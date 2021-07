« Je viens pour vous… hillbilly »: Conor McGregor recycle les ordures dans un message vocal étrange menace Poirier avant l’UFC 264

Si McGregor a explosé sur la scène lors de ses deux premiers combats à l’UFC, sa confrontation avec Dustin Poirier en 2014 était sa fête de sortie. Le mélange unique de battage médiatique et de puissance de star du Dubliner était pleinement visible dans la préparation du combat, avec son apparition lors d’une conférence de presse avant le combat, la première véritable introduction à la gamme de discours trash de McGregor.

« Ne vous méprenez pas, c’est un gentil garçon, c’est un petit montagnard tranquille du fond du cul de nulle part« , a-t-il déclaré sur scène à Las Vegas, flanqué de Poirier – qu’il appelait continuellement » Pea-head » – ainsi que Jon Jones et Daniel Cormier.

« Un coup de vent et il fait une danse du poulet« , a-t-il déclaré à propos du menton de Poirier, quelque chose qu’il a ensuite soutenu dans leur combat à l’UFC 178 lorsqu’il a tué son rival moins de deux minutes après le début du premier tour.

La suite de leur rivalité était nettement différente. Fini l’animosité et les insultes, remplacées à la place par des dons de charité et la promotion de la sauce piquante et quand est venu le temps de se mettre au travail, c’est Poirier qui a remporté la victoire en éliminant McGregor au deuxième tour après s’être attendri le bas des jambes avec un flot de coups de mollet.

Certains avaient émis l’hypothèse que McGregor n’avait pas le même type d’instinct de tueur que ce jeune Irlandais désespéré de marquer son empreinte sur le sport il y a toutes ces années – et si son armée de fans espérait le retour du McGregor enflammé et rempli d’insultes, c’est ce qu’ils ont reçu mardi matin lorsque McGregor a téléchargé une note vocale plutôt inhabituelle sur Twitter.

« Dustin… Pea-head… Je viens pour toi, Pea-head. Hillbilly idiot« , dit McGregor dans le bref clip.

Reste à savoir si cette version nouvellement enflammée de McGregor peut faire le travail ce week-end contre Poirier, mais il semble s’être quelque peu éloigné des tons révérencieux qu’il utilisait avant le deuxième combat de Poirier, et contre Donald Cerrone un an avant cela.

Les enjeux sont à peu près aussi élevés que possible pour les deux hommes, le champion des poids légers de l’UFC, Charles Oliveira, devrait voir le concours du côté de la cage.

Le vainqueur de McGregor contre Poirier III sera presque certainement le premier challenger du Brésilien pour le titre mondial qu’il a remporté dans un combat contre Michael Chandler qui a été fait après que l’ancien champion Khabib Nurmagomedov a confirmé sa retraite spéculative de longue date des arts martiaux mixtes.