«Je viens de creuser profondément»: un expatrié du Manitoba se classe premier dans la course à la mort canadienne 15 mois après un accident presque mortel

Une expatriée du Manitoba a remporté la première place de la compétition ultra féminine de la Canadian Death Race dans les Rocheuses canadiennes ce week-end – et elle a réussi l’exploit moyen un peu plus d’un an après avoir failli mourir dans un horrible accident d’entraînement.

Lindsey Klassen, qui s’est classée huitième au classement général, a déclaré que la course albertaine avait été « assez brutale », mais qu’elle a persévéré.

“Je creuse profondément”, a déclaré Klassen, originaire de Cooks Creek, Man., Et maintenant chirurgien du pied et de la cheville à San Francisco. “C’est juste beaucoup de force mentale, je pense.”

La Canadian Death Race est une course exténuante de 118 kilomètres et plus de trois sommets montagneux, totalisant 17 000 pieds de dénivelé. Les coureurs doivent également trouver leur chemin à travers une rivière majeure dans ce qu’on appelle le canyon Hell’s Gate, où convergent les rivières Smoky et Sulphur.

Klassen a tout fait 15 mois seulement après avoir été empalé dans un accident presque mortel.

Lindsey Klassen se tient à côté d’une carte de la Canadian Death Race en Alberta. La course exténuante de 118 kilomètres serpente à travers les Rocheuses canadiennes et comprend 17 000 pieds de dénivelé. (Soumis par Lindsey Klassen)

Elle s’entraînait sur son vélo en avril 2021 lorsque, alors qu’elle descendait une pente raide, ses freins arrière se sont grippés. Klassen est entré en collision et a été lancé par-dessus un garde-corps, atterrissant sur un poteau qui lui a empalé la poitrine.

“J’ai encore pas mal de douleurs à la poitrine auxquelles je fais face, principalement à cause du matériel qui est toujours dans ma poitrine”, a-t-elle déclaré. “C’est quelque chose que je bloque une grande partie du temps pour continuer à faire ce que je veux faire.”

Le rétablissement de Klassen est en cours à certains égards, mais elle est déjà en compétition depuis plusieurs mois. Elle a couru le marathon de Boston l’automne dernier, six mois après l’accident.

Klassen a déclaré que ses jambes étaient encore douloureuses à cause de la course à la mort et qu’elle s’attendait à perdre quelques ongles, mais dans l’ensemble, son corps se sentait plutôt bien récupéré quelques jours plus tard.

La peur a joué un rôle en la propulsant vers la ligne d’arrivée, dépassant la femme qui a tenu la tête pendant la majorité de la course.

“J’ai couru une course effrayante les six derniers milles jusqu’à l’arrivée, parce que je ne savais pas si elle allait me rattraper ou non”, a déclaré Klassen. Radio d’information hôte Marcy Markusa mardi.

Le soutien de ses proches l’a également aidée à traverser la course; ses parents, son frère et sa nièce l’ont rencontrée à la ligne d’arrivée à Grande Cache, en Alberta.

Lindsey Klassen pose pour une photo sur une chaîne de montagnes dans l’ouest de l’Alberta le week-end pendant la Canadian Death Race. (Lindsey Klassen)

Sa victoire la qualifie pour participer à la Western States Endurance Run, une course d’une journée de 160 kilomètres en Californie. Avant cela, elle et son mari prévoient de faire un triathlon Ironman en octobre.

En repensant à tout ce qu’elle a traversé au cours des deux dernières années, Klassen se sent reconnaissante d’être en mesure de continuer à concourir.

“Avoir traversé certains des défis que j’ai rencontrés avec mon accident de vélo … Je suis tellement reconnaissante de pouvoir faire ce que je fais”, a-t-elle déclaré.

“J’ai de grands objectifs et je ne veux tout simplement pas arrêter de faire ce que j’aime vraiment faire, alors je continue à avancer.”