Kanye West connaît une disgrâce constante mais douloureuse. Autrefois, il avait un empire et un âge d’or. Cependant, ces derniers mois, de plus en plus de personnes sont sorties du bois et accusent le rappeur de beaucoup de choses. Le nom le plus récent sur cette liste apparemment sans cesse croissante est Lauren Pisciotta, ancienne employée de Yeezy et ex-assistante de West.

Kanye West dans un extrait du clip I Love It | Crédit : YouTube

Ce qui a fait sourciller beaucoup, c’est la gravité des accusations portées contre le rappeur. En plus d’affirmer que West voulait coucher avec la mère de Bianca Censori, l’ancien employé a également accusé la chanteuse de l’avoir droguée et agressée sexuellement.

Kanye West et l’amour familial ?

Ayant été assistante de Kanye West pendant un an, on peut supposer que Lauren Pisciotta a eu un aperçu de plusieurs aspects de la vie du rappeur.