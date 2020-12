LOS ANGELES: Paul George a grandi en ancrant les Los Angeles Clippers et il aime jouer près de chez lui.

Il a précisé vendredi où il voyait son avenir en NBA, en disant: Je veux retirer un Clipper.

C’est là que mon cœur est et je suis heureux, dit-il.

La première saison de George à domicile s’est terminée par une déception, les Clippers prenant une avance de 3-1 contre Denver et perdant au deuxième tour des séries éliminatoires. Il a en moyenne 21,5 points et 5,7 rebonds au cours de la saison raccourcie.

George n’a pas pu s’entraîner normalement pendant la basse saison de 2019 ou assister à son premier camp d’entraînement avec les Clippers après une opération à l’épaule. Il a également raté les 11 premiers matchs de la saison.

Je suis mon plus fervent critique, a-t-il déclaré. Je sais ce qui ne va pas, ce qui est inacceptable. L’année dernière a été une année inacceptable pour moi. Je le sais.

George et son coéquipier Kawhi Leonard pourraient devenir des agents libres après la saison à venir. Le nouvel entraîneur des Clippers, Tyronn Lue, a déclaré qu’il s’attend à ce que les deux joueurs soient avec l’équipe pendant longtemps.

L’équipe n’a pas à attendre l’été prochain avec George; cela pourrait l’attirer sur une extension avant cela.

Je suis engagé, dit-il.

Tout en déclarant sa loyauté à la franchise, George a également profité de l’occasion pour clarifier les commentaires qu’il a faits sur le podcast All That Smoke plus tôt cette semaine. Il a déclaré que les Clippers n’étaient pas suffisamment préparés contre Denver et que l’ancien entraîneur Doc Rivers n’avait pas utilisé les forces de George dans la série.

Rivers a été renvoyé après la sortie anticipée de l’équipe et entraîne maintenant Philadelphie; Lue a été élevé de la meilleure assistante de Rivers à l’entraîneur-chef.

Je veux être clair parce que l’idée là-bas est que je ne respecte pas Doc et blâme Doc, a déclaré George vendredi. Je respecte Doc. Je pense que Doc est un excellent motivateur et coach. Cela ne veut pas dire que je suis d’accord avec tout ce qui a été fait. Ils ont joué plus fort que nous et nous ont finalement dépassés.

George a cité l’incohérence comme raison pour une grande partie de ce qui a mal tourné la saison dernière: manque de temps ensemble à l’entraînement, blessures et joueurs quittant la bulle de Floride pour des raisons personnelles.

Je n’étais pas moi-même. J’étais incapable de faire les choses dans lesquelles j’étais bon ou avec lesquelles j’étais à l’aise parce que mes épaules ne fonctionnaient pas à leur meilleur, a-t-il déclaré.

Mais les choses sont différentes maintenant. George a dit que son corps se sentait à nouveau bien et il a passé de nombreuses heures sur la piste.

Je savais que l’année dernière avait été une année difficile pour moi. La bonne chose à ce sujet est que je n’ai que 30 ans, j’ai encore de nombreuses années dans le réservoir, dit-il. Cela m’a donné une grande motivation pour entamer cette saison. Je suis prêt à sauter ici et à donner tout ce que j’ai.

Leonard se décrit également comme absolument motivé.

Je me sens bien physiquement. Je veux repartir, dit-il. La route vers un championnat est difficile. J’aime le processus.

Les Clippers se testent dès la sortie de la porte et jouent contre les champions de la NBA, les Lakers, en tant qu’équipe visiteuse au Staples Center lors de l’ouverture de la saison le 22 décembre.

George et Leonard seront entourés d’un casting de soutien révisé. Montrezl Harrell, sixième homme de l’année, a signé avec les Lakers et JaMychal Green s’est rendu à Denver. Les Clippers ont ajouté l’agent libre Serge Ibaka, qui a joué avec Leonard à Toronto, et Luke Kennard.

Nous avons apporté de bons talents, de bons vétérans, a déclaré Leonard. Serge sera formidable avec nous. Il sera un protecteur de jante, il a eu de grands moments auparavant et peut tirer le ballon.

Les Clippers ont amené George et Leonard pour remporter un championnat, ce qui a échappé à la franchise tout au long de son existence. Ils sont déterminés à écrire une fin différente la deuxième année.

Notre objectif ultime est de nous assurer qu’il s’agit d’un environnement gagnant, a déclaré George. Ensuite, tout se lisse automatiquement.

___

Plus AP NBA: https://apnews.com/NBA et https://twitter.com/AP_Sports