Je viens de voir et de photographier la comète – voici comment vous pouvez aussi

La comète C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS photographiée depuis Cardiff au Pays de Galles, au Royaume-Uni, le 12 octobre. … [+] 2024. Crédit photo : Jamie Carter (WhenIsTheNextEclipse.com) Jamie Carter (WhenIsTheNextEclipse.com)

J’ai vu et photographié la comète Tsuchinshan-ATLAS (C/2023 A3) hier soir.

Ayant émergé de l’éblouissement du soleil, le vendredi 11 octobre a été la première occasion pour les observateurs de l’hémisphère nord de l’observer environ 45 minutes après le coucher du soleil (obtenez l’heure du coucher du soleil ici). Je me suis donc rendu à un endroit où je pouvais voir bas jusqu’à l’horizon ouest, là où le soleil venait de se coucher. J’ai passé 30 minutes à scruter l’horizon avec une paire de jumelles, mais avec autant de nuages ​​concentrés là-bas, j’ai dû renoncer à rentrer chez moi.

Comment trouver et photographier la comète ce soir

Je suis donc retourné au même endroit à la même heure le samedi 12 octobre. Cette fois, c’était beaucoup plus facile car la comète se lève. Je savais grâce à mes recherches qu’elle se trouvait plein ouest, à mi-chemin d’une ligne diagonale entre deux lumières brillantes dans le ciel : la planète Vénus au sud-ouest et l’étoile brillante Arcturus au-dessus de l’ouest-nord-ouest. Arcturus est l’étoile la plus basse en forme de Y dans la constellation de Boötes.

Il fera environ 4 à 8 degrés au-dessus de l’horizon ouest, selon l’endroit où vous vous trouvez.

À quoi ressemble la comète

Cette fois, je l’ai trouvé après seulement environ une minute passée à parcourir le ciel avec des jumelles. Je ne pouvais pas le voir à l’œil nu, mais quelqu’un avec qui j’observais le pouvait.

Après l’avoir observé – ainsi que sa légère queue – j’ai sorti mon appareil photo. Même si elle était visible dans un ciel dégagé, la comète Tsuchinshan-ATLAS était non seulement proche de l’horizon, mais s’enfonçait rapidement dans le crépuscule qui s’estompait. Je devais agir vite.

J’ai sorti mon appareil photo et l’ai installé sur un trépied – un équipement essentiel car je savais que je devrais prendre une image à longue exposition pour capturer la comète.

Comment photographier la comète avec un appareil photo et un smartphone

À l’aide d’un appareil photo reflex numérique doté d’un objectif 105 mm, j’ai utilisé ces paramètres : 800 ISO, une ouverture de f4 et une vitesse d’obturation de deux secondes. L’image montre à peu près la queue, même si je ne pouvais pas en voir grand-chose avec des jumelles.

À peine deux minutes plus tard, la comète était cachée derrière des nuages ​​et, de toute façon, s’enfonçait rapidement dans l’horizon alors que le ciel s’assombrissait.

Une exposition de deux secondes pour un reflex numérique signifie que la comète devrait être relativement facile à photographier avec un smartphone. Il est préférable d’utiliser un trépied (ou, si cela n’est pas possible, de le placer sur une surface dure pour le maintenir aussi immobile que possible) et de faire la mise au point sur une étoile brillante ou sur la lune. Le « mode nuit » de votre smartphone (ou similaire) déterminera probablement la durée d’exposition nécessaire.

Pourquoi vous devez voir la comète bientôt

Devez-vous sortir voir et photographier la comète ce soir ? Absolument, car le meilleur reste à venir.

Ce soir, il fera seulement quelques degrés plus haut dans le ciel, mais en conséquence, il restera dans le ciel un peu plus longtemps. Cela s’appliquera pour le reste du mois, mais ce sont les prochains jours – ce soir, lundi 14 octobre et mardi 15 octobre – qui devraient être les meilleures nuits pour voir et photographier ce rocher spatial glacé sur son un voyage tous les 800 siècles vers le système solaire interne.

Vérifier mon flux chaque jour cette semaine et la semaine suivante pour un « traqueur de comètes » quotidien avec des cartes du ciel essentielles et des conseils pour observer et photographier la comète.

Je vous souhaite un ciel dégagé et des yeux écarquillés.