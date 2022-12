“Je veux quitter WhatsApp et appeler mes amis à la place”: la chose que je ferai différemment en 2023

LDernièrement, je me sens déconnecté de mes amis, ce qui est étrange, car je leur parle tout le temps. Quand je dis “parlez”, je veux dire que nous nous envoyons des messages sur WhatsApp. J’entends leurs voix lorsqu’ils envoient des notes vocales. Mais surtout nous tapons.

WhatsApp est incontestablement pratique. Gratuit, intuitif, immédiat et, lorsqu’il s’agit de discussions de groupe avec des amis, un plaisir collectif. Une brève analyse de mes conversations récentes révèle une quantité abondante de mèmes, une photo du nouveau pack de six de mon ami, une diatribe à propos de quelqu’un à la télé, un échange de photos de boutons de fièvre, une vidéo d’animal de compagnie, une recommandation de podcast et encore une autre tentative pour organiser une rencontre. Je fais partie de deux groupes WhatsApp qui fonctionnent uniquement pour essayer d’organiser une rencontre IRL, ce qui n’arrive jamais. Au moins, nous avons WhatsApp.

WhatsApp a réussi à réquisitionner toutes les connexions que j’ai dans ma vie, de ma mère de 80 ans à la femme qui façonne et teint mes sourcils. Grâce à l’application, je peux découvrir en quelques secondes que c’est une journée sans uniforme à l’école de mes enfants, que je suis censé être sur un appel Zoom ou que Beyoncé a un nouveau single. Je peux envoyer une note vocale à mon équipe de direction expliquant quelque chose à la volée pendant que je traîne mes enfants à la maison après l’école. Je peux avoir des informations sur une soirée avec un groupe d’amis, via des notes vocales et du texte, couvrant huit perspectives différentes d’une pièce.

Mais si je voulais Suite perspectives, c’est aussi disponible. Cette année, l’application a augmenté la limite de personnes autorisées dans un chat de groupe WhatsApp de 256 à 512 personnes, puis à 1 024. Juste au cas où vous auriez besoin d’organiser un rallye ou une rave.

Sans surprise, il y a des inconvénients à WhatsApp. Selon un étude 2017avoir beaucoup de chats en déplacement et une “haute sensibilité” à lire les reçus peuvent être liés à des “conséquences psychologiques négatives”.

Comment une application de messagerie s’assure-t-elle que ses utilisateurs reviennent toujours ? En veillant à ce que les discussions ne se terminent jamais. Maintenant, toutes mes notifications sont désactivées, j’utilise régulièrement mon bouton de sourdine, je contrôle l’application – elle ne me contrôle pas ! Alors pourquoi ai-je l’impression que WhatsApp est au cœur de ce sentiment de déconnexion avec mes amis ?

J’ai perdu le compte des chats auxquels j’ai participé avec enthousiasme, pour ensuite être distrait et oublier de répondre

Au cours de la dernière année, j’ai autorisé les chats WhatsApp à remplacer les conversations en temps réel. Au lieu de penser à un ami et de décrocher le téléphone pour l’appeler, j’ouvre un chat WhatsApp et envoie un rapide “Salut bébé, comment s’est passé ton week-end?”. Je me dis que ça ne prend pas leur temps. Il est là au fur et à mesure qu’ils sont prêts à répondre. Commence alors une saga de deux ou trois jours d’initiations suspendues et de réponses anticipées. Au cours de l’interaction, selon le nombre d’autres choses que nous faisons à ce moment-là, nos réponses deviennent précipitées et décousues et finalement inexistantes, jusqu’à ce que l’un de nous en commence un autre.

J’ai perdu le compte des conversations que j’ai commencées ou auxquelles j’ai participé avec enthousiasme, pour ensuite être distrait par le travail ou la famille et oublier de répondre. Je déteste l’idée d’avoir laissé mes amis suspendus dans l’éther numérique, attendant que je revienne vers eux. Et je déteste être celui qui reste suspendu. Lentement, à cause de cette nature sans fin de la messagerie WhatsApp, cette conversation que j’ai commencée avec quelqu’un que j’aime devient une corvée. C’est comme n’avoir le droit de grignoter que pendant deux jours d’affilée. Aucune personne affamée n’est rassasiée de grignotages.

De cette manière rampante et insidieuse que la technologie a d’influencer notre comportement, WhatsApp est devenu omnivore. Quand il est arrivé pour la première fois, je n’avais pas un désir ardent de remplacer mes conversations téléphoniques en temps réel par des chats textuels. Je n’avais pas l’impression de passer trop de temps au téléphone à parler à mes amis. Ces conversations me manquent maintenant.

Donc, pour l’année prochaine, je veux ramener quelque chose que j’avais l’habitude de faire dans le cadre de ma journée. Chaque fois que je vais lancer une conversation avec un ami sur WhatsApp, je lui téléphonerai à la place. Même si c’est une conversation précipitée et courte, je la prendrai. J’espère un début, un milieu et une fin. Dire au revoir et se faire rendre la pareille. Quelques révélations. Quelques rires de ventre. Et quand j’ai l’occasion d’avoir une longue conversation sinueuse, où nous parlons de la vie et de comprendre les choses ensemble, j’espère me sentir rassasié, nourri et énergisé – tout comme après un bon repas.

Les chats WhatsApp auront toujours lieu, mais ils n’abandonneront pas les conversations réelles avec les gens que j’aime. Plus de grignotages. Je veux un gros repas et une assiette vide.