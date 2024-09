« Je veux que les gens sachent qui je suis », se réjouit un artiste de Sudbury après un problème de santé

L’artiste Monique Legault a laissé sa marque, littéralement, partout à Sudbury, mais elle a récemment craint qu’elle ne devienne son héritage durable.

D’immenses œuvres comme la murale pour Bay’s Used Books sur Elm Street, une autre sur le côté d’une épicerie à New Sudbury, le Lion’s Club à Minnow Lake et d’innombrables autres murs dans des entreprises, des restaurants et des maisons ont été transformés sous son pinceau.

Legault se considère chanceuse d’être une artiste professionnelle, travailleuse autonome, mais qui gagne sa vie en faisant ce qu’elle aime le plus.

Son indépendance et sa capacité à travailler ont été menacées à la fin de l’année dernière.

En octobre dernier, après s’être rendue aux urgences en raison d’hypertension artérielle, les médecins ont fait une découverte qui l’a amenée à arrêter de peindre.

Monique Legault montre les 24 agrafes qui maintiennent ensemble l’incision pratiquée après une intervention chirurgicale pour réparer un anévrisme. (Fourni par Monique Legault)

Au plus profond de son cerveau, ils ont découvert des vaisseaux sanguins étirés presque jusqu’au point de rupture.

Legault a rappelé qu’on lui avait donné 50 pour cent de chances de survie et 50 pour cent de chances que l’anévrisme éclate, provoquant un accident vasculaire cérébral ou la mort.

Elle craignait plus l’AVC que la mort.

« Étant gauchère et située sur le côté droit de mon cerveau, si quelque chose n’allait pas, je n’aurais plus la fonction de ma main gauche », a-t-elle déclaré. « Je n’aurais pas pu continuer à peindre. Et cela a été pour moi un choc. J’étais pétrifiée, honnêtement. »

En janvier, des spécialistes de l’hôpital Sunnybrook de Toronto lui ont appris que le seul traitement possible était une opération du cerveau.

Elle a fait ses adieux et signé des papiers qui permettaient à son partenaire, au cas où elle mourrait ou deviendrait incapable, de prendre en charge ses finances.

Legault a déclaré qu’elle était convaincue qu’elle ne se réveillerait pas.

Monique Legault a peint cette murale qui recouvre le mur d’un tunnel sous la rue Elgin près de son atelier. (Fourni par Monique Legault)

Elle avait tort.

Elle a dit que la première chose qu’elle a faite en revenant à l’hôpital a été de fléchir sa main pour peindre afin de voir si elle fonctionnait toujours.

C’est ce qui s’est produit, ce qui, selon elle, était une sensation exaltante.

Elle est rentrée chez elle cinq jours plus tard.

« Je suis très consciente du fait que les choses peuvent disparaître en une minute et que la vie peut changer très rapidement », a-t-elle déclaré. « Je me considère extrêmement chanceuse et je sais que ce n’est pas le cas de tout le monde. »

Tout ne s’est pas passé comme prévu, a-t-elle déclaré, ayant été victime d’une crise peu de temps après en raison d’un gonflement du cerveau qui l’a renvoyée à l’hôpital.

Après l’opération, elle est tombée dans une dépression, alors qu’elle tentait de faire face à une vision double qui menaçait également de mettre fin à sa carrière de peintre.

Elle continue de prendre des médicaments qui permettent notamment de contrôler sa tension artérielle.

Mais finalement elle est retournée à son atelier.

Elle est revenue aux batailles artistiques locales où les artistes ont 20 minutes pour créer et les gagnants avancent dans une compétition, finissant par se qualifier pour les championnats nationaux à Toronto, quatre mois après son opération.

Il y a quelques semaines, elle a récupéré son permis de conduire, ce qui lui donne encore plus de liberté.

Je veux que les gens sachent qui je suis. – L’artiste Monique Legault

Elle s’est rendue à Thessalon, en Ontario, où elle a peint une immense fresque murale.

Ses problèmes de santé la poussent à repousser ses limites et à se fixer des objectifs plus élevés.

Legault dit qu’elle est bien connue à Sudbury, mais qu’elle en veut plus.

« Je veux que les gens sachent qui je suis », a-t-elle déclaré. « Cela peut paraître idiot, mais c’est mon rêve depuis que j’ai 15 ans. Je ne vais donc pas m’arrêter maintenant, maintenant que je peux continuer. Faites-moi confiance. Je vais faire tout ce que je peux pour être là. »

Legault aimerait également que des examens cérébraux soient régulièrement pratiqués chez les personnes à risque d’accident vasculaire cérébral, à l’instar du dépistage du cancer du sein, afin de sauver davantage de vies.