Je veux un autre NVIDIA SHIELD Portable

NVIDIA BOUCLIER, plus tard connu sous le nom de SHIELD Portable, était tellement adorable. C’était une petite machine de jeu badass alimentée par Tegra et Android, parfaite pour les trajets quotidiens ou les longs vols où vous n’avez rien de mieux à faire que de jouer à quelques jeux.

Au moment où cet appareil a été lancé, waaay en 2013 (examen original), il semblait qu’il y avait un afflux d’anciens titres de console AAA se dirigeant vers Android et nous avions besoin d’une machine capable de jouer correctement à ces jeux avec un contrôleur. De plus, la scène du jeu mobile en général était en plein essor, avec des titres axés sur les mobiles comme Dead Trigger et SHADOWGUN se faisant un grand nom. C’était le bon moment pour NVIDIA de sortir le SHIELD, et si je suis honnête, je ne détesterais pas que NVIDIA essaie de le refaire.

Il y a plusieurs façons dont je pourrais voir un SHIELD Portable (2021) être assez mignon. Le moyen évident est le cloud gaming. GeForce NOW et Stadia sont disponibles sur les appareils mobiles, mais vous avez besoin d’une manette couplée pour profiter pleinement des titres. Avec quelque chose comme SHIELD, le contrôleur intégré fait de l’appareil l’appareil de jeu en nuage portable ultime. Nous avons toute cette puissance de calcul dans le cloud sans un appareil approprié pour en profiter. Je dis, essayons un nouveau SHIELD !

Ayant utilisé l’ancien appareil pendant de nombreuses heures, je l’ai en fait trouvé plutôt confortable dans mes mains, donc je ne pense pas que NVIDIA aurait à faire trop d’efforts pour le mettre aux normes 2021. Ce n’est pas la plus jolie chose, mais cela a totalement fonctionné et crie le langage de conception « NVIDIA ». Pour commencer, nous augmenterons la résolution et le taux de rafraîchissement de l’écran, ce qui ne devrait pas être trop difficile compte tenu de sa fréquence actuelle, et nous ajouterons évidemment le dernier chipset Tegra avec une forte quantité de RAM. Boum, vous vous êtes procuré un SHIELD Portable 2.0. Honnêtement, le SHIELD original était en avance sur son temps, laissant peut-être la place à des appareils comme la Nintendo Switch pour devenir très populaires.

Il est peu probable que nous voyions un nouveau SHIELD Portable, mais même penser au fait que nous n’avons jamais eu de suite SHIELD Portable 2 est super déprimant. Cet appareil méritait une suite. Que s’est-il passé, NVIDIA ?

Avez-vous possédé ceux-ci? Vous avez de bons souvenirs à partager ?