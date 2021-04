Leur partenariat a commencé en 2003 lorsque la star des LA Lakers, alors la propriété la plus en vogue de la NBA, a quitté Adidas.

Libérant 11 baskets de basket-ball avec Nike, il aurait signé une prolongation de contrat de cinq ans avec la société lors de sa retraite en 2016, qui a continué à courir après sa mort dans un accident mortel d’hélicoptère aux côtés de sa fille Gianna au début de 2020.

Après la tragédie, les revendeurs ont augmenté le prix des chaussures et Nike a également produit des rééditions.

Vanessa Bryant vient de publier ceci à propos du contrat de Kobe avec Nike expirant. pic.twitter.com/KR7hUTCxcn – Lakers Outsiders (@LakersOutsiders) 20 avril 2021

La fin du partenariat signifie que les fans n’auront plus à se battre pour se payer et acheter des éditions limitées – bien que sa veuve espère que les fans pourront toujours profiter des articles.

Publiant une déclaration via Instagram, elle a commencé par confirmer: « Le contrat Nike de Kobe a expiré le 13/04/21. Kobe et Nike ont fabriqué certaines des plus belles chaussures de basket de tous les temps, portées et adorées par les fans et les athlètes de tous les sports à travers le monde.

« Il semble approprié que plus de joueurs de la NBA portent le produit de mon mari que toute autre chaussure signature. Mon espoir sera toujours de permettre aux fans de Kobe d’obtenir et de porter ses produits.

A 6h36 aujourd’hui, j’ai reçu un SMS: «Vanessa Bryant n’a pas renouvelé le contrat. Kobe et Nike ont terminé. »Je travaille depuis pour confirmer ce que cela signifie pour le partenariat Nike / Kobe Bryant. À l’heure actuelle, il n’y a pas de contrat en cours pour les futures versions de Kobe. pic.twitter.com/5vuyQg6Gw6 – Nick DePaula (@NickDePaula) 19 avril 2021

«Je vais continuer à me battre pour cela. Les produits de Kobe se vendent en quelques secondes. Cela dit tout.

« J’espérais forger un partenariat à vie avec Nike qui reflète l’héritage de mon mari. Nous ferons toujours tout notre possible pour honorer l’héritage de Kobe et Gigi. Cela ne changera jamais. »

Nike avait précédemment confirmé la nouvelle, en disant: «Kobe Bryant a joué un rôle important dans le lien profond de Nike avec les consommateurs. Il nous a poussés et a amélioré tout le monde autour de lui.

« Bien que notre relation contractuelle soit terminée, il reste un membre profondément aimé de la famille Nike. »

Il serait difficile de croire que Vanessa était satisfaite de la façon dont ils ont géré les sorties posthumes si limitées. Les fans ne peuvent pas mettre la main sur des morceaux de son héritage. – Lou (@ louash2) 20 avril 2021

Les fans des réseaux sociaux ont offert leur soutien à Vanessa mais ont également profité de l’occasion pour critiquer Nike.

«Je ne m’attendais pas à ce qu’elle s’accroche à ça» fit remarquer l’un d’eux.

« Je ne peux pas imaginer à quel point cela doit être douloureux pour elle … Je suis sûr qu’elle a ses raisons. »

« Il serait difficile de croire que Vanessa était satisfaite de la façon dont ils ont géré les sorties posthumes qui sont si limitées. Les fans ne peuvent pas mettre la main sur des morceaux de son héritage, » un autre s’est plaint.