Née dans une famille d’immigrants mexicains, Cortez a commencé à s’entraîner en MMA après avoir vu son frère aîné, Jose, concourir en 2008.

Jose a reçu un diagnostic de cancer à cellules souches peu de temps après cette expérience formatrice pour sa sœur, et sa lutte a inspiré Cortez à travers des périodes de doute, ainsi que le soutien de Cejudo, qui était l’un des amis proches de son frère.

Depuis sa défaite lors de ses débuts pour l’Invicta FC en 2017, le poids mouche basé en Arizona a connu une course impressionnante. Après avoir battu la combattante actuelle de l’UFC Erin Blanchfield avec Invicta en 2019, elle a battu la star kazakhe Mariya Agapova pour remporter la série Contender du président de l’UFC Dana White plus tard cette année-là, ce qui lui a valu une place avec la meilleure promotion.

« La faim, l’ambition et le bousculade, » La femme de 27 ans a parlé de son éthique, mise en évidence par ses fréquents clips d’entraînement la montrant au travail acharné dans le gymnase au profit de plus de 285000 abonnés sur Instagram.

« Pas de parents riches. Pas de faveurs. Certainement pas d’excuses. Cette année, tout le monde saura qui [I am].

« Une étoile montante. Un champion en devenir. Je viens pour tout ce pour quoi j’ai travaillé si dur. »

Cortez est extrêmement excitée avant son retour sur la carte mise en vedette par Robert Whittaker et Kelvin Gastelum samedi, et l’entraîneur Santino Defranco – qu’elle a félicité avec effusion et qui est une ancienne professionnelle avec des apparitions sur Ultimate Fighter – partage cet enthousiasme.

« De tous les combats que nous avons vécus ensemble, je ne l’ai jamais vue travailler plus dur qu’elle ne l’a fait pendant ce camp, » il a dit.

« Plus de concentration. Plus de formation. Plus de dévouement. Plus d’autodiscipline. Toute l’équipe d’entraîneurs a travaillé avec elle et elle est au rendez-vous. »

Les deux hommes se sont rendus au siège de la lutte contre la pandémie de fortune de l’UFC au Moyen-Orient pour la victoire de Cortez sur Stephanie Egger en octobre.

« Je suis content de l’avoir fait, » Elle a raconté l’expérience à MMA Fighting, ajoutant qu’elle était reconnaissante envers l’UFC mais qu’elle trouvait beaucoup plus facile sur le plan logistique de concourir à l’UFC Apex, où elle sera à nouveau pour son prochain combat.

« Est-ce que je le referais? Probablement pas. C’était long.

« Je ne suis pas satisfait. Cette victoire pour moi est juste comme, » ouais, j’ai transmis ça – à la suivante. «

« Même si je devrais profiter de la victoire et que j’y ai travaillé dur, je veux gravir les échelons. »

Cette candidature commence contre Justine Kish, une boxeuse et kickboxeuse née à Saint-Pétersbourg sous le nom de Svetlana Nasibulina.

Kish a un record de trois victoires et trois défaites à l’UFC, après avoir remporté ses quatre précédents combats professionnels de MMA.

L’ancienne championne du monde de Muay Thai a commencé comme un outsider contre Kush et s’est dirigée vers Vegas pour le combat le jour de ses 33 ans, semblant aussi confiante que son adversaire.

« Je me sens préparé comme f ** k pour ce combat grâce à mes entraîneurs de kick ass, » elle a dit.