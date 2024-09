Je viens de découvrir qui est le frère de Richard Osman, et il est également assez célèbre

David Levenson via Getty Images

Nous avons déjà écrit sur HuffPost UK à propos de Le célèbre et discret Tom Holland papa. Claudia Winkleman et Benedict Cumberbatch les deux ont également des parents assez connus.

Mais qu’en est-il des frères et sœurs célèbres ?

Eh bien, il s’avère que Club des meurtres du jeudi auteur Richard OsmanLe frère de est assez connu depuis des années.

L’ancien Inutile Le co-animateur est réputé pour ses activités télévisuelles et littéraires, ainsi que pour son podcast populaire sur les coulisses du showbiz, The Rest Is Entertainment.

Mais son frère aîné Mat a choisi une voie plus musicale, en jouant de la guitare basse dans le groupe emblématique des années 90, Suede.

Pardon, quoi ?

Je suis aussi surpris que toi.

Mat Osman, qui a trois ans de plus que Richard, est son seul frère.

Ils ont tous deux grandi dans le West Sussex.

Et si vous pensez : « Attendez, ce sont des personnes assez différentes », apparemment, ils sont tous les deux très… eux-mêmes depuis l’enfance.

Dans une interview du Guardian L’année dernière, Mat a déclaré à la publication : « La plus grande différence entre mon monde et le sien, c’est que Rick n’a aucune envie d’être cool. Et il ne l’a jamais fait, c’est assez impressionnant. »

Il a ajouté : « À 15 ans, il écrivait pour un magazine de golf. Il adore la télé du samedi soir. Il adore Ant et Dec. Il adore Busted. Il ne veut pas être Martin Scorsese. Et j’ai beaucoup de respect pour ça. »

Dans un article ultérieur Entretien avec Virgin Radio Lors de la cérémonie organisée cette année, Mat a révélé : « Notre mère était enseignante. Il y avait donc toujours des livres à la maison. »

« Tout ce que ma mère a fait, c’est nous laisser tranquilles, à vrai dire. Les enfants d’aujourd’hui doivent prendre des cours de piano ou de français. » Richard a ajouté.

« Elle a compris que Mat aimait la musique, elle a compris que j’aimais regarder la télé et écrire des trucs. Et elle nous a laissé faire, je crois, et elle nous a aimés. Et elle ne nous a jamais poussés. Elle ne nous a jamais dit d’aller à l’université. »

Richard a ajouté qu’elle « aimait Mat plus qu’elle ne m’aime, parce qu’il est l’aîné ».

Mat a également publié son propre livre

La série policière Thursday Murder Club de Richard a donné à sa renommée une autre dimension.

Mais Mat, qui a travaillé dans la composition télévisuelle et le journalisme culturel depuis sa renommée pour Suede, a également écrit son propre roman intitulé Le Théâtre des Fantômes.

L’action se déroule dans le Londres élisabéthain et semble impliquer des oiseaux, du théâtre et de la royauté.

« C’est tellement lyrique, ça parle du Londres shakespearien », Richard a déclaré à Virgin Radio en parlant du livre de son frère.

« Il y a des sortes de séquences de poursuite, toutes sortes de choses qui se passent. L’écriture est si belle, mais il faut continuer à tourner les pages. Je pense que c’est une œuvre d’un génie absolu. »

