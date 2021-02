Un examen interne a été lancé après qu’un policier a été filmé en train de pulvériser du poivre de Cayenne sur un mineur assis à l’arrière d’une voiture de patrouille. La police a affirmé que la jeune fille était suicidaire et a menacé de tuer sa mère.

Une vidéo bodycam d’une minute montre une fille menottée assise à l’arrière d’une voiture de police. Elle est en détresse et ne semble pas suivre les ordres des officiers. Le clip a été modifié pour brouiller le visage de la fille.

« Allons. Je vais te vaporiser du poivre, et je ne veux pas, alors asseyez-vous. Allez, c’est votre dernière chance, sinon du spray au poivre va dans vos globes oculaires. Allons-y, » dit un officier.

«Je veux mon père», plaide la fille en sanglots, à laquelle une femme officier répond: «Je vais aller le chercher. Elle ajoute: « Je le réparerai, » faisant apparemment référence aux poignets.

Un autre officier se joint à lui, demandant à la fille de «Arrêtez-vous juste une seconde et prenez une profonde inspiration.»

On l’entend alors crier: « Je t’en prie, non! Arrêtez! » L’officier sort bientôt une bombe aérosol et la pointe vers le visage de la fille.

«C’est entré dans mon œil! S’il vous plaît! » la jeune fille crie, tandis que l’officier est entendu dire à son collègue: «Je l’ai eue, je l’ai eue. Il ferme ensuite la portière de la voiture de l’extérieur, s’éloigne du véhicule et laisse échapper un soupir. Il ajoute calmement: « Incroyable. »

Avertissement: ce métrage contient des scènes que certains spectateurs peuvent trouver pénibles.

Selon le journal local Democrat and Chronicle, la police a été appelée pour «Problème de famille» impliquant un véhicule potentiellement volé. Ils ont ensuite été approchés par les parents gardiens de la fille, qui ont dit qu’elle craignait que la mineure se blesse elle-même et les autres. La jeune fille se serait enfuie de chez elle avant d’être appréhendée dans une rue voisine.

La police a déclaré que le mineur était devenu « agité » et a commencé à s’éloigner et à donner des coups de pied aux policiers lorsqu’elle a vu son parent gardien. La fille a ensuite été menottée pour la sienne « sécurité, » et à la demande du parent. L’enfant est restée non conforme, refusant de mettre ses pieds dans la voiture, ce qui «Obligeait un agent à utiliser un irritant sur le mineur», a dit la police.

La jeune fille a ensuite été emmenée à l’hôpital et plus tard remise à sa famille.

Le capitaine de police de Rochester, Mark Mura, a déclaré que l’incident était actuellement en cours d’examen. Il a expliqué que l’appel initial concernait une femme qui avait un différend avec son petit ami qui avait pris son véhicule de la maison.

Lors d’une conférence de presse dimanche, le chef adjoint de la police de Rochester, Andre Anderson, a déclaré aux journalistes que la fille avait « A indiqué qu’elle voulait se suicider et qu’elle voulait tuer sa mère. »

Dans le même temps, le chef de la police intérimaire de Rochester, Cynthia Herriott-Sullivan, a déclaré: «Je ne vais pas rester ici et vous dire que pour un enfant de 9 ans, il est normal de se faire asperger de poivre.

Le maire Lovely Warren a déclaré plus tôt qu’elle était « Profondément troublé » par l’incident, et a ordonné à la police d’effectuer une « enquête approfondie. »

« Ce n’est pas quelque chose que chacun de nous devrait vouloir justifier, peut justifier », Dit Warren. «Et c’est quelque chose que nous devons changer.»

Plusieurs membres du conseil municipal se sont dits tout aussi choqués et irrités par la manière dont la police a traité le mineur.



« NEUF?! À quel point une fillette de 9 ans menottée avait-elle peur de devoir la vaporiser de poivre? » a tweeté la conseillère Mary Lupien. «Ayant été aspergée de poivre, je peux attester que cet incident va changer sa vie. Il y aura responsabilité pour cela. »

Demond Meeks, membre de l’Assemblée de l’État de New York, a tweeté que les officiers devraient être licenciés pour leur conduite.

