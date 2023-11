Je viens de me remettre de Covid mais je me sens toujours très mal

Q : Cela fait une semaine que j’ai été testé négatif au Covid, mais je ne me sens pas totalement mieux. Pourquoi suis-je toujours malade ?

Le test rapide est finalement, heureusement, négatif après une semaine de positifs rouge foncé. Techniquement, vous avez fini avec Covid – mais le virus ne semble pas avoir fini avec vous, car la fatigue, la toux ou un sentiment général de « blabla » persistent.

Si les symptômes persistent pendant quatre semaines ou plus après un test négatif, c’est à ce moment-là qu’ils pourraient être détectés pour la première fois. identifié comme long Covidselon les Centers for Disease Control and Prevention.

Mais pour certaines personnes, il existe une étape intermédiaire trouble : votre test Covid est négatif et vous vous sentez toujours malade, mais vous n’êtes pas encore techniquement sur le long territoire de Covid, a déclaré le Dr Peter Chin-Hong, médecin spécialiste des maladies infectieuses à l’Université de Californie, San Francisco.