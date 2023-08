« Je viens de tirer sur ma femme. Je ne serai pas là demain  »: le juge californien Jeffrey Ferguson accusé de meurtre

La dispute s’est poursuivie lorsque le couple est rentré chez lui, où Sheryl Ferguson a dit: « Pourquoi ne pointez-vous pas une vraie arme sur moi? » ou quelque chose de similaire, ont déclaré les procureurs dans les documents judiciaires.

Le juge, en état d’ébriété, a ensuite sorti un pistolet Glock de calibre .40 de son étui à la cheville et lui a tiré dans la poitrine, la balle sortant de son dos et frappant le mur derrière elle, ont déclaré les procureurs.

Le fils adulte du juge, qui a appelé le 911 et tenté de pratiquer la RCR sur sa mère, a déclaré que son père avait trop bu, ont déclaré les procureurs.

Le juge lui-même a ensuite appelé le 911 pour dire que sa femme avait besoin d’un ambulancier, mais lorsqu’on lui a demandé s’il lui avait tiré dessus, il a dit qu’il ne voulait pas en parler, ont déclaré les procureurs.

Cependant, selon le bureau du procureur de district, le juge a envoyé un texto à son greffier et huissier en disant : « Je viens de le perdre. Je viens de tirer sur ma femme. Je ne serai pas là demain. Je serai en garde à vue. Je suis vraiment désolé. » Les destinataires ont d’abord pensé que le texte était une blague, ont déclaré les procureurs.

Ferguson sentait l’alcool et portait toujours l’étui de cheville vide lorsque la police l’a arrêté, ont déclaré les procureurs.

Il a demandé aux policiers de lui tirer dessus, selon les procureurs, et a fait des remarques qui ont été capturées par la caméra du corps de la police : « Quel a ** – je suis », « Oh, mec, je ne peux pas croire que j’ai fait ça » et » Je suppose que j’ai fini pour un moment.

Le juge californien Jeffrey Ferguson. Photo: Département de police d’Anaheim via AP

La police a prélevé un échantillon du sang du juge pour mesurer sa teneur en alcool sept heures après la fusillade, date à laquelle il mesurait 0,06%, en dessous de la limite légale d’intoxication, selon des documents judiciaires.

Le fils de Ferguson a déclaré à la police que sa mère avait une fois dissuadé le juge de se tirer une balle dans la tête, selon les procureurs.

Les procureurs demanderont au tribunal d’imposer des conditions de libération sous caution supplémentaires à Ferguson. Parmi leurs préoccupations : un fusil manquant.

Bien que la police d’Anaheim ait confisqué 47 armes à feu lors d’une perquisition au domicile du juge, ainsi que plus de 26 000 cartouches, les détectives n’ont pas pu trouver un fusil de calibre .22 enregistré à son nom, selon le bureau du procureur de district.

La police a encore raté un autre fusil lors de la perquisition du domicile du juge, bien que l’avocat de la défense de Ferguson l’ait trouvé plus tard et l’ait remis, a déclaré le procureur de district.

Les autorités enquêtent sur une fusillade dans une maison à Anaheim. Photo: Le registre du comté d’Orange via AP

Parmi les conditions supplémentaires de mise en liberté sous caution, les procureurs demanderont à Ferguson de remettre son passeport et son permis de port d’arme dissimulée, de ne pas posséder d’armes à feu et de porter un moniteur de cheville.

Dans une requête visant à fixer la mise en accusation de Ferguson pour mardi, le procureur de district adjoint Chris Alex a demandé au tribunal de limiter les contacts entre l’accusé et son fils adulte, décrit dans les documents judiciaires comme le seul témoin oculaire de l’homicide, « pour éviter tout degré de risque ou indu ». influence sur le fils.

Les procureurs demanderont également au juge d’éviter complètement l’alcool.

Bien que ses procureurs aient comparu régulièrement devant le juge jusqu’à la semaine dernière, le bureau du procureur du comté d’Orange s’occupe de l’affaire, citant une décision du bureau du procureur général de l’État selon laquelle il n’y a pas de conflit.

Ferguson, qui a lui-même été procureur local pendant plus de trois décennies avant de devenir juge en 2015, risque 40 ans de prison à perpétuité s’il est reconnu coupable des accusations actuelles.

« C’est une tragédie pour toute la famille Ferguson. … C’était un accident et rien de plus », ont déclaré les avocats de Ferguson, John Barnett et Paul Meyer, dans un communiqué, selon City News Service.