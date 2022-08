‘Je veux utiliser chaque once de ma force pour obtenir cette médaille d’or à Paris : le lutteur Bajrang Punia

Gagner la médaille d’or aux Jeux du Commonwealth de 2022 à Birmingham n’était pas le véritable objectif du célèbre lutteur indien Bajrang Punia – compte tenu de son talent et du niveau du sport en CWG, il pouvait le faire pendant son sommeil. Bajrang voulait gagner à Birmingham à ses conditions, avec un style de jeu imposant et agressif.

Le médaillé de bronze des Jeux olympiques de Tokyo, âgé de 28 ans, originaire de Jhajjar, Haryana a remporté sa deuxième médaille d’or aux Jeux du Commonwealth avec une performance agressive chez les hommes de 65 kg, battant Lachlan McNeil du Canada en finale.

Dans une interview avec IANS, le lutteur vedette indien a déclaré que son objectif était de devenir le premier lutteur indien à remporter une médaille d’or olympique à Paris en 2024.

Extraits de l’entretien :

Q : Êtes-vous satisfait d’avoir remporté votre deuxième médaille d’or aux Jeux du Commonwealth ?

R : Je suis très heureux et immensément fier car j’ai apporté quelques changements après les Jeux olympiques de 2020. C’est formidable de voir que certains de ces changements que j’ai mis en œuvre portent leurs fruits. C’est formidable d’avoir décroché la médaille d’or pour l’Inde.

Q : Gagner un combat est une chose, le gagner de façon autoritaire et en imposant son style en est une autre. Quelle importance ce facteur a-t-il eu pour vous lors de vos participations aux Jeux du Commonwealth?

R : Oui, c’est très important de gagner une médaille mais aussi de la gagner comme on le veut. Faire en sorte que l’adversaire joue selon votre style et se soumette à vous est également très important. Je considère que c’est une meilleure performance si j’y parviens. Si je suis capable de dominer son style, alors c’est encore mieux. Je suis content de pouvoir gagner comme je le voulais, donc je suis content de ma performance globale. J’espère juste continuer dans la même veine.

Q : Dans quelle mesure êtes-vous satisfait d’avoir pu gagner le combat de la manière que vous vouliez – en dominant et en imposant ?

R : Je suis très satisfait d’avoir pu gagner les combats d’aujourd’hui en jouant comme je le voulais. J’étais agressif mais en même temps ma défense était aussi forte. Depuis les Jeux olympiques de Tokyo, ma performance a été en dents de scie à cause de la blessure que j’ai subie pendant les Jeux. J’ai réussi à changer les choses et à bien m’entraîner, et je suis content d’avoir réussi à mettre cela en place dans un tournoi. C’est la première fois depuis que j’ai réussi à jouer comme je le voulais. Je suis donc très heureux.

Q : Vous aviez dit il y a quelques années que vous vouliez ramener le Bajrang Punia de 2017 – la domination, le style imposant, le jeu agressif. Dans quelle mesure pensez-vous avoir réussi dans cette poursuite?

A : Je pense que je suis autour de 70 à 80 % là-bas. Maintenant, mon effort est de regagner ces 10 à 20 % de choses restantes. Je veux continuer à travailler dur sur cet aspect du jeu et j’espère y parvenir pleinement lors du prochain championnat du monde.

Q : Quels sont vos plans pour les Championnats du monde et au-delà ?

R : Outre les Championnats du monde, je veux bien faire aux Jeux asiatiques, aux championnats nationaux, et après cela me concentrer sur le tournoi de qualification pour les JO de Paris 2024. C’est mon objectif pour l’année prochaine. Je veux me qualifier tôt pour les Jeux olympiques, puis utiliser l’écart d’un an pour me préparer au mieux de mes capacités pour les Jeux olympiques.

Q : Sushil Kumar est le seul lutteur à avoir remporté deux médailles aux Jeux olympiques…

R : Je ferai de mon mieux pour ajouter une médaille d’or aux médailles d’argent et de bronze que mes collègues lutteurs ont remportées pour l’Inde. Je veux utiliser chaque once de ma force pour obtenir cette médaille d’or à Paris.

Je travaille très dur pour m’assurer que le rêve qui n’a pas été réalisé lors des derniers Jeux olympiques (il a pris le bronze), principalement à cause de ma blessure, va se réaliser à Paris. Chaque athlète veut décrocher l’or aux Jeux Olympiques et c’est mon rêve de réaliser cette ambition et tout ce qui était incomplet à Tokyo. Je fais de mon mieux dans mon régime d’entraînement pour atteindre mon objectif.

Q : Comment résumeriez-vous votre parcours jusqu’à présent ?

R : J’ai parcouru un long chemin depuis que je suis jeune et, ce n’est pas seulement mon parcours seul, il y a tout un système de soutien qui me soutient, y compris le personnel de soutien, les kinés qui m’ont aidé à me tenir ici et à vous parler avec un médaille d’or autour du cou.

Il est important que les personnes qui travaillent avec moi dans les coulisses, qui ne se retrouvent pas devant les caméras, sachent que j’apprécie leurs efforts car c’est ce qui m’a amené ici et c’est une grande scène. Je veux profiter de cette occasion pour exprimer ma gratitude.

