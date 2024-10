Je veux seulement m’habiller comme Saoirse Ronan cet automne

(Crédit image : TheStewartofNY/GC Images/Getty Images)

Saoirse Ronan est l’une de mes actrices préférées de tous les temps depuis un moment maintenant, jouant dans des films comme Expiation (ce qui lui a valu une nomination aux Oscars en 2008 à l’âge de 13 ans), Dame Oiseau, Petites femmeset Ammonite tout au long de ses 20 ans de carrière. À bien y penser, je ne me souviens pas d’une photo mettant en vedette l’Irlandais-Américain de 30 ans que j’ai n’a pas adorer. Cela dit, ce n’est qu’il y a quelques semaines que j’ai pris sérieusement conscience de ce qu’elle faisait. désactivé-écran, ou plutôt ce qu’elle porte.

Ronan fait actuellement la presse pour son dernier projet Le dépassementun drame basé sur le journaliste britannique Mémoires d’Amy Liptrot en 2015 qui est sorti le 4 octobre, et chaque look dans lequel elle a fait ses débuts a été un succès aussi important que le sera, j’en suis sûr, le film. Inclus étaient deux looks hors piste de la saison S/S 25 qui vient de se terminer, une veste de grange déconstruite de la collection F/W 25 de Hodakova et mon préféré personnel, un ensemble Resort 25 Ferragamo que j’aurais aimé porter. dès cette seconde (et pendant le reste de l’automne et de l’hiver).

(Crédit image : Hollywood To You/Star Max/GC Images/Getty Images)

Sur Saoirse Ronan : Robe JW Anderson ; Olivier Peuples Lunettes de soleil Rosson (545 $); Gianvito Rossi Escarpins en cuir Gianvito 105 (795$)

(Crédit image : Launchmetrics Spotlight)

Le cerveau derrière tous ces looks ? Eh bien, ce serait Danielle Goldbergle même styliste célèbre qui est chargé d’habiller Ayo Edebiri, Greta Lee, Kaia Gerber, Laura Harrier, Olivia Rodrigo et Solange Knowles, pour n’en nommer que quelques-unes. Elle a accès aux meilleures pièces des meilleurs créateurs, habillant souvent Edebiri dans les dernières nouveautés de The Row et Prada, Gerber dans la nouvelle Alaïa et Rodrigo dans les vintage Versace et Chanel. Harrier est toujours installé à Saint Laurent par Anthony Vaccarello, tandis que Lee, ambassadeur de Loewe, porte souvent les pièces de défilé les plus recherchées de la maison espagnole.

« En travaillant avec ma styliste, Danielle Goldberg, j’ai tellement appris d’elle », a déclaré Harrier à Kat Collings, rédactrice en chef de Who What Wear, sur le podcast Who What Wear en juillet. Les deux se sont rencontrés il y a des années lorsque Harrier était mannequin et Goldberg était styliste éditorial. Sur le tournage d’un tournage, Harrier se souvient avoir dit à Goldberg qu’elle voulait devenir actrice et qu’une fois qu’elle y parviendrait, elle engagerait Goldberg comme styliste. « Mon publiciste quand j’étais sur Homme araignée « Nous devrions commencer à réfléchir à un styliste et à la façon dont vous voulez procéder », et elle a nommé quelques personnes », a déclaré Harrier. Goldberg, qui n’avait jamais fait de stylisme de célébrités auparavant, était sur la liste. « J’étais comme, oh, bien sûr, c’est censé être. Et puis nous nous sommes reconnectés et sommes très proches, et c’est en quelque sorte le cas depuis », dit Harrier.

(Crédit image : TheStewartofNY/GC Images/Getty Images)

Sur Saoirse Ronan : Chemise, pantalon et pantalon Ferragamo Escarpins Eva (980$)

(Crédit image : Launchmetrics Spotlight)

(Crédit image : filmdigitals/Avec l’aimable autorisation de Kallmeyer)

Sur Saoirse Ronan : T-shirts, pantalons et ceinture Kallmeyer

(Crédit image : avec l’aimable autorisation de Kallmeyer)

Aujourd’hui, Goldberg est l’une des stylistes les plus respectées d’Hollywood, ses clients se retrouvant toujours en tête de toutes les listes des mieux habillées, qu’ils soient dans les rues de Los Angeles, Paris, New York ou Londres, ou dans une robe rouge. tapis.

Cela étant dit, personne ne devrait être surpris que Ronan, en partenariat avec Goldberg, ait presque immédiatement attiré l’attention du monde de la mode et au-delà sur son look. Sur TikTok, des vidéos ont commencé à apparaître sur mon FYP sur la transformation du style de Ronan depuis qu’elle a commencé à travailler avec Goldberg, avec le créateur @hannahzookpop qualifiant le changement apparemment du jour au lendemain de « si satisfaisant » dans une vidéo publiée cette semaine et qui compte déjà près d’un million de vues. « Danielle Goldberg va vraiment l’y emmener », a-t-elle poursuivi.

(Crédit image : Neil Mockford/GC Images/Getty Images)

Sur Saoirse Ronan : Chemise, pantalon et ceinture Tory Burch ; Sac Louis Vuitton

(Crédit image : Launchmetrics Spotlight)

Sur un photo posté par Goldberg de Ronan portant une mini-robe bleue JW Anderson hors-piste S/S 25 avec des escarpins Gianvito Rossi et des lunettes de soleil Oliver Peoples pour une apparition sur Jimmy Kimmel en directles rédacteurs de mode ont couru vers la section commentaires pour saluer le travail du styliste. « J’aime le fait que tu puisses toujours [tell] quand vous commencez à coiffer quelqu’un. Ce sont toujours les créateurs les plus cool et ils ressemblent toujours à la meilleure version d’eux-mêmes. Obsédé », a écrit Tahira Hairston, Vogue Adosl’ancienne directrice mode et beauté de. Styliste new-yorkais et ancien Vogue éditeur Gabriella Karefa Johnson l’a parfaitement résumé dans son commentaire : « Eh bien, oui. »

(Crédit image : TheStewartofNY/GC Images/Getty Images)

Sur Saoirse Ronan : Robe Hodakova

(Crédit image : Launchmetrics Spotlight)

Le dépassement est sorti cette semaine et Goldberg et Ronan viennent de commencer à travailler ensemble, me laissant croire que le meilleur est encore à venir pour ce duo. Pourtant, je me sens déjà assez à l’aise d’appeler Ronan ma muse principale cet automne et en 2025. Faites défiler vers le bas pour acheter quelques pièces que j’achète pour obtenir le look d’automne de Ronan dès maintenant.

