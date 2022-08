Je veux que ma fille soit fière d’être Inuk. C’est pourquoi nous rentrons chez nous à Great Caribou Island

La fille de Monika Rumbolt, Abigail Crewe, regarde Indian Cove depuis la promenade de ses arrière-grands-parents. (Soumis par Monika Rumbolt)

Ceci est une chronique à la première personne de Monika Rumbolt, un artiste visuel qui s’identifie comme Inuk du Nunatukavut. Elle vit maintenant à Labrador City, T.-N.-L., avec son conjoint et sa fille. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez consulter la FAQ.

Cela ressemblait à un après-midi d’automne frais, alors que les vents du nord fouettaient la poupe du bateau, laissant des traînées d’eau saumâtre de l’océan contre le pare-brise.

Mais c’était en fait fin juin alors que mon atâtatsiak (grand-père) a navigué sur les crêtes peu profondes le long de la côte, levant parfois les yeux de sa conversation avec ma grand-mère pour apporter des modifications mineures à son itinéraire. Peu de gens s’aventureraient dans ces eaux agitées sans l’aide d’un pêcheur chevronné. Cependant, mes grands-parents ont emprunté cette route vers l’île Great Caribou pendant plus de 40 ans.

Je suis un insulaire de sixième génération. Nous allions à notre camp saisonnier, Indian Cove. Situé dans le sud du Labrador, le petit village est à environ 30 minutes en bateau de Mary’s Harbour. Comme à proximité de Battle Harbour, ses petites maisons sont nichées parmi les collines rocheuses blanchies par le soleil. Au plus fort de la pêche à la morue, la communauté abritait plusieurs magasins, une église et une école. Maintenant, la seule chose qui reste est des cottages bien entretenus et des iris de figue bleue. La plupart de mes souvenirs d’enfance préférés ont été créés ici.

Des lieux de sépulture inuits aux plages secrètes, l’île Great Caribou recèle de nombreuses curiosités pour un enfant aventureux.

Lorsque nous avons atteint la scène de mon grand-père, où nous pouvions nettoyer nos prises, ma fille Abigail a crié d’excitation.

Elle avait trois ans et son émerveillement avait dépassé le mien à son âge. Je savais qu’il était temps de commencer à lui transmettre ce que je savais de notre culture.

‘Laissez-la explorer comme vous l’avez fait’

La transmission des connaissances peut être délicate. Ce n’est pas comme une recette de famille que vous pouvez écrire sur un bout de papier dans l’espoir de l’utiliser plus tard. C’est un mélange de comportements appris et de leçons qui découlent de la mémoire sanguine et de la curiosité.

Une simple promenade le long du rivage rocheux enseigne l’agilité et l’équilibre, tandis que le beachcombing permet aux sens de devenir plus alertes et concentrés – toutes des compétences très appréciées en tant que chasseur dans les climats nordiques. Étant moi-même une mère relativement jeune, je me sentais nerveuse et pas préparée. J’étais encore sur mon propre parcours pour récupérer mon identité.

De gauche à droite : Lemuel Rumbolt, le grand-père de Monika ; Abigail Crewe, la fille de Monika; et Monika Rumbolt, tenant son premier saumon de la saison. (Soumis par Monika Rumbolt)

“Laissez-la explorer comme vous l’avez fait”, mon atâtatsiak dirait. “Laissez-la découvrir son territoire.” C’est donc ce que j’ai fait.

Le matin, lorsque les marées étaient à leur plus haut, nous allions à nos filets à saumon pour vérifier les prises. Une fois à la maison, nous nettoyions le kavisilik (saumon) sur la scène.

De nombreux tout-petits s’éloigneraient du niveau de sang et de tripes des films d’horreur, mais Abby jouait joyeusement parmi le désordre avec son petit couteau à beurre, imitant nos mouvements et faisant semblant de nettoyer son propre saumon, tenant fièrement tout capelan qu’elle a libéré de son entrailles.

Comme j’ai aiguisé mon ulu (un couteau en forme de croissant), elle a regardé avec fascination pendant que je lui expliquais les tenants et les aboutissants du saumon, lui montrant le foie et le frai – un régal pour les Inuits.

Je me souviens avoir appris ce que le saumon mangeait à son âge de cette façon. Mon grand-père avait toujours parlé tranquillement pendant que je le regardais nettoyer le poisson. Il me montrait des signes de saumons malades et m’avertissait de garder les eaux propres afin qu’ils puissent toujours rentrer chez eux.

Boire du thé et raconter des histoires

Au fur et à mesure que la marée tombait, nos leçons se déplaçaient plus à l’intérieur des terres, vers les rochers et les marais couverts de mousse où l’odeur des baies mûrissantes et de l’eau stagnante des tourbières flottait dans l’air. Comme l’eau, il y avait beaucoup à apprendre sur les créatures et les plantes qui vivaient sur l’île. C’était mon endroit préféré à explorer avec ma grand-mère.

Alors que je revenais de mes souvenirs, les questions sur ce qui était sûr à manger et quand il pouvait être mangé étaient sans fin de la part du chat bavard alors que nous nous dirigions vers la crique. Nous avons bu du thé du Labrador, raconté des histoires par l’épinette balayée par le vent et cueilli de nombreuses fleurs sauvages le long d’anciens sentiers de caribous.

À l’aide de son ulu (un couteau traditionnel en forme de croissant utilisé par les femmes inuites), Monika Rumbolt, à droite, montre à sa fille Abigail comment éviscérer et nettoyer le saumon sur le quai de son grand-père. (Soumis par Monika Rumbolt)

Alors que les rires joyeux d’Abigail remplissaient le silence de la crique déserte, j’ai ressenti un sentiment de soulagement. J’ai réalisé que mon enfance n’était pas seulement amusante, mais riche en culture, remplie de leçons apprises des terres et des eaux de ma maison ici sur l’île Great Caribou.

En repensant à ce moment, j’ai réalisé à quel point notre timing était spécial. Pour la première fois depuis environ 200 ans, des résidents nous ont dit avoir aperçu un jeune caribou et sa mère sur l’île. Ces animaux ont été tués par une chasse excessive et ne sont pas revenus sur l’île jusqu’à présent. Ces caribous reviennent aux anciens sentiers tracés par leurs ancêtres et s’épanouissent grâce à la nourriture que la terre a à offrir.

Le caribou, principal aliment des Inuits, est en voie de disparition au Labrador. De nombreux gouvernements autochtones font partie du Caribou Council, un groupe voué à la protection des troupeaux restants au Labrador. (Soumis par Monika Rumbolt)

Je crois que c’est un signe de résilience. Comme ma propre famille, lorsque nous embrassons et transmettons notre culture à notre nouvelle génération, nous pouvons récupérer ce qui a été perdu. En suivant les mêmes chemins que nos ancêtres, nous trouverons toujours les choses dont nous avons besoin pour nous nourrir.

Avec le recul, mes grands-parents m’enseignaient du mieux qu’ils pouvaient, en me laissant vivre et expérimenter ma culture. Nos enseignements et nos traditions sont ancrés dans notre vie quotidienne, comme nos ancêtres et leurs ancêtres avant eux.

Les baies de perdrix sont une délicieuse friandise que de nombreux Inuits cueillent au début du printemps ou après le premier gel pour que la baie soit douce et sucrée. Ils sont utilisés pour aider à traiter le rhume et la grippe et peuvent être transformés en sirop contre la toux. (Soumis par Monika Rumbolt)

La transmission du savoir est importante pour les familles inuites. C’est ce qui nous a permis de nous épanouir et de vivre parmi ces eaux côtières âpres. Nous ne faisons pas que pratiquer notre culture ; nous le vivons.

Mis à part la politique identitaire, le seul facteur de connexion que tous les Inuits ont est un grand amour et un grand respect pour notre culture. Il nous lie aux terres et aux eaux, nous donnant une connaissance intime de notre environnement, de notre peuple et de notre sens de soi. Il est important de faire savoir à nos jeunes, peu importe leur apparence ou leur emplacement, Inogavit piggotigigit (sois fier de qui tu es).

Alors que nous nous éloignions de l’île, j’ai ressenti un sentiment de fierté dans ma poitrine.

Je sais que la génération suivante était entre de bonnes mains.

Abigail aide son arrière-grand-père à préparer le saumon à partir du flocon pour le fumeur. (Soumis par Monika Rumbolt)

En savoir plus sur le différend sur l’identité des Inuits du Nunatukavut.