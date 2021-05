«  Je veux voir Conor revenir  »: Chandler, espoir pour le titre des poids légers de l’UFC, veut une future inclinaison du championnat avec McGregor

Chandler, 35 ans, a impressionné pour ses débuts à l’UFC plus tôt cette année, battant le principal concurrent Dan Hooker via des frappes au premier tour sur « Fight Island » en janvier, et le cogneur américain cherchera à s’affirmer encore plus dans le pli léger de l’UFC quand il affronte Oliveira ce week-end dans un combat qui couronnera le successeur de la société à Khabib Nurmagomedov dans la division 155lbs.

Le vainqueur de l’événement principal de l’UFC 262 remportera un prix important dans le bracelet léger de l’UFC – mais s’alignera également pour une défense de titre très lucrative contre le vainqueur du troisième combat de juillet entre McGregor et Poirier, et s’adressant à TMZ Sports Chandler a déclaré que chacun des deux apporte de sérieuses compétences à la cage.

« La grande chose est, l’un ou l’autre. Ils sont n ° 1 et n ° 1A dans mon livre, « Dit Chandler.

« Celui qui gagne ce combat. Je serai présent au premier rang là-bas à Vegas le 10 juillet. Je regarderai attentivement pour voir qui est mon prochain adversaire.

« Dustin Poirier est un sacré compétiteur, professionnel accompli, grand mec à l’intérieur et à l’extérieur de l’octogone.

« Je veux voir Conor revenir, mec. Il n’y a rien de mieux que lorsqu’un gars aussi grand que Conor McGregor, échoue, perd et est capable de se retirer et de gagner. C’est une histoire énorme, c’est un énorme scénario.«

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Michael Chandler (@mikechandlermma)

McGregor et Poirier poseraient probablement de sérieux problèmes au vainqueur de la confrontation de ce week-end – mais Chandler dit qu’il ne peut pas échapper à la tentation de sécuriser sa propre « soirée culotte rouge » plus tard cette année.

« De toute évidence, l’athlète en moi veut combattre le vainqueur de [Poirier vs. McGregor], l’homme d’affaires en moi veut bien sûr combattre Conor, mais tout dépend de ma performance phénoménale le 15 mai, alors nous y allons, nous occupons des affaires, puis allons à Vegas le 10 juillet et voyons qui est mon prochain adversaire. va être», dit Chandler.

Bien sûr, le paysage actuel de l’UFC est quelque peu dicté non seulement par la victoire d’un titre mondial, mais par le nombre de divisions de poids dans lesquelles cela peut être réalisé. Son rival potentiel McGregor a été le premier à réussir un tel exploit simultanément, et il a depuis été suivi par Daniel Cormier et Amada Nunes.

C’est un objectif que Chandler croit réalisable – mais pas avant d’avoir laissé une empreinte indélébile sur la division des poids légers.

« Absolument [I’d be interested in pursuing a second title]. Mais penser à un titre poids welter serait réservé à une situation où je gagnerais le [lightweight] titre puis défendez-le au moins une fois, sinon deux fois», Expliqua Chandler.

« Je veux entrer dans cette division légère et me consolider en tant que meilleur gars, en tant que premier poids léger. Démontage numéro cinq ou six [Hooker] waussi génial, maintenant numéro trois de Charles Oliveira et puis ma première défense de titre contre Conor ou Poirier. Ensuite, nous pouvons l’examiner.

« Il n’y a pas de secret [welterweight champion] Kamaru Usman est un ami à moi, le mec est un sauvage absolu, il avait l’air imbattable, il a vraiment dépassé la division.

« Et ce n’est qu’un témoignage de lui et de son travail acharné. J’ai été avec lui, je me suis entraîné avec lui. Non seulement il est un combattant phénoménal, mais il fait les choses correctement, il vit la vie d’un champion et ses performances montrent que. «

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Michael Chandler (@mikechandlermma)

À 5 pieds 8 pouces de hauteur, Chandler admet qu’il serait éclipsé par une grande partie de la concurrence des poids welters, mais il dit qu’il est sûr qu’il existe une gamme de combats à 170 livres qu’il considère comme des défis intéressants.

« Je ne serais pas une taille légitime dans la division des poids welters, mais il y a certainement des combats chez les poids welters que j’apprécierais. Jorge Masvidal est sans doute un 155lber, Nate Diaz, » il a dit.

« Kamaru Usman, je me suis entraîné avec lui, nous nous sommes battus, ce n’est pas un énorme 170 livres. Et je pèse plus de 190 livres, donc je ne serais pas le plus petit poids welter de la division. C’est quelque chose qui m’intéresse, mais nous franchirons ce pont quand je gagnerai ce titre et le défendrai plusieurs fois. «

Comme le dit Chandler, tout d’abord. À Oliveira, il fait face à un combattant qui a enregistré le plus de victoires de soumission dans l’histoire de l’UFC, ainsi qu’à quelqu’un au milieu d’une séquence de huit victoires consécutives dans la division des poids légers riche en talents de l’UFC – et Chandler dit qu’il est parfaitement conscient de les dangers qui l’attendront dans la cage ce week-end.

« Charles Olivera s’est fait les dents dans cette division légère de l’UFC au cours des deux dernières années. 8-0 lors de ses 8 derniers combats. [He has the] la plupart des soumissions l’emportent dans l’histoire de l’UFC. Il est dangereux partout, « Dit Chandler.

« Mais ensuite, vous avez aussi l’outsider, le cheval noir, le nouveau venu en moi. Je vais porter ce drapeau américain, je viens me battre, je vais vous garder sur le bord de votre siège. Vous ne savez pas ce qui va se passer chaque fois que je suis à l’intérieur de cet octogone.

« Je n’ai jamais été dans un combat ennuyeux pour gagner, perdre ou faire match nul. L’UFC 262 sera donc un divertissement de premier ordre pour les fans de MMA.«