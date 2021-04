Je veux que les footballeurs maltraités sachent que nous les avons entendus à Westminster et que le changement est à venir

LES FOOTBALLERS en ont assez. Aujourd’hui, avec les joueurs de rugby, les joueurs de cricket, les diffuseurs sportifs et autres, ils désactivent leurs réseaux sociaux – et je ne les blâme pas.

J’ai rencontré beaucoup de footballeurs ces derniers temps pour discuter de la question toxique des abus en ligne – y compris Troy Deeney, Karen Carney et Jordan Henderson – et j’ai été consterné par ce que j’ai entendu.

Le boycott des médias sociaux de ce week-end indique clairement que les entreprises de médias sociaux doivent faire plus pour lutter contre toutes les formes d’abus Crédit: AFP

Du réveil au coucher, ils sont bombardés d’insultes racistes et sexistes, de menaces et de messages répugnants remplis de bananes et d’emojis. C’est complètement inacceptable.

Le boycott de ce week-end indique clairement que les entreprises de médias sociaux doivent faire plus.

Je suis entièrement d’accord avec ses objectifs et je salue le football anglais et d’autres qui appellent au changement.

Je ne me joindrai pas officiellement au boycott, car je pense que c’est au gouvernement d’agir et non de protester. Mon rôle est de proposer de nouvelles lois.

Jordan Henderson a parlé d’être ciblé en ligne Crédit: PA

Je présenterai donc sous peu au Parlement un projet de loi qui obligera les entreprises de médias sociaux à éliminer les abus – ou à en subir les conséquences.

Je veux que les footballeurs et tout le monde sachent que nous les avons entendus à Westminster et que le changement est à venir.

Le projet de loi sur la sécurité en ligne, comme on l’appelle, est l’un des premiers du genre.

En vertu de la loi, si les entreprises de médias sociaux ne tiennent pas leurs promesses envers les utilisateurs, par exemple, en ne supprimant pas les abus racistes, elles s’exposeront à de sévères sanctions.

Troy Deeney lutte contre le racisme en ligne et tous les types d’abus Crédit: News Group Newspapers Ltd

Les sites pourraient être bloqués pour les pires échecs.

Nous pourrions voir des amendes allant jusqu’à 10% du chiffre d’affaires annuel mondial.

Pour une entreprise comme Facebook ou YouTube, cela pourrait représenter des milliards.

Avec la menace de l’application de la loi qui pèse sur eux, je pense que les entreprises de médias sociaux agiront.

Une nouvelle législation pourrait voir les géants des médias sociaux, tels que Facebook, condamner à une amende de plusieurs milliards s’ils n’agissent pas contre les abus sur leurs plateformes Crédit: AP: Associated Press

Bien entendu, nous ne sommes pas le seul pays confronté à ce problème. Le monde entier est aux prises avec cela.

Des personnalités publiques féminines sont trollées tous les jours et la légende du football français Thierry Henry a récemment quitté les médias sociaux en raison des abus toxiques.

Il s’agit d’un problème mondial nécessitant une réponse mondiale et, plus tôt cette semaine, j’ai obtenu un accord avec les principales démocraties, y compris les États-Unis et l’Allemagne, sur une approche coordonnée.

C’est une législation qui reflète la propre législation du Royaume-Uni et je suis fier que nous soyons en avance sur cette question et que nous amenions le reste du monde avec nous.

La légende du football français Thierry Henry a récemment quitté les médias sociaux en raison de l’abus toxique Crédit: AFP

Alors espérons que les boycotts en ligne pourront bientôt devenir une chose du passé.

Après tout, les médias sociaux sont un excellent moyen pour les fans de se connecter avec leurs héros du football.

Ces dernières semaines ont été agitées pour le football, et la seule chose que nous devons voir après le fiasco de la Super League est plus, pas moins, l’engagement entre les fans, les joueurs et les clubs.