Je veux que United cible De Jong à Barcelone pour toujours

Marc-André ter Stegen veut que Frenkie de Jong reste à Barcelone pour toujours alors que le milieu de terrain néerlandais se prépare à affronter Manchester United – le club qui a tant essayé de le signer l’année dernière – en Ligue Europa jeudi.

De Jong a fait l’objet de discussions entre le Barça et United l’été dernier et a commencé la saison avec l’équipe préférée de Xavi Hernandez, mais a retrouvé sa place avec une série de performances impressionnantes.

Ter Stegen dit que De Jong est le modèle parfait pour les jeunes Pedri et Gavi et a plaisanté en disant qu’il l’attacherait si c’était ce qu’il fallait pour le garder au Camp Nou au-delà de la campagne actuelle.

“Il apporte beaucoup à l’équipe”, a déclaré Ter Stegen à propos de De Jong, qui en est à sa quatrième saison au Barça.

“J’ai une très haute opinion de lui, mais j’attends aussi beaucoup de lui car il a tellement de talent. Il voit et ressent le football d’une manière différente. C’est quelqu’un que des joueurs comme Gavi et Pedri, par exemple, peuvent regarder jusqu’à.

“J’espérais qu’il resterait parce qu’en fin de compte, c’est le type de joueur que je veux dans mon équipe. Bien sûr, il y avait beaucoup de rumeurs et de discussions et peu importe, mais je suis juste heureux qu’il soit ici. Je ne veux qu’il parte.

“Je pense qu’un jour je lui mettrai quelque chose ici [gestures tying him down] pour le garder ici toujours, pour toujours, et j’espère qu’il sera là pour [a] long [time].”

Marc-Andre ter Stegen et Frenkie de Jong ont été la clé du solide record de Barcelone en championnat cette saison. David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

Le passage du Barça à un milieu de terrain à quatre a permis de tirer le meilleur parti de De Jong depuis la Coupe du monde. Cela a également profité à Pedri et Gavi – qui, âgés respectivement de 20 et 18 ans, figuraient parmi les nominés pour le FIFPro XI cette semaine – mais Ter Stegen dit que les jeunes ne devraient pas se reposer sur leurs lauriers.

“Il ne s’agit pas seulement de jouer bien ou mal, ce que je veux, c’est qu’ils voient qu’il y a toujours de la place pour s’améliorer”, a conseillé l’international allemand.

“Même si les gens ne le voient pas, il y a des situations dans lesquelles on peut s’améliorer. Ils travaillent individuellement avec des vidéos et c’est ce que je veux car, au final, peu importe que vous ayez 30 ou 18 ans, vous voulez vous améliorer et progresser dans ce que vous faites.

“Je ne veux pas qu’ils soient détendus à propos de ce qu’ils accomplissent – ce qui est fou et je suis vraiment heureux pour eux. Mais, bien sûr, ils ont une responsabilité à ce jeune âge pour l’équipe et pour eux-mêmes qu’ils faites attention, qu’ils dorment bien… ce sont les petits détails. Et j’avoue, on a l’impression qu’ils sont dans ce métier depuis longtemps.”

Il est particulièrement élogieux envers Gavi, qui, selon lui, est “aussi agressif à l’entraînement qu’en match”.

“Il se fiche que le gars à côté de lui mesure deux mètres, il se bat pour chaque balle, ce qui est agréable à voir”, a-t-il ajouté. “C’est ce dont nous avons besoin et c’est pourquoi il est très différent des types de joueurs que nous avions auparavant. C’est pourquoi il est très, très important pour l’équipe et pour le groupe.

“C’est aussi probablement un peu à propos de sa mentalité. Il ne s’inquiétait pas beaucoup [when promoted to the senior side] et c’est en fait ce qui le rend vraiment, vraiment fort parce qu’il ne pense pas aux conséquences, ce qui est bien. C’est ce dont nous avions besoin.”

Ter Stegen, 30 ans, a récemment été nommé quatrième capitaine et, en parlant de Pedri et Gavi, vous pouvez dire qu’il est maintenant l’un des leaders de cette équipe du Barça arrivé en tant que jeune il y a neuf ans en 2014.

Il dit que le départ à la retraite de Gerard Pique en novembre a forcé d’autres à intervenir, citant Ronald Araujo et Robert Lewandowski comme d’autres comblant le vide de leadership.

“[With] Les adieux de Pique, nous avons dû faire intervenir des joueurs pour combler le vide, ce qui est vraiment difficile car il a laissé un assez grand espace dans les vestiaires et aussi sur le terrain en tant que capitaine”, a déclaré Ter Stegen.

“[Araujo is] l’un de ces joueurs qui a [had] à intervenir pour combler le vide. C’est lui mais c’est aussi Lewandowski, qui vient d’arriver mais on s’attend à ce qu’il soit là. Il a bien fait [with the language] depuis le début. Maintenant, il est capable de parler aux jeunes joueurs et, bien sûr, si Lewandowski vous parle en tant que jeune joueur, vous écouterez. Tu devrais écouter!”

Les buts de Lewandowski ont aidé le Barça à ouvrir une avance de 11 points sur le Real Madrid en tête de la Liga, mais Ter Stegen a également joué son rôle. Il a gardé 16 draps propres en 21 matches de championnat, n’encaissant que sept buts, et attribue sa forme à une longue pause l’été dernier.

Il a demandé la permission à l’entraîneur allemand Hansi Flick de ne pas participer à l’UEFA Nations League et pense qu’il en récolte les bénéfices cette saison.

“Oh, [that break was] très important”, a-t-il expliqué. “J’ai passé trois ans sans pouvoir me reposer et cela a un impact, si c’est mentalement, physiquement, à bien des égards. Au final, je suis content d’avoir eu le temps et que l’entraîneur de l’équipe nationale et [Barca] compris la situation et m’a soutenu pour dire : ‘Hey, regarde, c’est bien de faire une pause parfois.’

“C’était la bonne décision. Je suis vraiment heureux de pouvoir décider au bon moment de faire une pause. C’est difficile à trouver.”

La bonne forme de Ter Stegen et du Barca – ils sont invaincus en 16 matches toutes compétitions confondues – a également coïncidé avec la nomination de Xavi Hernandez, qui a remporté son premier trophée en tant qu’entraîneur du club le mois dernier, battant le Real Madrid 3-1 dans le Finale de la Supercoupe d’Espagne.

Ce goût du succès fait que le Barça en veut plus alors qu’il se prépare à accueillir United au Camp Nou lors du match aller de son match à élimination directe en Ligue Europa jeudi.

“Cela fait plus d’un an que Xavi est arrivé et beaucoup de choses ont changé, probablement aussi la mentalité et la façon dont nous défendons”, a déclaré Ter Stegen. “Tout a été mis au point différemment. Je ne dirais pas qu’avant c’était pire ou mieux, juste cette concentration a un peu changé et en ce moment nous sommes dans un bon moment défensivement.

“Cela nous rend très forts en ce moment. [Xavi] a un plan, cela a peut-être pris plus de temps que prévu, mais vous voyez les résultats étape par étape. Nous avons une meilleure idée de ce qu’il faut faire sur le terrain et c’est la clé du succès, comme gagner la Supercopa.”