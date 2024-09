Je viens d’essayer la première véritable chaise de jeu d’Herman Miller et je suis époustouflé

Si je vous demandais de nommer l’un des meilleures chaises de bureau à première vue, il y a de fortes chances que vous évoquiez la Herman Miller Aeron grâce à son design emblématique et à sa popularité. Maintenant, si je faisais la même chose avec le meilleures chaises de jeu il est très probable que vous évoqueriez la Secretlab Titan Evo Cependant, alors que Herman Miller est connu pour ses chaises de bureau haut de gamme, la société a également fait de grands progrès en matière de jeux.

Il y a quelques années, Herman Miller annonçait avoir conclu un partenariat avec Logitech G, la division gaming du fabricant suisse de périphériques. Cette collaboration devait permettre aux deux entreprises de créer la prochaine génération de mobilier de bureau à domicile hautes performances pour les joueurs.

Tout comme Haworth l’a fait avec son Gamme de chaises de jeu Xbox Les premiers produits issus de ce partenariat furent des variantes gaming de plusieurs chaises de bureau Herman Miller. Parmi celles-ci figuraient la chaise gaming Embody, la chaise gaming Aeron et la chaise gaming Sayl, toutes sorties simultanément en 2022. Mais Herman Miller et Logitech G ne s’arrêtaient pas là. Quelques mois plus tard, la première véritable chaise gaming issue de leur collaboration était lancée sous la forme de la Herman Miller Vantum.

Au cours de l’été, j’ai visité mon magasin Herman Miller local et j’ai eu la chance de essayez chaque chaise de bureau Herman Miller . C’était génial de mettre la main à la pâte et d’en apprendre davantage sur les recherches et le travail consacrés à chacune des chaises de l’entreprise. Bien que j’aie préféré la Cosm à l’Aeron et à l’Embody, la Vantum a immédiatement attiré mon attention.

J’ai contacté Herman Miller, et ils m’ont envoyé leur chaise de jeu Vantum pour que je la teste. Je l’utilise depuis plusieurs semaines maintenant, et même si je suis encore en train de rédiger mon avis complet, je dois dire que jusqu’à présent, je suis très impressionné. Voici tout ce que vous devez savoir sur la Vantum, y compris la seule chose qui la distingue de toutes les autres chaises de bureau et de jeu Herman Miller.

Rompre avec la tradition

(Crédit photo : Tom’s Guide)

Si vous connaissez les chaises de bureau Herman Miller, vous remarquerez immédiatement la différence avec la Vantum. Contrairement à l’Aeron, à l’Embody, à la Sayl ou même à la Cosm, elle est dotée d’un appui-tête réglable, et pour cause.

Avec une chaise ergonomique, vous n’avez techniquement pas besoin d’appui-tête. En effet, ils sont conçus pour favoriser une bonne posture en vous soutenant de bas en haut. Lorsque vous n’avez pas d’appui-tête, vous êtes également moins susceptible de vous courber lorsque vous êtes assis à votre bureau ou même à l’un des postes de travail. meilleurs bureaux debout .

Avec le Vantum, Herman Miller a décidé de rompre avec la tradition en ajoutant un appui-tête. Le fauteuil lui-même a été conçu spécifiquement pour soutenir la posture droite et active d’un joueur. C’est idéal lorsque vous vous concentrez sur un jeu plus compétitif comme un jeu de tir à la première personne ou un jeu de combat comme le récemment sorti Collection de combats Marvel vs. Capcom . Mais que se passe-t-il si vous jouez à un jeu solo axé sur l’histoire ? Si vous progressez Persona 3 Recharger ou même Paper Mario : La Porte Millénaire alors vous aurez peut-être envie de vous détendre et de vous relaxer. D’où l’appui-tête.

(Crédit photo : Tom’s Guide)

Une chose que j’aime vraiment à propos du Herman Miller Vantum, c’est qu’il est plus comme une chaise de bureau qu’une chaise de jeu de la même manière que le Razer Fujin Pro . Il ne présente pas un design entièrement en maille comme cette chaise, mais il a un dossier en maille pour vous garder au frais pendant que vous jouez. Cependant, le dossier du Vantum, fabriqué à partir d’un élastomère et d’un polyester exclusifs, ressemble à du tissu au toucher tout en offrant une bonne circulation d’air.

Le siège Vantum est doté d’un coussin d’assise adapté avec PostureFit de Herman Miller qui soutient le bas du dos et renforce le bassin. Comme le reste de la conception du siège, cela permet d’éviter l’affaissement et la fatigue.

(Crédit photo : Tom’s Guide)

Même si le Vantum est doté d’un dossier en maille, le haut et le bas de votre dos bénéficient toujours d’un soutien suffisant. À la base du dossier, il y a un coussin de soutien lombaire qui comporte une deuxième partie au-dessus pour soutenir le sacrum de votre dos. Cependant, au sommet du dossier, vous disposez également d’un coussin de soutien thoracique pour soutenir le haut de votre dos, votre cou et même votre tête. Il fonctionne en conjonction avec l’appui-tête du Vantum pour soulager l’accumulation de pression.

Bien que le Vanum soit le seul fauteuil Herman Miller doté d’un appui-tête, c’est aussi le premier et le seul fauteuil de jeu doté d’un coussin de soutien thoracique. Espérons que d’autres fabricants de fauteuils de jeu et de bureau suivront l’exemple, car croyez-moi, cela fait une grande différence lorsque vous êtes assis pendant de longues périodes.

La posture rencontre le confort

(Crédit photo : Tom’s Guide)

Bien que la chaise Herman Miller Vantum soit disponible en plusieurs coloris différents, du lilas au bleu sarcelle, en plus de la version standard entièrement noire et noire et blanche, j’ai opté pour la version noire et rouge, car j’ai également un faible pour cette palette de couleurs. Il convient de noter que, quelle que soit la couleur choisie, le siège, le dossier et l’appui-tête de la chaise Vantum sont tous noirs, tandis que la couleur secondaire est utilisée pour la base de la chaise, le cadre et comme accents sur ses boutons de réglage de l’inclinaison.

Comme j’ai un bureau séparé dédié aux jeux en dehors de mon bureau à domicile, j’ai décidé d’associer le Vantum avec le Secretlab Magnus Pro où j’ai mon Xbox Series X et le Mini-PC AtomMan G7 PT que j’ai récemment testé. Là, j’ai passé du temps à jouer au meilleurs jeux Steam sur le mini PC pendant que je travaille sur un prochain RPG d’Atlus que je suis en train de tester.

Une fois assis dans le Vantum, j’ai immédiatement remarqué une différence par rapport à certains des autres sièges de bureau que j’ai testés dans le passé. J’avais l’impression que je ne pouvais pas m’affaler sur la chaise même si je l’avais voulu. Ma posture était impeccable et même si je n’avais pas besoin de l’appuie-tête lorsque j’étais assis droit, j’ai constaté que la courbe du bas s’alignait parfaitement avec la nuque lorsque j’étais abaissé complètement. En fait, je suis tombé sur ce problème lorsque j’ai pris mes premières photos, car j’ai besoin que les chaises que je photographie soient aussi basses que possible pour pouvoir placer plus facilement l’ensemble de la chaise dans le cadre.

(Crédit photo : Tom’s Guide)

J’ai également passé du temps à m’adosser au Vantum pendant que je jouais et ici, l’appui-tête s’est avéré très utile. Obtenir l’angle d’inclinaison parfait avec cette chaise était également facile, car Herman Miller a inclus un retour numérique lors du réglage du bouton situé sur sa partie inférieure droite. C’est plus facile à voir par vous-même en personne, mais essentiellement, lorsque vous vous déplacez dans les réglages d’inclinaison du Vantum, le bouton s’arrête en cours de route au lieu de tourner en continu. De cette façon, vous pouvez facilement mémoriser vos paramètres préférés même si quelqu’un d’autre utilise votre chaise.

Le Vantum était extrêmement confortable à utiliser pendant les jeux, au point que j’ai joué beaucoup plus longtemps à chaque fois que je commençais une partie, presque comme lorsque j’étais un enfant sans aucune responsabilité. Bien qu’il reste encore des tests à faire avant mon test complet, je suis très impressionné par la première chaise d’Herman Miller spécialement conçue pour les joueurs.

Le meilleur des deux mondes

Si vous êtes à la recherche d’une chaise de jeu mais que vous souhaitez également le soutien supplémentaire et la meilleure ergonomie d’une chaise de bureau, la Vantum est vraiment le juste milieu entre les deux. Vous obtenez l’esthétique et le confort d’un joueur sans avoir à sacrifier une bonne posture. De même, vous n’aurez pas l’air déplacé lors d’un appel vidéo, à condition de ne pas vous lever de votre siège et de faire tourner la Vantum.

Malgré tout, c’est le type de chaise qui ne manquera pas de faire tourner les têtes et qui a fière allure lorsqu’elle est placée dans votre bureau. En juin dernier, Herman Miller a ajouté d’autres variantes de couleurs à la gamme Vantum, notamment une couleur bleu foncé (Nightfall) et la variante lilas (Mystic) que j’ai mentionnée plus tôt. Cependant, il existe même une version orange vif (Helio) et une verte (Abyss). Outre ces nouvelles couleurs, Herman Miller a également donné au Vantum une refonte importante avec un appui-tête amélioré avec une meilleure capacité de réglage et un nouveau design de coussinet rotatif.

Le Vantum est un modèle haut de gamme en matière de chaises de jeu à 895 $, mais il est livré avec une garantie de 12 ans. Si vous avez toujours voulu une chaise Herman Miller avec un appui-tête et même si vous n’avez pas un penchant pour les jeux, cette chaise ne vous décevra pas.