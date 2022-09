“Je viens d’échouer à cet événement” – Nick Kyrgios se sent dévasté après la sortie de l’US Open

Nick Kyrgios est parti déçu après avoir été éliminé de l’US Open 2022. Il a perdu 7-5, 4-6, 7-5, 6-7 (3/7), 6-4 contre la Russe Karen Khachanov en quart de finale le mercredi (7 septembre).

Après la défaite, Kyrgios a été vu en train de casser quelques raquettes de tennis sur le court avec colère. De plus, il a révélé qu’il avait été dévasté après sa sortie des quarts de finale à l’US Open et a déclaré qu’il avait l’impression d’avoir échoué au Grand Chelem.

ASIA CUP 2022 : COUVERTURE COMPLÈTE | HORAIRE | RÉSULTATS

«Je suis évidemment dévasté. Mais tout le mérite revient à Karen. C’est un combattant. C’est un guerrier », a déclaré Kyrgios, qui avait éliminé le champion en titre et numéro un mondial Daniil Medvedev lors des huitièmes de finale, mais qui n’a maintenant pas réussi à se qualifier pour les demi-finales.

« Je suis juste dévasté. J’ai juste l’impression que c’était soit tout gagner, soit rien du tout, pour être honnête.

“J’ai l’impression d’avoir échoué à cet événement en ce moment. C’est ce que l’on ressent.

Le joueur de 27 ans a mentionné que le Grand Chelem est un tournoi important où les gens se souviennent seulement si vous gagnez ou perdez. Il a en outre mentionné que tous les autres tournois de l’année ressemblaient à une perte de temps et qu’un joueur devrait simplement se présenter pour les tournois majeurs, car c’est ce qui compte et dont on se souvient longtemps.

“Tout le monde se souvient d’un Grand Chelem, que vous gagniez ou que vous perdiez”, a-t-il déclaré.

“Je pense que presque tous les autres tournois de l’année sont vraiment une perte de temps. Vous devriez juste courir et vous présenter à un Grand Chelem. C’est pour ça qu’on se souvient de vous.

Kyrgios a déclaré qu’il avait l’impression de devoir tout recommencer et que c’était déchirant pour lui et ses fans de le voir perdre à l’US Open.

“C’est comme si vous deviez tout recommencer… C’est juste dévastateur”, a-t-il déclaré.

A LIRE AUSSI : Nick Kyrgios, en colère, fracasse des raquettes devant le tribunal après une défaite choc en quart de finale de l’US Open

« C’est déchirant. Pas seulement pour moi, mais pour tous ceux que je connais qui veulent que je gagne.

L’as du tennis australien sera désormais vu en action à Tokyo début octobre, mais il a admis qu’il lui serait difficile de rassembler son courage pour un autre tournoi en ce moment.

“Honnêtement, je ne me soucie même pas vraiment des autres tournois. Comme, j’ai l’impression qu’au Grand Chelem, avoir maintenant du succès à un Grand Chelem, c’est comme si aucun autre tournoi n’avait vraiment d’importance », a-t-il ajouté.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici