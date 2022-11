Je veux que mon avenir soit trié bientôt

Sergio Busquets espère avoir pris une décision sur son avenir d’ici février et avoue être attiré par la possibilité de jouer à Miami.

Busquets, 34 ans, est en fin de contrat avec Barcelone à la fin de la saison et est l’un des nombreux grands joueurs basés en Europe qui suscite l’intérêt de l’Inter Miami de la Major League Soccer.

Des sources ont déclaré à ESPN que Barcelone était également disposée à prolonger le contrat de Busquets avec le club, mais ils laisseront le milieu de terrain décider de ce qu’il pense être le mieux pour sa carrière.

“Je sais que c’est la dernière année [of my deal with Barca] mais j’ai toujours dit que je n’avais rien signé avec qui que ce soit”, a déclaré Busquets dit Cadena Ser du camp espagnol de la Coupe du monde au Qatar.

“J’aimerais avoir une certitude d’ici février. J’ai toujours dit que j’aimerais jouer aux États-Unis, surtout à Miami, mais à partir de là, je n’ai conclu aucun accord avec aucun club – aux États-Unis ou dans n’importe quel autre club”. autre ligue.

“Barcelone sera le premier à le savoir. Quand j’aurai pris une décision, je le leur dirai.”

Busquets – qui a rejoint Barcelone en 2005 et fait partie de l’équipe première depuis 2008 – n’est pas le seul joueur sur le radar de l’Inter Miami.

L’ancien coéquipier de Barcelone Lionel Messi a également été fortement lié à la MLS. Un rapport la semaine dernière suggérait qu’un accord était déjà en place pour qu’il déménage en Floride, bien que des sources aient déclaré à ESPN que rien n’avait été convenu et que Messi, comme Busquets, ne prendrait aucune décision sur son avenir avant la Coupe du monde.

Messi, 35 ans, pourrait également décider de prolonger son contrat au Paris Saint-Germain, qui expire en juin, alors que le Barça est également timidement intéressé à le ramener au Camp Nou.

“S’il veut revenir à tout moment, qui n’aimerait pas l’entraîner?” L’entraîneur du Barça, Xavi Hernandez, a déclaré aux journalistes au Qatar mardi. “Il est toujours le n°1.”

Cependant, alors que Messi se prépare pour le match de phase de groupes décisif de l’Argentine contre la Pologne mercredi, le président de la Liga, Javier Tebas, a versé de l’eau froide sur un éventuel retour au Barca, affirmant qu’il serait hors de leur fourchette de prix.

“Je ne sais pas quoi [Messi] veut”, a déclaré Tebas. “Tout d’abord, s’il veut quitter le PSG; deuxièmement, si le PSG le laisse partir ; et, troisièmement, cela dépend ensuite de ce qu’il gagne, n’est-ce pas?

“Si ces trois choses se mettent en place et que c’est un montant abordable pour Barcelone, à l’intérieur [LaLiga’s] règlement financier, il signera. Mais cela dépend de ce qu’il gagne. Si c’est ce qu’il a gagné quand il est parti [in 2021], alors non. Avec le montant que Messi gagne [at the moment]seul le PSG peut se le permettre.”

La situation financière de Barcelone s’est améliorée l’été dernier après avoir vendu des actifs du club d’une valeur de plus de 700 millions d’euros, mais les signatures de Robert Lewandowski, Jules Kounde et Raphinha, entre autres, signifient qu’il ne reste actuellement plus d’argent pour la fenêtre de transfert de janvier.

“Pour le moment, nous ne pouvons pas signer en janvier”, a déclaré mardi le directeur sportif Jordi Cruyff. “La situation du fair-play a changé pour un cumul de raisons.

“Il ne s’agit pas non plus de savoir si un joueur part, tout est résolu. Il existe différentes solutions. Mais nous savons clairement ce que nous voulons faire si nous pouvons signer en janvier.”

Cruyff a également révélé que l’Ajax et le Ghanéen Mohammed Kudus, l’une des stars de la Coupe du monde jusqu’à présent, avaient été pistés par le club catalan, bien qu’il se soit abstenu de dire qu’il y avait un véritable intérêt à ce stade. “Je l’ai vu jouer il y a un an et j’ai suivi sa progression à l’Ajax”, a-t-il ajouté. “Mais nous n’en sommes pas au point de dire” le Barça veut ce joueur “, pas du tout.

“C’est un joueur qui a attiré l’attention avec ses performances et ses buts en Coupe du monde. Il a attiré mon attention surtout parce qu’il y a un débat aux Pays-Bas sur sa position, qu’il soit milieu de terrain avancé ou attaquant.”