Je viens de rencontrer les fondateurs d’un prétendu état de longévité

Mon voyage à Zuzalu n’a pas été simple. Mon train de 3 heures du matin pour l’aéroport a été annulé et mon vol a été retardé. Le temps était trop mauvais pour faire atterrir l’avion au Monténégro, nous avons donc été détournés vers la Croatie voisine. Il a fallu un taxi, un bateau et une voiturette de golf pour se rendre à mon appartement dans cette « communauté urbaine éphémère » dans une station balnéaire au bord de la mer Adriatique.

Zuzalu est une idée originale de Vitalik Buterin, le créateur de la crypto-monnaie Ethereum. Mais les co-organisateurs de l’événement soulignent qu’il s’agit d’un effort de collaboration. L’une des organisatrices, Janine Leger, qui travaille sur la plateforme blockchain Gitcoin, a déclaré que l’équipe souhaitait que Zuzalu soit une communauté décentralisée, avec peu ou pas de hiérarchie.

Seules les personnes qui ne sont pas axées sur le statut ont été invitées, m’a dit Léger. Les personnes qui ne s’intégraient pas ou qui dérangeaient les participants étaient renvoyées faire leurs valises. « Il y avait une barre très haute à l’entrée et une barre basse à la sortie », a-t-elle déclaré. Pendant que nous parlions, Léger a clairement fait savoir qu’elle n’était pas particulièrement heureuse de ma présence. Quand je lui ai demandé quel était le point fort de l’événement pour elle, elle m’a dit que c’était le manque de couverture médiatique. J’ai eu l’impression que Zuzalu, malgré tout le prétendu manque de recherche de statut, est un événement très exclusif.

La station elle-même est un développement de luxe qui a été construit à partir de zéro il y a environ une décennie. Ce qui n’était que récemment un littoral sauvage comprend désormais environ un milliard d’euros d’appartements et d’hôtels répartis sur environ 2,7 millions de kilomètres carrés de terres, principalement des collines escarpées.

Tout était incroyablement propre et se sentait très haut de gamme. Je n’ai pas vu un seul morceau de litière ni même d’insectes pendant mon séjour. Le complexe se sentait très bien conçu pour les riches. Les participants de Zuzalu peuvent se déplacer en utilisant des voiturettes de golf gratuites, conduites par des employés du complexe qui peuvent être convoqués via WhatsApp.

Je n’étais qu’un visiteur à Zuzalu pendant quelques jours. Les résidents resteront deux mois. Chaque semaine de l’événement a un thème différent, allant de la biologie synthétique aux biens publics. Je suis arrivé à temps pour la conférence sur la biotechnologie de la longévité.

Il n’y a pas de code vestimentaire convenu à Zuzalu. Certaines personnes se promenaient en costume, d’autres en short et tongs. Mais il y avait beaucoup de gens portant des vêtements avec des logos, des noms d’entreprises et des slogans. Partout où je suis allé, j’ai vu des autocollants « Longévité » qui avaient été apposés sur des chapeaux, des sacs, des hauts et des ordinateurs portables. J’ai vu des gens porter des T-shirts sur lesquels on pouvait lire « Molécule », « Dis pour toujours » et « J’ai séquencé et analysé mon génome. Et toi? »