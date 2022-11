Je veux voir mon père mourir d’une injection létale – il est si important pour moi, dit la fille adolescente du tueur du couloir de la mort

Une ADOLESCENTE demande aux tribunaux de la laisser assister à l’exécution de son père par injection létale plus tard ce mois-ci.

Khorry Ramey a demandé aux tribunaux fédéraux de Kansas City d’assister à la mort de son père, Kevin Johnson, le 29 novembre pour le meurtre du policier du Missouri William McEntee en 2005.

Khorry Ramey supplie le tribunal de la laisser voir son père être exécuté Crédit : Facebook

Johnson a rencontré son petit-fils il y a un mois. Il doit être exécuté le 29 novembre Crédit : ACLU

Johnson, 37 ans, est incarcéré depuis que sa fille a 2 ans, mais Ramey dit qu’il est la “personne la plus importante” de sa vie.

Ramey a noué des liens avec son père par le biais d’appels téléphoniques, de lettres et de visites à la prison où Johnson est actuellement incarcéré.

“Si mon père mourait à l’hôpital, je m’assiérais près de son lit en lui tenant la main et je prierais pour lui jusqu’à sa mort, à la fois comme source de soutien pour lui et comme soutien pour moi dans le cadre de mon processus de deuil. et pour ma tranquillité d’esprit », a déclaré Ramey.

La loi américaine stipule qu’aucune personne de moins de 21 ans ne peut être présente lors d’une exécution, mais l’Union américaine des libertés civiles (ACLU) a déclaré que cela ne servait “aucun objectif de sécurité” et violait ses droits constitutionnels.

Johnson a également demandé que sa fille soit présente à sa mort, et cette demande a été soutenue par le dépôt d’une requête d’urgence pour réexaminer son cas par l’ACLU.

Le dossier du tribunal est rendu plus personnel pour Ramey car elle a un fils nouveau-né que Johnson a rencontré le mois dernier.

L’avocat de l’ACLU, Anthony Rothert, a déclaré que si Ramey ne pouvait pas assister à l’exécution, cela lui causerait “un préjudice irréparable”.

Les tribunaux ont évité de condamner à mort des adolescents depuis que la Cour suprême a interdit l’exécution de délinquants qui avaient moins de 18 ans au moment de leur crime.

Johnson avait 19 ans lorsqu’il a tiré et tué l’officier McEntee.

Les avocats de Johnson ont affirmé que le racisme avait joué un rôle dans sa condamnation à mort, mais ont également cité ses antécédents de maladie mentale comme motif d’intervention dans son cas.

Dans un dossier déposé la semaine dernière devant la Cour suprême des États-Unis, le bureau du procureur général du Missouri a déclaré qu’il n’y avait aucun motif d’intervention judiciaire.

Seize hommes ont été exécutés pour leurs crimes aux États-Unis cette année.

Le sergent William McEntee a été abattu deux fois et tué par Johnson en 2005 Crédit : ODMP