beaucoup de potentiel.

« Il était maladroit et une grosse bosse, et quand il devenait physique, vous pouvez sentir la différence, définitivement. »