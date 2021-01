La sénatrice Lisa Murkowski (R-AK) est la première républicaine du Sénat à demander la démission de Trump. | Tom Williams / Appel CQ-Roll via Getty Images

Murkowski est le premier républicain du Sénat à avoir explicitement appelé Trump à partir.

La sénatrice Lisa Murkowski (R-AK) est devenue vendredi le premier républicain du Sénat à appeler explicitement à la démission du président Donald Trump à la suite de la violente attaque au Capitole plus tôt cette semaine.

«Je veux qu’il sorte. Il a causé suffisamment de dégâts », a déclaré Murkowski dans une interview accordée à James Brooks du Anchorage Daily News. «Je pense qu’il devrait partir. Il a dit qu’il ne se présenterait pas. Il ne comparaîtra pas à l’inauguration.

Murkowski est le premier républicain du Sénat à exhorter Trump à quitter ses fonctions, en plus de condamner ses actions mercredi. Trump cette semaine a pressé ses partisans de marcher vers le Capitole et de se présenter à l’élection présidentielle, alimentant une violente prise d’assaut du bâtiment qui a fait cinq morts. De nombreux républicains ont critiqué la violence et les destructions qui ont eu lieu, ainsi que les actions du président. Mais peu – et avant Murkowski, aucun au Congrès – l’ont poussé aussi directement à quitter ses fonctions.

Jusqu’à présent, le sénateur Ben Sasse (R-NE) a déclaré qu’il envisagerait des articles de mise en accusation si la Chambre les engageait contre Trump, mais il ne s’est pas engagé à condamner le président dans ce scénario. Le sénateur Mitt Romney (R-UT), un adversaire vocal de Trump, a également signalé que les législateurs pourraient simplement avoir à «tenir [their] souffle »jusqu’au départ du président le 20 janvier.

En plus de ses commentaires sur Trump, Murkowski a également parlé de ses préoccupations concernant la trajectoire du Parti républicain – soulevant des questions sur la façon dont elle entend s’aligner dans le mandat à venir.

«Je n’avais aucune raison de quitter mon parti en 2010», dit-elle. «J’étais un républicain qui a mené une campagne écrite et j’ai réussi. Mais je vais vous dire que si le Parti républicain n’est plus que le parti de Trump, je me demande sincèrement si ce parti est fait pour moi.

Murkowski est actuellement membre de la conférence républicaine du Sénat, bien qu’elle ait rompu avec ses collègues dans le passé sur des votes clés, dont un pour préserver la loi sur les soins abordables et un dans lequel elle a refusé de confirmer le juge de la Cour suprême Brett Kavanaugh. Son entretien de vendredi a suggéré qu’elle évalue la direction du parti d’ici après que le vote de certification électorale de cette semaine a marqué la plus grande rupture de nombreux républicains du Sénat avec Trump à ce jour.