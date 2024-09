Je viens d’essayer un mini PC de poche qui peut se transformer d’une station de travail en PC de jeu – et cela ressemble à l’avenir

Les ordinateurs de bureau et la portabilité ne vont généralement pas de pair, c’est pourquoi j’ai toujours été fan du meilleurs mini PC . Bien sûr, vous pouvez construire un PC de petite taille avec une poignée, mais vous finirez par payer plus cher pour des pièces plus petites et moins facilement disponibles. Je le saurais, car j’ai déjà réduit la taille d’un PC de jeu déjà petit dans un boîtier suffisamment compact pour tenir dans un sac à dos lors de mes déplacements entre les pays.

Ne vous méprenez pas, le meilleurs ordinateurs portables et le meilleurs ordinateurs portables de jeu sont certainement l’option la plus logique en matière de portabilité. Cependant, comme j’ai grandi à une époque où les ordinateurs portables étaient assez volumineux et sérieusement sous-alimentés par rapport à leurs homologues de bureau, j’ai toujours préféré utiliser un ordinateur de bureau plutôt qu’un ordinateur portable. Zut, je suis allé jusqu’à apporte un mini PC avec moi au Computex plus tôt cette année pour avoir quelque chose de plus proche du mien configuration du bureau quand je suis rentré à l’hôtel.

En plus d’avoir grandi en utilisant un ordinateur familial dans le salon, j’ai toujours aimé le fait qu’avec un ordinateur de bureau, vous puissiez apporter vos propres accessoires. Par exemple, je fais de mon mieux quand j’ai un clavier mécanique et un souris trackball devant moi, deux choses que l’on trouve rarement sur un ordinateur portable.

Même si j’aime leur portabilité, la plupart des mini PC ne sont pas extensibles. Avec Coup de tonnerre 4 et USB4 cependant, vous pouvez désormais connecter une carte graphique externe à encore plus de mini PC. Cependant, que se passe-t-il si vous souhaitez plus de fonctionnalités qu’une carte graphique pour jouer à des jeux ou effectuer un travail créatif ?

Eh bien, je viens de tester un mini PC suffisamment petit pour tenir dans ma poche mais qui peut également se transformer en station de travail ou même en plate-forme de jeu. Voici ce que cela a été de l’essayer au cours de la semaine dernière et pourquoi cela semble être une direction que l’avenir de l’informatique pourrait potentiellement prendre.

Un petit PC qui peut s’adapter à votre flux de travail

(Crédit image : Tom’s Guide)

Même s’il ressemble beaucoup plus à l’un des meilleurs disques durs externes qu’un ordinateur, le Khadas Mind est en réalité un mini PC à part entière. Il est absolument minuscule à 5,74 x 4,13 x 0,79 pouces, mais il parvient toujours à contenir deux ports USB-A, deux ports USB-C et un port HDMI. Il y a même une batterie intégrée de 5,5 Wh, mais nous en reparlerons plus tard.

Comme chez Apple Mac-Mini le Khadas Mind a un design monocoque avec une finition en aluminium anodisé. Sous le capot, il est alimenté par un processeur Intel Core i5 ou Core i7 ainsi que 16 Go ou 32 Go de RAM DDR5. Vous pouvez opter pour un SSD de 512 Go ou de 1 To, mais en dessous, il y a également un emplacement magnétique pour ajouter un SSD M.2 supplémentaire. L’une de mes choses préférées à propos du Khadas Mind jusqu’à présent est qu’il est alimenté par un port USB-C au lieu des connecteurs à port cylindrique que vous trouvez sur la plupart des autres mini PC.

(Crédit image : Tom’s Guide)

Bien que vous puissiez absolument utiliser le Mind tel quel, Khadas dispose également de deux stations d’accueil différentes auxquelles vous pouvez le fixer magnétiquement : une station d’accueil standard avec plus de ports, un lecteur d’empreintes digitales, un lecteur de carte SD, un bouton de volume et la prise en charge de plusieurs écrans ou bien d’autres. Station d’accueil graphique plus robuste qui ajoute une carte graphique Nvidia RTX 4060 Ti, des haut-parleurs intégrés et une multitude de ports supplémentaires à l’arrière.

Khadas les a envoyés tous les deux avec l’Esprit pour examen et au cours de la semaine dernière, j’ai construit différentes configurations pour utiliser les trois appareils. Vous voyez, même si vous pouvez travailler pendant environ 20 minutes avec la batterie intégrée du Mind, il est en fait destiné à maintenir l’appareil en mode veille lorsque vous souhaitez le déplacer d’une configuration de bureau à une autre ou basculer entre les stations d’accueil. Même avec une batterie de 5,55 Wh, le Mind a une autonomie en veille allant jusqu’à 25 heures en mode veille.

Garder les choses au minimum

(Crédit image : Tom’s Guide)

Pour commencer, j’ai décidé d’essayer le Mind avec le Station d’accueil pour ordinateur portable Anker 675 , car je l’avais déjà installé dans mon bureau après l’avoir examiné. Je l’ai simplement branché sur le port USB-C de la station d’accueil, j’ai appuyé sur le bouton d’alimentation et j’étais opérationnel en un rien de temps.

Il exécute une version assez standard de Windows 11 sans aucun bloatware, mais il existe une application Mind dédiée pour vérifier les mises à jour des pilotes et ajuster certains paramètres clés, comme s’il se met en veille ou s’éteint lorsqu’il est débranché sans avoir à le faire sous Windows. En plus de cela, il s’agit d’une installation très propre de Windows 11, mais j’aurais aimé que Khadas jette quelques-uns de ses propres fonds d’écran sur l’esprit.

(Crédit image : Tom’s Guide)

Lorsque vous parcouriez le Web et effectuiez un travail léger, l’esprit était presque silencieux. En fait, je n’ai jamais vraiment entendu de ventilateurs tourner jusqu’à ce que je le branche sur la station d’accueil Mind Graphics de Khadas. Si vous disposez déjà d’une station d’accueil pour ordinateur portable comme celle-ci intégrée à la configuration de votre bureau, vous pouvez simplement brancher le Mind et vous êtes prêt à partir. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez utiliser l’adaptateur secteur 65 W et le câble USB-C inclus pour le connecter à votre moniteur ou téléviseur.

Même si je n’ai pas encore pris de photos, vous pouvez également éteindre l’esprit de l’un des meilleurs moniteurs avec un port USB-C, à condition qu’il ait une alimentation électrique et qu’il produise 65 W. C’est exactement ce que j’ai fait avec mon Moniteur Samsung M5 et tout a fonctionné comme lorsqu’il était connecté à la station d’accueil de mon ordinateur portable.

Devenir un poste de travail

(Crédit image : Tom’s Guide)

Désormais, si vous souhaitez plus de ports et de fonctionnalités supplémentaires, vous pouvez également attacher magnétiquement le Mind au Mind Dock. Il est assez fin et comporte une base en caoutchouc pour qu’il ne glisse pas sur votre bureau. Comme j’ai une configuration de jeu dédiée dans la pièce à côté de mon bureau, j’ai décidé de l’essayer avec le Secretlab Magnus Pro bureau debout.

Le fait que je puisse récupérer l’esprit et le déplacer facilement entre les pièces et les configurations de bureau a été l’une des choses qui m’a attiré vers ce mini PC particulier en premier lieu. Pendant que je travaille à domicile, vous pouvez en théorie utiliser ce mini PC au bureau, le jeter dans votre sac, puis le mettre rapidement en service à la maison si votre entreprise vous permet d’apporter votre propre appareil.

(Crédit image : Tom’s Guide)

Le Mind Dock ajoute un port USB-A supplémentaire, un lecteur de carte SD et une prise audio 3,5 mm à l’avant ainsi qu’un lecteur d’empreintes digitales sur la gauche pour Windows Bonjour et même un bouton de volume à droite. À l’arrière, vous disposez d’un autre port USB-C (pour l’alimentation), de deux ports USB-A, de deux ports HDMI et d’un port Ethernet.

Le Mind est déjà une station de travail à part entière, mais le Mind Dock passe au niveau supérieur avec la prise en charge des configurations multi-moniteurs, des connexions transparentes via son lecteur d’empreintes digitales et Ethernet lorsque vous préférez être câblé à l’un des meilleurs routeurs Wi-Fi . Cela vous permet également de basculer rapidement entre les configurations de bureau, car vous pouvez utiliser le Mind seul sur l’un et configurer la station d’accueil sur l’autre pour les moments où vous avez besoin de plus de ports et de fonctionnalités.

Prêt pour le jeu

(Crédit image : Tom’s Guide)

Passons maintenant à la partie amusante. Lorsque vous avez terminé votre travail de la journée ou si vous avez besoin d’un peu plus de puissance graphique pour l’édition de photos ou de vidéos, vous pouvez connecter le Mind au dock Mind Graphics de Khadas. Comme je l’ai mentionné précédemment, il dispose d’un GPU de bureau Nvidia RTX 4060 Ti – avec 8 Go ou 16 Go de VRAM – et encore plus de ports que le Mind Dock, beaucoup plus petit.

Sur le devant, il y a une prise audio 3,5 mm, un port USB-C et un lecteur de carte SD ainsi qu’une touche d’éclairage RVB personnalisable juste au-dessus du logo. Sur le côté droit, il y a également un lecteur d’empreintes digitales et des commandes de volume pour son système à double haut-parleur intégré. Il dispose également d’un réseau de microphones à champ lointain intégré pour les moments où vous préférez parler à votre ordinateur plutôt que de taper.

À l’arrière, on retrouve trois ports USB-A, deux ports HDMI 2.1, un DisplayPort, un port Ethernet et un port pour connecter son cordon d’alimentation. Le Mind Dock ne dispose pas d’un adaptateur secteur encombrant car il est intégré à son boîtier. Cependant, vous n’êtes pas limité à l’utilisation de ce dock avec le Mind. En fait, vous pouvez réellement l’utiliser pour augmenter la puissance graphique de n’importe quel ordinateur portable ou de bureau à condition qu’il dispose d’un port Thunderbolt 4.

(Crédit image : Tom’s Guide)

J’ai décidé d’utiliser le dock Mind Graphics dans la pièce avant de ma maison où j’avais déjà l’un des meilleurs moniteurs de jeu installation. Cela a pris un peu de temps, mais une fois que j’ai résolu tous les problèmes, j’étais prêt à jouer à quelques jeux sur l’esprit.

Avec un GPU de bureau RTX 4060 Ti intégré, le Mind couplé au Mind Dock a réussi à surpasser à la fois le AsusROG NUC 970 et le Minisforum AtomMan G7 PT J’ai récemment révisé. En effet, ces deux mini PC sont équipés de cartes graphiques pour ordinateurs portables au lieu de leurs variantes de bureau en raison de limitations de taille. Une comparaison directe n’est pas tout à fait juste, car à lui seul, le Mind n’a intégré que des graphiques Intel Iris Xe. Néanmoins, une station d’accueil propriétaire avec un GPU de bureau fait une grande différence lorsque vous souhaitez tirer encore plus de puissance d’un si petit mini PC.

Je n’entrerai pas dans tous les benchmarks ici car je les garde pour mon examen complet, mais en 1080p, tous les meilleurs jeux Steam J’ai jeté ce mini PC et sa station d’accueil graphique fonctionnait incroyablement bien avec des fréquences d’images supérieures à 100 ips. Les fans de Mind Dock augmentaient de temps en temps, mais pas d’une manière trop visible ou qui me faisait sortir du jeu auquel je jouais actuellement.

Le PC de bureau réinventé

Tout comme avec les autres mini PC, vous payez un supplément pour la portabilité du Khadas Mind, surtout si vous souhaitez associer ce petit ordinateur à un Mind Graphics Dock. À elle seule, la version standard du Mind coûte 599 $, tandis que la version premium avec un processeur plus puissant, une RAM supplémentaire et un SSD plus grand coûte 799 $, ce qui n’est pas si élevé pour un mini PC premium.

Les coûts peuvent cependant augmenter considérablement si vous préférez ancrer le Mind. Alors que le Mind Dock coûte environ ce que vous paieriez pour une bonne station d’accueil pour ordinateur portable à 179 $, le Mind Graphics coûte soit 999 $ avec 8 Go de VRAM, soit 1 099 $ avec 16 Go de VRAM. Vous pourriez désormais obtenir quelque chose de similaire avec une carte graphique de bureau standard, une station d’accueil GPU externe et une alimentation légèrement moins chère, mais cela ne serait pas aussi beau. Vous n’obtiendrez pas non plus tous les ports supplémentaires et le lecteur d’empreintes digitales ainsi que les autres fonctionnalités du Mind Dock.

Je sais que beaucoup de gens diraient simplement d’acheter un ordinateur portable de jeu ou de construire un ordinateur de jeu plus petit, mais le Khadas Mind n’est pas destiné à la plupart des gens. Au lieu de cela, il s’agit d’une petite station de travail à elle seule, d’une station plus complète avec le Mind Dock ou d’une station de travail créative qui peut également être utilisée pour jouer avec le Mind Graphics Dock.

Dès l’instant où j’ai entendu parler du Khadas Mind, j’ai immédiatement vu son potentiel. Ce mini PC extrêmement portable vous permet de passer rapidement d’un bureau à un autre, que ce soit dans le même espace de bureau, autour de votre maison comme je l’ai testé ou même dans les deux sens entre l’école et la maison ou de maison en maison.

J’ai encore besoin de tester davantage le Khadas Mind, mais pour l’instant, je suis assez impressionné par sa conception, ses fonctionnalités et la façon dont vous pouvez vraiment tout faire avec un seul mini PC modulaire.