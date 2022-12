Je viens de regarder Biggie Smalls jouer “en direct” dans le métaverse

L’équipe a créé une base de données de «matériaux de référence de micro-expression», analysé «l’imagerie à résolution au niveau des pores» et suivi l’élasticité des couches sous-cutanées pour comprendre comment la peau du visage de Smalls bougeait, explique Scott. Ces changements infimes dans l’expression faciale étaient cruciaux pour créer un avatar aussi réel que possible.

Toutes ces recherches ont payé. “J’ai vu l’avatar tout au long du processus de construction… et il me semble très réel. Je vois les caractéristiques de mon fils dans les détails », a déclaré sa mère, Voletta Wallace, par e-mail. “L’avatar s’est avéré être tout ce que j’espérais.” Scott dit que lorsque l’équipe a dévoilé l’avatar de Smalls à Wallace, elle a dit : “C’est mon Christopher.”

« Il n’y avait pas un œil sec dans la pièce », se souvient Scott. “À ce moment-là, nous avons dépassé toutes les réalisations techniques que nous recherchions et nous étions dans le domaine des simulations émotionnellement réelles.”

Une partie de la raison pour laquelle Smalls était un candidat de choix pour un concert VR était qu’il était une star sans performances enregistrées en direct. “Biggie a vécu deux albums et n’a jamais fait de tournée”, explique Elliot Osagie, fondateur de Willingie, une société de médias numériques qui a collaboré à l’événement. La performance virtuelle a été l’occasion pour les fans de voir enfin leur héros en direct et de présenter une nouvelle génération à un rappeur légendaire.

C’est là que Wallace, qui est également exécuteur testamentaire de sa succession (estimée à une valeur d’environ 160 millions de dollars), entre en jeu. Même s’il s’agissait d’un projet émouvant, il ne fait aucun doute qu’il s’agissait également d’une opportunité commerciale : Scott dit que la succession de Wallace et de son fils recherchait “des opportunités pour le ramener à renouer avec ses fans et à construire un nouveau base de fans. Cette dernière partie est particulièrement importante : les pairs de Smalls sont des membres de la génération X qui ne font que vieillir. Mettre Smalls dans le métaverse, une arène dominée par les jeunes générations, pourrait élargir son audience. Wallace le confirme : “J’envisage plus de concerts, de vidéos de sa musique, de publicités, d’animations, de films et plus d’opportunités dans le métaverse.”