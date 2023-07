« Je veux vraiment gagner… »: la déclaration d’intention de Lionel Messi après le dévoilement de l’Inter Miami

Lionel Messi a publié une déclaration d’intention après avoir signé pour le club Inter Miami de la Major League Soccer (MLS), affirmant qu’il avait signé avec le club appartenant à David Beckham pour remporter des trophées.

Messi a été dévoilé en tant que dernière recrue de l’Inter Miami aux côtés de l’ancien coéquipier de Barcelone Sergio Busquets, tous deux présentés devant une foule à guichets fermés au stade DRV PNK.

Le joueur de 36 ans a rejoint le club MLS en tant qu’agent libre, signant un contrat jusqu’en 2025 avec de multiples clauses lucratives telles qu’un pourcentage des ventes de chemises et d’autres bonus.

Messi a remercié la foule d’être venue en grand nombre et toute l’affection qu’il a reçue depuis son arrivée en Floride. Il a également déclaré qu’il avait hâte de commencer à s’entraîner avec ses coéquipiers de l’Inter Miami.

Transfer News Live, 17 juillet: Présentation de Lionel Messi à l’Inter Miami, Manchester United s’apprête à signer Andre Onana

« Je tiens à remercier toute la population de Miami pour cet accueil, cette affection depuis mon arrivée ici. Je suis très excité d’être avec vous. Je tiens à remercier Jose, Jorge et David pour cette reconnaissance, pour avoir rendu tout facile et pour nous avoir fait sentir chez nous. Je veux vraiment commencer à m’entraîner et à concourir, je veux vraiment gagner et que ce club continue de grandir », a déclaré Messi après le dévoilement de son blockbuster.

« J’espère que tout au long du tournoi, vous continuerez à nous accompagner. Personnellement, je crois que mes coéquipiers vont tout donner pour construire ce projet et je suis très content d’avoir choisi cette ville, d’avoir choisi ce projet et je ne doute pas que nous allons passer un très bon moment et nous allons de vivre de très belles choses », a ajouté l’attaquant vedette.

David Beckham était également présent lors du dévoilement de Messi, l’ancienne superstar du Real Madrid et de Manchester United avait d’énormes taches sur son blazer à cause de la pluie, cependant, le propriétaire de l’Inter Miami était « fier » d’accueillir l’un des joueurs les plus légendaires de l’histoire de le sport.

A LIRE AUSSI| Présentation de Lionel Messi Inter Miami: «Le meilleur numéro 10 du monde» reçoit un accueil stellaire, étreint David Beckham | MONTRE

« Ce soir, c’est un accueil typique de Miami pour l’un des plus grands joueurs à avoir jamais joué au jeu. Le fait que nous ayons nos fans ici, célébrant ce moment… c’est ce que nous avons créé et nous en sommes très fiers », a déclaré Beckham lors de l’événement.

Messi devrait faire ses débuts à l’Inter Miami le 21 juillet lors de l’affrontement de la Coupe des ligues contre l’équipe de MX Liga Cruz Azul et il aura sa tâche découpée pour aider à soulever l’équipe dirigée par Tata Martino alors qu’ils restent enracinés au pied de la table. au classement de la Conférence Est de la MLS.